國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高薪誘惑！272迦納人「被俄羅斯騙上戰場」　55人慘死烏克蘭前線

▲▼迦納外交部長阿布拉克瓦（Samuel Okudzeto Ablakwa）。（圖／路透）

▲迦納外交部長阿布拉克瓦（Samuel Okudzeto Ablakwa）出訪烏克蘭會見澤倫斯基。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

迦納外交部長阿布拉克瓦訪問烏克蘭首都基輔後披露驚人數據指，自2022年俄烏戰爭爆發以來，至少272名迦納公民遭俄羅斯「誘騙上戰場」，其中55人已經陣亡，另有2人淪為戰俘。

根據《衛報》報導，阿布拉克瓦26日在社群平台X發文指出，「我們獲知自2022年以來，共有272名迦納人被引誘參戰，估計已有55人喪生，2人遭俘虜。」他強調，「這不是我們的戰爭，我們不能允許年輕人成為他人的人肉盾牌。」迦納政府已決定加強公眾教育宣導，並全力追查境內透過暗網運作的非法招募組織。

烏克蘭外交部長西比哈在24日與阿布拉克瓦共同舉行的媒體簡報會上透露更驚人情報，目前有超過1780名來自36個非洲國家的軍人正在俄羅斯軍隊服役。這個數字顯示俄羅斯在非洲大陸的招募行動規模遠比外界想像的更為龐大，已形成系統性的跨國人力動員網絡。

近幾個月來，大量非洲男性被高薪工作機會吸引前往俄羅斯，最終卻被推上烏克蘭前線，造成莫斯科與相關國家之間關係緊張。儘管俄羅斯當局否認非法招募非洲公民參戰，但多國政府陸續揭露的證據顯示情況嚴重。阿布拉克瓦表示，2名被俘的迦納士兵已經出面警告年輕人，不要因為金錢誘惑就貿然加入這場衝突。

南非政府本周證實，該國有2名公民在衝突前線喪生。南非外交部聲明指出，這2人與先前被騙去為俄羅斯作戰的17名南非人是分開的案例，後者多數已經遣返回國。值得關注的是，南非前總統雅各布·祖馬的女兒祖馬-桑布德拉目前正接受警方調查，涉嫌參與誘騙十多名南非男子前往俄羅斯。

肯亞的情況更為嚴峻。根據肯亞情報單位報告，已有超過1000名肯亞人被招募為俄羅斯作戰。肯亞外交部表示，已成功救出27名滯留俄羅斯的肯亞公民。肯亞外交部長穆達瓦迪宣布，計劃於3月訪問俄羅斯，針對這項議題進行會談。

 
芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

