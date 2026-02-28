約「變性正妹激戰」遭洗劫！中國男全裸衝出房　慌張遮下體畫面曝

▲被害人在飯店內全裸狂奔，向工作人員求助。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國芭達雅一名中國籍男性遊客日前將一名變性性工作者帶回飯店，準備激戰，沒想到進房不到10分鐘卻遭另一人聯手襲擊，並且洗劫財物，他嚇得全裸奔出房間向櫃台人員求救，整個過程全被監視器拍下。警方循線逮捕20歲嫌犯後，起初對方矢口否認，直到看見清晰的監視畫面才坦承犯行。

根據當地警方調查，這名中國遊客將一名變性性工作者帶回芭達雅飯店房間，沒想到短短10分鐘後，監視器就拍到他一絲不掛衝出走廊的畫面。驚恐的他一手遮住下體，急忙向櫃台人員求助，控訴遭到2名變性人攻擊，房內1萬泰銖（約新台幣9500元）現金及一支iPhone 15 Pro Max遭洗劫。

警方接獲報案後立即展開調查，很快就鎖定其中一名嫌犯阿提昆‧穆昂蒙昆（Atikhun Mueangmungkhun）。這名20歲嫌犯2月26日在一處分租套房內與其他4名女性同住時被逮捕。面對警方詢問，阿提昆起初堅稱自己清白，但當辦案人員拿出清楚拍到她臉部的監視器畫面後，她終於認罪。

觀光警察第一分局警官阿薩達‧賈魯松巴表示，「我們提供了監視器證據，以及從中國遊客身上取得的手機等關鍵證物，這些證據足以作為逮捕令的依據。嫌犯面對證據選擇投降，現已連同扣押物品一併移送偵查單位進行後續法律程序。」最終，阿提昆被控「夜間持械搶劫，或二人以上共同行搶以利脫逃」罪名。

事實上，芭達雅經常傳出變性性工作者與遊客發生暴力衝突的事件。2月24日，一名46歲南韓遊客指控另一名叫芳法（Fuengfah）的變性人偷走他的2萬泰銖後，雙方爆發激烈衝突。而就在前一天，這名變性人也涉嫌攻擊55歲德國遊客馬庫斯‧桑特爾。

2月17日，另有一名中國遊客因拒絕支付性工作者索要的額外費用，遭3名變性人毆打並搶劫。2月11日，一群英國遊客因金錢糾紛與多名變性女性爆發大規模街頭鬥毆。