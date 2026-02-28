　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情挨罵：為何不早說

▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名手搖飲店工讀生近日在Dcard發文求助，透露父親因病危需拔管送回家，她在接獲通知後第一時間致電請假；不料，老闆竟不斷跳針怒罵「為何不提早請假」，甚至強迫她必須上班，連其母致電解釋也被掛電話。此舉引發網友撻伐，痛批老闆毫無同理心，更直言人力調度是管理層的責任，喊話原PO直接離職並向勞工局檢舉。

老闆跳針強迫上班　家屬病危遭嗆：為何不提早告知

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友提到，當天早上接獲醫院病危通知後，隨即傳訊請假並嘗試聯繫同事代班，但因事發突然，無人能支援。其母擔憂延誤處理後事，致電店內詳細說明，卻遭老闆狠酸「為何臨時請假」，並掛斷電話。

隨後，老闆更致電原PO威脅，若找不到人代班就必須到班，甚至不斷重複「為什麼不能提早請假」、「為什麼不能提早告知」，極其無禮的態度讓她心寒且無助。

找代班非員工責任！網勸：這種爛店別去了

針對老闆不近人情的刁難，眾多網友紛紛留言聲援，認為在緊急突發狀況下，員工已盡到告知義務，不應承擔店家的人力管理失敗，「這什麼爛飲料店，直接離職誰愛做誰做」、「找人代班是店長的工作，這家別去了」、「老闆沒能力人力調度，員工遇到這種事竟然無法同理？」「妳態度太卑微了，他才敢這麼囂張」、「打工而已你在跟他認真什麼？不做最大」、「希望直接公布店家」、「這工作再找也有，沒必要當奴隸」、「問他說你媽死了也能早點預測嗎？」

內行教戰：依法可請家庭照顧假　留下紀錄自保

對於該如何處理，內行直言，找代班是店家的排班管理責任，並非員工義務，且依《勞基法》規定，家屬病危此類緊急事故可直接請「家庭照顧假」，雇主原則上不能拒絕，同時建議三點，「1.這幾天如果還有這種情況，用訊息留下紀錄（不要只講電話）。2.明確告知因家屬病危，今日依法請家庭照顧假。3.直接去處理家人的事。如果之後被刁難或扣薪，可以打 1955 勞工諮詢專線詢問。」

事後，原PO再度現身表示，有諮詢勞工局了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！
台股周一恐一次奉還？專家：散戶想避險大跌「通常兩面耳光」
怕惹火習近平！　白宮下令暫時擱置「4200億對台軍售」
中華隊搭華航包機直飛！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位
新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯
有人溺水！多名衝浪客「衝浪板救人」　送醫仍不治
快訊／李千娜將林宅血案片酬全捐　基金會婉拒：盼她激勵更多年輕
人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

故意的！發票「這錯字找超久」蔡阿嘎驚呆　一票人：活42年才知

日籍主管要來玩送啥好？大票仍推爆「鳳梨酥」　口袋名單曝

國道連8起事故　下午湧北返車流「12路段易塞」

菜單多2字「價格直接變貴」　大票人有感！老饕怒指它：最敢漲50%

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情挨罵：為何不早說

下周連5天溼答答「周二雨最大」　恐有雷擊劇烈天氣

台女童澀谷被撞　母自責致歉！各國網友「接力聲援」：譴責暴力

男友有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」　全場傻眼

雪霸武陵櫻花盛開中！花海山林美景曝　預計將持續到三月中旬

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

故意的！發票「這錯字找超久」蔡阿嘎驚呆　一票人：活42年才知

日籍主管要來玩送啥好？大票仍推爆「鳳梨酥」　口袋名單曝

國道連8起事故　下午湧北返車流「12路段易塞」

菜單多2字「價格直接變貴」　大票人有感！老饕怒指它：最敢漲50%

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情挨罵：為何不早說

下周連5天溼答答「周二雨最大」　恐有雷擊劇烈天氣

台女童澀谷被撞　母自責致歉！各國網友「接力聲援」：譴責暴力

男友有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」　全場傻眼

雪霸武陵櫻花盛開中！花海山林美景曝　預計將持續到三月中旬

生涯平均12分猛將竟「失業」　安東尼轉戰太陽一場未打遭釋出

倒數三天劉寶傑進棚備戰　黃世聰：他還是很嗆辣

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

郭郁政掛帥、朱育賢扛四棒 味全龍戰火腿先發出爐

故意的！發票「這錯字找超久」蔡阿嘎驚呆　一票人：活42年才知

陳珮騏228發聲：被要求不發政治文！　「不碰政治不代表比較清流」

時裝周／李鐘碩貴公子穿搭飛米蘭看秀！Ferragamo編織包成全身亮點

辱罵借廁所民眾　陸地方政府認錯

儘速離境！中東情勢緊張　外交部示警伊朗以色列「旅遊紅色」地區

15道南洋料理無限續點「每人880元」　高雄洲際好客餐廳推吃到飽

【同事十分美味✔】直擊農場鵜鶘無情吞魚XD

生活熱門新聞

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

台北101點燈挨酸　賈永婕271字曝心聲

台女童澀谷被撞　各國網友聲援：譴責暴力

清大2025年收到「美國捐款160萬」！源頭曝

茶の魔手分店「沒吃你家大米」被炎上！　Google顯示歇業了

林氏璧在日被故意撞　網指1國也很嚴重

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」

228連假Day2大雨炸2區！　明短暫空檔下週再變天

醫點名「2神菜」熱炒店必吃！

更多熱門

相關新聞

茶之魔手簡體字看板惹議　總公司回應

茶之魔手簡體字看板惹議　總公司回應

連鎖手搖飲品牌茶之魔手近日因分店看板使用簡體字引發爭議。位於台南仁德的門市在立牌上寫著「宝～渴了不买杯凉的犒劳自己一下」，引來部分網友質疑，在Google評論留下1星負評，直言「不說還以為來到中國」，事件在社群平台延燒。

手搖飲連假優惠懶人包　UG買1送1、CoCo兩杯99元

手搖飲連假優惠懶人包　UG買1送1、CoCo兩杯99元

228國定假日遇周六　勞動部：出勤工作工資加倍

228國定假日遇周六　勞動部：出勤工作工資加倍

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

迷客夏、五桐號限時買1送1！　可不可奶茶系列2杯99元

好市多上架「南霸天手搖店1神飲」　一票推

好市多上架「南霸天手搖店1神飲」　一票推

關鍵字：

家庭照顧假工讀生請假糾紛勞基法手搖飲

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！

獨／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！內幕曝光

更多

最夯影音

更多
芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面