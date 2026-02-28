　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

約「變性正妹激戰」遭洗劫！中國男全裸衝出房　慌張遮下體畫面曝

▲▼約「變性正妹激戰」慘遭洗劫！中國男全裸狂奔 在飯店求助。（圖／翻攝自X）

▲被害人在飯店內全裸狂奔，向工作人員求助。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國芭達雅一名中國籍男性遊客日前將一名變性性工作者帶回飯店，準備激戰，沒想到進房不到10分鐘卻遭另一人聯手襲擊，並且洗劫財物，他嚇得全裸奔出房間向櫃台人員求救，整個過程全被監視器拍下。警方循線逮捕20歲嫌犯後，起初對方矢口否認，直到看見清晰的監視畫面才坦承犯行。

根據當地警方調查，這名中國遊客將一名變性性工作者帶回芭達雅飯店房間，沒想到短短10分鐘後，監視器就拍到他一絲不掛衝出走廊的畫面。驚恐的他一手遮住下體，急忙向櫃台人員求助，控訴遭到2名變性人攻擊，房內1萬泰銖（約新台幣9500元）現金及一支iPhone 15 Pro Max遭洗劫。

▲▼約「變性正妹激戰」慘遭洗劫！中國男全裸狂奔 在飯店求助。（圖／翻攝自X）

警方接獲報案後立即展開調查，很快就鎖定其中一名嫌犯阿提昆‧穆昂蒙昆（Atikhun Mueangmungkhun）。這名20歲嫌犯2月26日在一處分租套房內與其他4名女性同住時被逮捕。面對警方詢問，阿提昆起初堅稱自己清白，但當辦案人員拿出清楚拍到她臉部的監視器畫面後，她終於認罪。

觀光警察第一分局警官阿薩達‧賈魯松巴表示，「我們提供了監視器證據，以及從中國遊客身上取得的手機等關鍵證物，這些證據足以作為逮捕令的依據。嫌犯面對證據選擇投降，現已連同扣押物品一併移送偵查單位進行後續法律程序。」最終，阿提昆被控「夜間持械搶劫，或二人以上共同行搶以利脫逃」罪名。

▲▼約「變性正妹激戰」慘遭洗劫！中國男全裸狂奔 在飯店求助。（圖／翻攝自X）

▲▼約「變性正妹激戰」慘遭洗劫！中國男全裸狂奔 在飯店求助。（圖／翻攝自X）

事實上，芭達雅經常傳出變性性工作者與遊客發生暴力衝突的事件。2月24日，一名46歲南韓遊客指控另一名叫芳法（Fuengfah）的變性人偷走他的2萬泰銖後，雙方爆發激烈衝突。而就在前一天，這名變性人也涉嫌攻擊55歲德國遊客馬庫斯‧桑特爾。

2月17日，另有一名中國遊客因拒絕支付性工作者索要的額外費用，遭3名變性人毆打並搶劫。2月11日，一群英國遊客因金錢糾紛與多名變性女性爆發大規模街頭鬥毆。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！
台股周一恐一次奉還？專家：散戶想避險大跌「通常兩面耳光」
怕惹火習近平！　白宮下令暫時擱置「4200億對台軍售」
中華隊搭華航包機直飛！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位
新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯
有人溺水！多名衝浪客「衝浪板救人」　送醫仍不治
快訊／李千娜將林宅血案片酬全捐　基金會婉拒：盼她激勵更多年輕
人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

約「變性正妹激戰」遭洗劫！中國男全裸衝出房　慌張遮下體畫面曝

阻企業討關稅退款！　川普政府申請「延後4個月」審理

怕惹火習近平！　白宮下令暫時擱置「4200億對台軍售」

馬斯克「跨性別女兒」登米蘭時裝週！穿Gucci白禮服走秀　嗨喊笑死

剛出獄「撞見妻子外遇」！醋男怒縱火燒屋　菲律賓300戶被燒光

美軍雷射誤擊自己人！川普政府挨轟失能　德州邊境領空慘封鎖

高薪誘惑！272迦納人「被俄羅斯騙上戰場」　55人慘死烏克蘭前線

為女王登基鋪路！北韓公開金主愛「射擊照」　胞妹金與正核心地位曝

曾搭27次私人專機！　柯林頓堅稱：不知艾普斯坦犯罪

玻利維亞「運鈔軍機」墜毀15死！民眾無視大片屍體　瘋搶鈔票

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

約「變性正妹激戰」遭洗劫！中國男全裸衝出房　慌張遮下體畫面曝

阻企業討關稅退款！　川普政府申請「延後4個月」審理

怕惹火習近平！　白宮下令暫時擱置「4200億對台軍售」

馬斯克「跨性別女兒」登米蘭時裝週！穿Gucci白禮服走秀　嗨喊笑死

剛出獄「撞見妻子外遇」！醋男怒縱火燒屋　菲律賓300戶被燒光

美軍雷射誤擊自己人！川普政府挨轟失能　德州邊境領空慘封鎖

高薪誘惑！272迦納人「被俄羅斯騙上戰場」　55人慘死烏克蘭前線

為女王登基鋪路！北韓公開金主愛「射擊照」　胞妹金與正核心地位曝

曾搭27次私人專機！　柯林頓堅稱：不知艾普斯坦犯罪

玻利維亞「運鈔軍機」墜毀15死！民眾無視大片屍體　瘋搶鈔票

倒數三天劉寶傑進棚備戰　黃世聰：他還是很嗆辣

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

郭郁政掛帥、朱育賢扛四棒 味全龍戰火腿先發出爐

故意的！發票「這錯字找超久」蔡阿嘎驚呆　一票人：活42年才知

陳珮騏228發聲：被要求不發政治文！　「不碰政治不代表比較清流」

時裝周／李鐘碩貴公子穿搭飛米蘭看秀！Ferragamo編織包成全身亮點

辱罵借廁所民眾　陸地方政府認錯

儘速離境！中東情勢緊張　外交部示警伊朗以色列「旅遊紅色」地區

15道南洋料理無限續點「每人880元」　高雄洲際好客餐廳推吃到飽

中橫大禹嶺至太魯閣3月持續交管　行車攻略一次看

安心亞驕傲成票房破億演員　再度喊話阿KEN去看電影

國際熱門新聞

台女童遭肘擊　澀谷撞人惡女疑現身發文

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

伊朗放棄囤核武材料　川普：將做出重大決定

運鈔軍機墜毀15死！民眾無視屍體　瘋搶鈔票

鹿兒島居酒屋貼告示：中國遊客不許進入

怕惹火習　白宮下令暫擱置4200億對台軍售

AI疑慮、美伊緊張　道瓊重挫521點

米蘭「電車出軌」撞進餐廳　釀2死38傷

川普AI政策大轉彎！　下令聯邦機構全面停用Anthropic

關稅遭判違憲　川普怒：有沒有可能重審？

美軍福特號650個廁所集體罷工

川普：古巴經濟瀕臨崩潰　正討論「友善接管」

美國攻打伊朗　川普「有時候必須這麼做」：願重啟談判

日本拍板「4月中旬」飛機禁用行動電源

更多熱門

相關新聞

出獄撞見妻偷情！他一把火燒光300房屋

出獄撞見妻偷情！他一把火燒光300房屋

菲律賓馬尼拉市中心王城區25日下午驚傳惡火，造成300戶民宅付之一炬，數百人無家可歸。然而經過調查，這場大火竟是遭一名剛出獄的男子蓄意縱火，他疑似因為發現妻子外遇，憤而縱火燒毀自家住處，火勢迅速延燒至周邊建築，損失高達150萬披索（約新台幣80萬元）。

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

33歲台灣男子在菲律賓被抓

33歲台灣男子在菲律賓被抓

泰國軍方邊境交火！　「柬埔寨部隊發射榴彈」

泰國軍方邊境交火！　「柬埔寨部隊發射榴彈」

陸客「臨時改行程」與死神擦肩而過

陸客「臨時改行程」與死神擦肩而過

關鍵字：

芭達雅變性人搶劫案中國遊客東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！

獨／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！內幕曝光

更多

最夯影音

更多
芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面