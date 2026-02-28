剛出獄「撞見妻子外遇」！醋男怒縱火燒屋　菲律賓300戶被燒光

▲嫌犯因懷疑妻子外遇縱火，怎知火勢迅速蔓延。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

菲律賓馬尼拉市中心王城區25日下午驚傳惡火，造成300戶民宅付之一炬，數百人無家可歸。然而經過調查，這場大火竟是遭一名剛出獄的男子蓄意縱火，他疑似因為發現妻子外遇，憤而縱火燒毀自家住處，火勢迅速延燒至周邊建築，損失高達150萬披索（約新台幣80萬元）。

當地媒體報導，30多歲嫌犯因搶劫等罪名入獄服刑，案發前一晚才剛獲釋返家。他回到住處後，當場撞見妻子與另一名男子在一起，懷疑妻子趁他入獄期間出軌，因而怒火中燒。

目擊者指出，嫌犯發現妻子疑似外遇後曾匆忙離開，但不久後提著裝滿汽油的容器折返，將汽油潑灑在位於四樓的住家內外後點火。由於該處屬於密集住宅區，火勢一發不可收拾，從四樓迅速蔓延至整棟建築，並波及鄰近房屋。

馬尼拉災害風險管理部門在臉書發文表示，動員大批消防人員搶救，歷經6小時努力，直到25日晚間11時33分才撲滅大火。當地區長也證實這起火警是源於「夫妻爭執」。他透露，「我不確定後來發生什麼事，我請村民別傷害他，但村民們還是圍毆了他。」

根據《馬尼拉公報》報導，嫌犯因縱火行徑引發民眾憤怒，遭到居民圍毆。目前他因涉嫌縱火罪及危害公共安全罪接受調查。馬尼拉社會福利部門表示，火災現場未傳出傷亡，但後續清理工作仍在進行中。