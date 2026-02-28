父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情挨罵：為何不早說

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名手搖飲店工讀生近日在Dcard發文求助，透露父親因病危需拔管送回家，她在接獲通知後第一時間致電請假；不料，老闆竟不斷跳針怒罵「為何不提早請假」，甚至強迫她必須上班，連其母致電解釋也被掛電話。此舉引發網友撻伐，痛批老闆毫無同理心，更直言人力調度是管理層的責任，喊話原PO直接離職並向勞工局檢舉。

老闆跳針強迫上班 家屬病危遭嗆：為何不提早告知

網友提到，當天早上接獲醫院病危通知後，隨即傳訊請假並嘗試聯繫同事代班，但因事發突然，無人能支援。其母擔憂延誤處理後事，致電店內詳細說明，卻遭老闆狠酸「為何臨時請假」，並掛斷電話。

隨後，老闆更致電原PO威脅，若找不到人代班就必須到班，甚至不斷重複「為什麼不能提早請假」、「為什麼不能提早告知」，極其無禮的態度讓她心寒且無助。

找代班非員工責任！網勸：這種爛店別去了

針對老闆不近人情的刁難，眾多網友紛紛留言聲援，認為在緊急突發狀況下，員工已盡到告知義務，不應承擔店家的人力管理失敗，「這什麼爛飲料店，直接離職誰愛做誰做」、「找人代班是店長的工作，這家別去了」、「老闆沒能力人力調度，員工遇到這種事竟然無法同理？」「妳態度太卑微了，他才敢這麼囂張」、「打工而已你在跟他認真什麼？不做最大」、「希望直接公布店家」、「這工作再找也有，沒必要當奴隸」、「問他說你媽死了也能早點預測嗎？」

內行教戰：依法可請家庭照顧假 留下紀錄自保

對於該如何處理，內行直言，找代班是店家的排班管理責任，並非員工義務，且依《勞基法》規定，家屬病危此類緊急事故可直接請「家庭照顧假」，雇主原則上不能拒絕，同時建議三點，「1.這幾天如果還有這種情況，用訊息留下紀錄（不要只講電話）。2.明確告知因家屬病危，今日依法請家庭照顧假。3.直接去處理家人的事。如果之後被刁難或扣薪，可以打 1955 勞工諮詢專線詢問。」

事後，原PO再度現身表示，有諮詢勞工局了。