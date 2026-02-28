美籍男超愛台！定居嘉義還單車環島　手機沒電迷路枋寮警伸援手

▲美籍翁臨離開前與枋寮警合影致謝。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

定居嘉義的72歲美籍男子，春節期間展開單車環台之旅，盼深入體驗臺灣風土民情。行經枋寮時手機導航沒電受困，幸獲警方即時協助，不僅解決燃眉之急，更在異鄉感受滿滿人情味。

枋寮警分局建興派出所警員鄭貽尹、藍翊云，日前執行春節連假交通疏導勤務時，遇一名美國籍單車騎士至派出所請求協助，員警隨即主動關懷並提供必要協助。

警方表示，該名72歲美籍翁因嚮往臺灣文化與生活節奏，數年前選擇定居嘉義，平日努力學習中文，融入在地生活。今年春節，他以單車環台方式展開深度旅行，希望親身走訪各地，細細感受臺灣年節氛圍與鄉鎮風情。

當日行經枋寮地區時，因長時間使用手機導航，導致電量耗盡，無法查詢路線也無法與外界聯繫，只得推著單車前往派出所求助。員警了解狀況後，立即提供插座協助手機充電，並貼心準備飲用水與運動飲料，讓他補充水分、稍作休息恢復體力。

交談中得知他下一站預計前往三地門，員警考量春節期間車流量大，特別說明路況，主動建議較安全且車流較少的替代路線，並提醒山區騎乘注意事項，確保其行程平安順利。貼心與專業兼具的協助，讓他深受感動。臨行前，他特別與員警合影留念，並以流利中文連聲道謝，稱讚臺灣警察的專業與友善，讓他在旅途中備感安心與溫暖。

枋寮分局長盧恒隆表示，春節期間勤務雖然繁重，但員警始終秉持「為民服務不分國界」精神，主動關懷並提供即時協助，不僅展現警察親民形象，也在無形中促進國際交流與民間友誼，成就一場溫馨動人的「國民外交」。