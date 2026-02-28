　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

二二八事件79周年　洪秀柱喊「拒政治操作」：讓真相回歸歷史本身

▲▼ 國民黨前主席洪秀柱。（資料照／記者任以芳攝）

▲ 國民黨前主席洪秀柱。（資料照／記者任以芳攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

228事件今（28日）79周年紀念日，國民黨前主席洪秀柱表示，如果我們只允許一種版本的敘事存在，那麼社會永遠無法走向真正的理解，她直指，拒絕政治操作，拒絕選舉算計，讓真相回歸歷史本身，讓對話取代標籤，這才是對受難者最基本的尊重。

洪秀柱表示，今天是228事件79周年，回望1947年的228事件，我們應當清楚，真相至今仍未被全面、誠實地呈現。洪她說，1945年抗戰勝利後，日本戰敗離台，在統治末期濫發舊台幣、掏空資源，造成戰後台灣惡性通膨、物價飛漲、民生凋敝。

洪秀柱進一步點出，至1947年台灣的社會氛圍，本就瀰漫著經濟崩潰與制度失序的焦躁與不安，在這樣的背景下，一起查緝私菸衝突引爆街頭抗爭，民怨迅速升高，最終演變為全面性的社會動盪。

洪秀柱接著指出，後來，確實發生軍隊鎮壓，也確實有許多台灣菁英遭到濫捕、錯殺，這是歷史的傷痛，是國家必須面對、必須反省的責任。「我身為白色恐怖受難家屬，對國家暴力的創傷有切膚之痛。對受難者的追思，從來不打折扣」。

然而洪秀柱強調，如果我們只用單一敘事、單一族群對立去框架這段歷史，而忽略戰後經濟崩潰、貨幣混亂、權力真空、外部因素交織的複雜背景，那就不是還原歷史，而是重塑歷史。

洪秀柱認為，近80年來，228不斷被政治化、工具化，有人將其簡化為「本省對外省」的二元對立，有人將其轉化為永恆的政治動員符號，但她要問，今天的執政者民主進步黨，究竟是把228當成歷史的沉痛教訓，還是當成政治操作的學習樣板？

洪秀柱說，當社會對立被刻意強化，當不同立場的聲音被標籤化、邊緣化，當司法與輿論成為權力攻防的工具，我們是否真的從歷史中學到了「避免重演」？還是學會了如何利用悲劇鞏固權力？

洪秀柱坦言，身為曾任中國國民黨主席，她承認歷史責任，更堅持歷史必須完整呈現，受難者不分省籍，每一個名字背後都是一個家庭的破碎，真正的和解，不是儀式性的道歉，也不是年度的政治宣示，而是願意讓所有面向攤在陽光下，包括戰後經濟失序的源頭，包括決策錯誤的責任，也包括後來長期威權體制的反思。

關於不同面向的228歷史敘事，洪秀柱直言， 如果我們只允許一種版本存在，只容許一種情緒被放大，那麼社會永遠無法走向真正的理解，228的意義，不在於延續仇恨，而在於終止仇恨；不在於鞏固分裂，而在於修補裂痕。

最後，洪秀柱表示，拒絕政治操作，拒絕選舉算計，讓真相回歸歷史本身，讓對話取代標籤，這才是對受難者最基本的尊重，79年過去，台灣要走的不是情緒的循環，而是真相的完成。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機
快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　吳宗憲勝出
回家沒帶磁扣被碎念！住戶抓狂　保全慘被壓地上狂毆
5歲兒連假返鄉「墜嘉南大圳亡」！母心碎PO空床照：能不能說只
快訊／玉山下雪了「持續3小時」　積雪4公分
快訊／重大空難！運鈔機墜公路15死　玻利維亞民眾瘋搶鈔票
WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　藍委吳宗憲勝出

二二八事件79周年　洪秀柱喊「拒政治操作」：讓真相回歸歷史本身

獨／民進黨迎戰高虹安！　傳新竹市徵召「信賴」醫師

妻陳佩琪臉書粉專消失又復活　柯文哲：我完全不知道發生什麼事

逆風也要踩下去！　柯文哲隔一年再戰一日北高笑稱「怕怕的」

李四川捲胞弟環保蟑螂爭議　黃國昌：選舉潑髒水行為要檢討

陳佩琪39萬追蹤臉書帳號復活！　粉絲狂刷一排「加油」

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查　黃國昌：兩岸人民工作投資常見「沒必要做文章」

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查處　學者：政府不能停留在輿論層面的攻防

柯文哲妻子陳佩琪臉書帳號突消失！搜尋顯示「無法查看內容」

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　藍委吳宗憲勝出

二二八事件79周年　洪秀柱喊「拒政治操作」：讓真相回歸歷史本身

獨／民進黨迎戰高虹安！　傳新竹市徵召「信賴」醫師

妻陳佩琪臉書粉專消失又復活　柯文哲：我完全不知道發生什麼事

逆風也要踩下去！　柯文哲隔一年再戰一日北高笑稱「怕怕的」

李四川捲胞弟環保蟑螂爭議　黃國昌：選舉潑髒水行為要檢討

陳佩琪39萬追蹤臉書帳號復活！　粉絲狂刷一排「加油」

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查　黃國昌：兩岸人民工作投資常見「沒必要做文章」

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查處　學者：政府不能停留在輿論層面的攻防

柯文哲妻子陳佩琪臉書帳號突消失！搜尋顯示「無法查看內容」

高薪誘惑！272迦納人「被俄羅斯騙上戰場」　55人慘死烏克蘭前線

為女王登基鋪路！北韓公開金主愛「射擊照」　胞妹金與正核心地位曝

快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　藍委吳宗憲勝出

廢棄轉運站石棉瓦毀車破窗！民眾索國賠　縣府竟回：已禁止進入

1盤熱量抵便當！中式小點排行榜曝　水餃排第3「冠軍吸飽油脂」

台女童澀谷被撞　母自責致歉！各國網友「接力聲援」：譴責暴力

《10DANCE》結緣！竹內涼真爆熱戀土居志央梨　「家人已認證」

男友有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」　全場傻眼

瑞銀調降美股投資評級　憂三大風險正在上升

回家沒帶磁扣被碎念！醉住戶社區抓狂　保全慘被壓地上狂毆

金采源喝到珍珠奶茶後　當場大跳《Bubble Pop!》

政治熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

獨／民進黨迎戰高虹安！　傳新竹市徵召「信賴」醫師

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查處　學者：政府不能停留在輿論層面的攻防

時隔一年再戰一日北高　柯文哲笑稱「怕怕的」

柯文哲妻子陳佩琪　臉書帳號突消失

劉世芳外甥遭指賺紅錢　黃國昌：兩岸人民工作投資常見

不是只有贏球才愛他們！中華隊交流賽吞敗　賴清德勉勵：相信台灣隊

陳佩琪臉書帳號復活　粉絲狂刷加油

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

遭爆外甥在陸經商收政治獻金　藍黨團提3質疑要劉世芳出來面對

李四川捲胞弟環保蟑螂爭議　黃國昌：選舉潑髒水行為要檢討

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

妻陳佩琪臉書粉專消失又復活　柯文哲：完全不知發生什麼事

李四川秀權狀切割親弟　四叉貓「比對地號」打臉：這樣解釋比較好？

更多熱門

相關新聞

義美「228限定綠豆潤」只有今天賣　神祕標記意涵曝

義美「228限定綠豆潤」只有今天賣　神祕標記意涵曝

今天是228和平紀念日，有網友上發起到義美買綠豆潤的行動，原因是義美綠豆潤只有在今天會販售限定的「二二八紀念綠豆潤糕」，糕點上除了台灣圖案，還印有一個神祕標記，引起網友討論。

國道上午防8處地雷　高公局：南下改午後出發

國道上午防8處地雷　高公局：南下改午後出發

李四川秀權狀切割親弟　四叉貓「比對地號」打臉：這樣解釋比較好？

李四川秀權狀切割親弟　四叉貓「比對地號」打臉：這樣解釋比較好？

政院封殺李貞秀索資　翁曉玲轟卓榮泰打嘴炮：虛張聲勢罷了

政院封殺李貞秀索資　翁曉玲轟卓榮泰打嘴炮：虛張聲勢罷了

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

關鍵字：

228事件228紀念日228國民黨洪秀柱

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

獨／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！內幕曝光

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死
「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面