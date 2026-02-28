變態男警偷拍女學生！硬碟現「500張女屍照」　藏兒童色情片遭解職

▲日本東京一名警察涉嫌偷拍女性遺體，甚至被揪出偷拍女學生裙底風光。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

日本東京綾瀨警察署一名52歲巡查部長涉嫌在太平間偷拍女性遺體，其過去在3所警察署負責從事鑑識工作期間，將近500照片和相關影像資料帶回家中。調查期間還被揪出案外案，不僅在埼玉縣車站等公共場所多次偷拍女性裙底風光、甚至持有兒童色情資料，由於相關行徑嚴重違反職務倫理，因此已遭警方懲戒革職。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，該名巡查部長2009年至2022年間，曾在赤羽、城東、府中等3所警察署從事鑑識工作，利用驗屍的工作機會，偷拍20名左右女性死者的遺體，將相關影像資料列印保存或帶回自宅存入硬碟內。部分影像還涉及疑似受傷女性的患部照片，其離譜行徑被認為完全出於滿足個人性慾。

2025年9月，他在埼玉縣埼玉市某車站內試圖偷拍女高中生的裙底而遭逮捕，警方搜查其住處時，更發現多筆色情資料。在進一步調查後，發現他2022年12月至2025年7月間，曾在埼玉縣與東京都內偷拍另外4名女性，4起案件已移送檢方偵辦，目前仍在審理中。

此外，他還持有網路所取得的兒童相關色情影像，觸及偷拍及違反兒童色情防制法等多項違法行為。

警方表示，所有遺體影像已全部刪除、未對外流出，未來將加強太平間的管理、巡邏以及員工監督，防止類似事件再度發生。

警務部參事官菅潤一郎道歉，「警察官身為受公共所信賴之職務，偷拍遺體與持有色情資料的行為完全不可以被接受，不僅嚴重傷害逝者尊嚴，也背叛民眾信任，我們深表歉意。」

