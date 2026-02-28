馬斯克「跨性別女兒」登米蘭時裝週！穿Gucci白禮服走秀　嗨喊笑死

▲馬斯克與前妻所生的跨性別女兒薇薇安・威爾森。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

全球首富、特斯拉創辦人馬斯克的21歲跨性別女兒薇薇安・威爾森（Vivian Wilson），近日登上米蘭時裝週伸展台為Gucci走秀，成為焦點人物。自從2020年與父親關係疏遠後，她持續在時尚圈發光發熱，此次亮相不僅象徵事業再下一城，也再次將她推向國際鎂光燈前。

根據英媒《衛報》，薇薇安當天身穿Gucci白色單袖絲質禮服，設計為高領剪裁並搭配側邊開衩，整體造型由品牌新任藝術總監Demna操刀。她腳踩閃耀尖頭高跟鞋、手持銀色亮片手拿包，金色長髮自然垂落，一側撥至肩後，在伸展台上從容定點擺拍。

過程中，她還與凱特・摩絲（Kate Moss）及艾蜜莉・瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）等時尚圈代表人物同場亮相。

▼馬斯克的跨性別女兒薇薇安・威爾森登上米蘭時裝週伸展台為Gucci走秀。（圖／路透）

走秀結束後不久，薇薇安在社群平台Instagram限時動態曬出素顏自拍。她寫道，「我剛剛為Gucci走秀了，笑死（lmfao）」。事實上，她近年頻繁出現在時尚媒體版面。去年3月登上《Teen Vogue》封面，隨後與以中性時尚聞名的品牌Wildfang合作，正式展開模特兒工作，同年5月也為內衣品牌Tomboyx拍攝形象照。

她曾向《Vanity Fair》坦言拍攝內衣照時的心路歷程，「我當時嚇壞了！在這之前，我是一個從來不會主動露出肌膚的人，完全不會。即便在常生活中，例如和朋友去海邊，我也不會穿上泳衣」。

她進一步解釋道，「所以那真的、真的令人非常緊張，但我還是想從事（那次拍攝），因為我希望我對自己的身體更有自信。我確實對自己的身體有自信，但我想向自己證明那份自信。」

2025年9月，薇薇安也在紐約時裝週為CHRISHABANA 2026春季系列走秀，完成個人伸展台初登場。面對知名度上升，她曾向《The Cut》直言，「我不太擅長成名。這是一種技能。」

她坦承自己曾努力爭取被視為「普通人」，也懷念尚未走紅的時光，「但我也喜歡成名」。

據悉，薇薇安是馬斯克與前妻賈斯汀（Justine Musk）所生長女，16歲時公開跨性別身分，18歲申請改姓並移除父姓。她過去受訪談及父親時表示，「我根本不在乎他……人們把我和他聯繫在一起真的很煩。」

目前她在Instagram擁有約100萬名粉絲，持續分享模特兒工作與出席活動的點滴。