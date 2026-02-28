二二八事件79周年　洪秀柱喊「拒政治操作」：讓真相回歸歷史本身

▲ 國民黨前主席洪秀柱。（資料照／記者任以芳攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

228事件今（28日）79周年紀念日，國民黨前主席洪秀柱表示，如果我們只允許一種版本的敘事存在，那麼社會永遠無法走向真正的理解，她直指，拒絕政治操作，拒絕選舉算計，讓真相回歸歷史本身，讓對話取代標籤，這才是對受難者最基本的尊重。

洪秀柱表示，今天是228事件79周年，回望1947年的228事件，我們應當清楚，真相至今仍未被全面、誠實地呈現。洪她說，1945年抗戰勝利後，日本戰敗離台，在統治末期濫發舊台幣、掏空資源，造成戰後台灣惡性通膨、物價飛漲、民生凋敝。

洪秀柱進一步點出，至1947年台灣的社會氛圍，本就瀰漫著經濟崩潰與制度失序的焦躁與不安，在這樣的背景下，一起查緝私菸衝突引爆街頭抗爭，民怨迅速升高，最終演變為全面性的社會動盪。

洪秀柱接著指出，後來，確實發生軍隊鎮壓，也確實有許多台灣菁英遭到濫捕、錯殺，這是歷史的傷痛，是國家必須面對、必須反省的責任。「我身為白色恐怖受難家屬，對國家暴力的創傷有切膚之痛。對受難者的追思，從來不打折扣」。

然而洪秀柱強調，如果我們只用單一敘事、單一族群對立去框架這段歷史，而忽略戰後經濟崩潰、貨幣混亂、權力真空、外部因素交織的複雜背景，那就不是還原歷史，而是重塑歷史。

洪秀柱認為，近80年來，228不斷被政治化、工具化，有人將其簡化為「本省對外省」的二元對立，有人將其轉化為永恆的政治動員符號，但她要問，今天的執政者民主進步黨，究竟是把228當成歷史的沉痛教訓，還是當成政治操作的學習樣板？

洪秀柱說，當社會對立被刻意強化，當不同立場的聲音被標籤化、邊緣化，當司法與輿論成為權力攻防的工具，我們是否真的從歷史中學到了「避免重演」？還是學會了如何利用悲劇鞏固權力？

洪秀柱坦言，身為曾任中國國民黨主席，她承認歷史責任，更堅持歷史必須完整呈現，受難者不分省籍，每一個名字背後都是一個家庭的破碎，真正的和解，不是儀式性的道歉，也不是年度的政治宣示，而是願意讓所有面向攤在陽光下，包括戰後經濟失序的源頭，包括決策錯誤的責任，也包括後來長期威權體制的反思。

關於不同面向的228歷史敘事，洪秀柱直言， 如果我們只允許一種版本存在，只容許一種情緒被放大，那麼社會永遠無法走向真正的理解，228的意義，不在於延續仇恨，而在於終止仇恨；不在於鞏固分裂，而在於修補裂痕。

最後，洪秀柱表示，拒絕政治操作，拒絕選舉算計，讓真相回歸歷史本身，讓對話取代標籤，這才是對受難者最基本的尊重，79年過去，台灣要走的不是情緒的循環，而是真相的完成。