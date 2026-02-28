　
地方 地方焦點

2026嘉義台灣燈會禁放爆竹　違規最高可罰15萬

▲▼ 嘉義縣政府公告2026台灣燈會禁止施放爆竹煙火區域，違規最高罰15萬元 。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲▼ 嘉義縣政府公告2026台灣燈會禁止施放爆竹煙火區域，違規最高罰15萬元 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會將於3月3日至3月15日隆重登場，預計吸引超過千萬名民眾前來參觀。為因應燈會期間龐大人潮，確保燈區公共安全、活動秩序及參觀品質，嘉義縣政府特別公告燈會期間禁止施放爆竹煙火相關管制措施，並同步公布禁止施放區域示意地圖，請民眾務必配合遵守。

嘉義縣政府表示，燈會展出期間人潮密集，若施放爆竹煙火，恐造成火災風險、驚擾人群或影響交通與維安。為維護民眾生命財產安全，縣府依「爆竹煙火管理條例」及「嘉義縣爆竹煙火施放管制自治條例」相關規定，於燈會會場及周邊道路劃設禁止施放爆竹煙火範圍，並公告自3月1日0時起至3月15日24時止，全面禁止於公告範圍內施放爆竹煙火。

▲▼ 嘉義縣政府公告2026台灣燈會禁止施放爆竹煙火區域，違規最高罰15萬元 。（圖／嘉義縣消防局提供）

燈會期間，嘉義縣政府將派員於燈區及周邊加強巡邏與稽查，若查獲違規施放爆竹煙火者，將依規定處以新臺幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。

為利民眾清楚辨識管制範圍，縣府亦公布「2026台灣燈會禁止施放爆竹煙火區域示意圖」，以道路邊界明確標示兩大禁止施放區域，請民眾行前詳加確認，避免誤觸法規。

嘉義縣政府再次呼籲，台灣燈會為國家級大型活動，安全與秩序仰賴全民共同維護，請參觀民眾務必遵守相關規定，勿於禁止區域施放爆竹煙火，共同營造安全、安心、歡樂的賞燈環境。

2026台灣燈會禁止施放爆竹煙火區域如下：

區域一：
太子大道以東（含道路）、博學路以西（含道路）、健康路以南（含道路）、縣道168號以北（含道路）。

區域二：
朴子三路以東（含道路）、太保二路以西（含道路）、縣道168號以南（含道路）、祥和一路（東段、西段）以北（含道路）。

更多新聞
台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火

台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火

嘉義縣政府、交通部觀光署共同主辦2026台灣燈會，將於3月3日至15日盛大登場，繼首波宣傳掀起熱烈關注後，縣府今再公布開燈日重磅亮點，3日晚間將施放長達10分鐘的中高空煙火秀，總發數高達1萬7千發，最大施放尺寸達12吋，以層次分明、節奏明快的編排設計，為本屆燈會揭開最震撼序幕。

嘉義縣府、文總「TEAM TAIWAN 大遊行」　3月7日台灣燈會登場

嘉義縣府、文總「TEAM TAIWAN 大遊行」　3月7日台灣燈會登場

嘉義長榮文苑攜手台灣燈會 　智慧低碳旅宿　

嘉義長榮文苑攜手台灣燈會 　智慧低碳旅宿　

水上鄉以光影藝術迎接璀璨未來

水上鄉以光影藝術迎接璀璨未來

高鐵因應台灣燈會加開43班次列車　2/28起開放訂票

高鐵因應台灣燈會加開43班次列車　2/28起開放訂票

