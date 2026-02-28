玻利維亞「運鈔軍機」墜毀15死！民眾無視大片屍體　瘋搶鈔票

▲群眾不顧罹難者屍體，紛紛跑到飛機殘骸附近撿拾鈔票。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

玻利維亞一架軍用運輸機在降落時因衝出跑道墜毀於交通要道上，當場造成至少15人死亡、30多人受傷，十多輛車輛被壓毀成廢鐵。更離譜的是，因為飛機上載運玻利維亞中央銀行的大批現金鈔票，竟有民眾不顧傷者哀號、屍橫遍野，蜂擁而上瘋搶散落滿地的紙鈔，警方被迫施放催淚瓦斯驅散人群。

根據《路透社》報導，這起重大空難發生在當地時間27日晚間6時20分，玻利維亞空軍一架C-130大力神運輸機從聖克魯斯飛抵鄰近首都拉巴斯的埃爾阿爾托國際機場，然而飛機疑似因為天氣惡劣，在降落後突然失控，直接滑出跑道衝上科斯塔內拉大道，將行駛中的小客車、卡車和小巴士等車輛當場輾壓成碎片。

現場目擊者拍攝的畫面顯示，巨大的軍機殘骸橫躺在公路上支離破碎，緊急救援人員在瓦礫堆中忙碌穿梭。然而令人髮指的是，大批民眾無視受困傷者的呼救聲，反而趁著混亂場面爭相撿拾四處飛散的鈔票。目擊者驚恐地尖叫求救，卻有更多人湧向墜機現場，企圖趁火打劫撈一筆。

玻利維亞民航總局局長荷西·安東尼奧·法諾拉澄清，這並非傳統意義上的墜機事件。他解釋說，「在降落過程中，飛機顯然發生了某種意外狀況而滑出跑道，導致事故。」儘管飛機執行了緊急煞車動作，仍無法避免撞上多輛車輛造成慘重傷亡。

事故發生後，消防隊員迅速封鎖現場並用機場的水箱朝飛機噴水降溫，所幸飛機並未起火爆炸。然而現場秩序極度混亂，警方不得不動用水柱和催淚瓦斯來驅散瘋搶錢財的民眾。

事發數小時後，仍有大批人潮聚集試圖闖入現場搶錢，警方統計約有300名警力部署在墜機地點，外圍竟聚集了高達1萬5000名民眾。部分民眾甚至試圖拆毀金屬圍欄，企圖突破封鎖線取得散落的鈔票。

所有傷者已被緊急送往附近醫院接受專業治療，確切的傷亡人數仍在統計中。玻利維亞當局已展開全面調查，釐清這起重大事故的確切原因。