麝香花旗木大爆發！南化烏山粉紫花海迎228連假　厚德紫竹寺成踏青熱點

▲台南南化烏山厚德紫竹寺後山麝香花旗木盛開，粉紫花海沿山坡綻放，美不勝收。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



228連續假期即將到來，想遠離城市喧囂、來一場說走就走的踏青小旅行嗎？台南市南化區烏山一帶正迎來一年一度的麝香花旗木花季，其中厚德紫竹寺後山整片粉紫花海大爆發，在山林間鋪展開來，如雲似霞，美得讓人忍不住按下快門，成為連假期間熱門的走春秘境。



位於烏山山系的厚德紫竹寺，長年投入園區景觀規劃與花木栽植，四季皆有不同風貌。其中最受矚目的，莫過於後山大片栽種的麝香花旗木。每年花期一到，紫粉色花朵沿著山坡綻放，與藍天白雲交織成一幅自然畫布。今年花況正盛，恰逢228連假，花開得正是時候，彷彿張開雙臂，迎接八方來客。



不少遊客表示，來到烏山不只是賞花，更是一趟身心靈放鬆之旅。厚德紫竹寺後山設有步道系統，路線規劃完善，不論是想輕鬆散步、親子同行，或是挑戰較高難度的登山路段，都能依體力與時間自行安排。沿途林蔭茂密、空氣清新，鳥鳴蟲聲相伴，走在山徑間，腳步自然慢了下來，心也跟著沉澱。



登高遠望，層層山巒起伏，花旗木點綴其間，畫面既壯闊又柔美。許多攝影愛好者一早便上山卡位，只為捕捉晨光灑落花海的瞬間；也有家庭席地而坐，在樹蔭下泡茶聊天，孩子在一旁嬉戲奔跑，構成最純粹的假日風景。



走累了，不妨走進寺內禮敬菩薩，讓心靈片刻安放。厚德紫竹寺香火鼎盛，環境清幽莊嚴，不少信眾在賞花健行之餘，也會入內參拜祈福，為自己與家人添一份平安。寺方並提供隨緣齋飯，簡樸卻溫潤可口，讓遊客在山林之間補充體力，也感受一份人情味與溫度。



烏山厚德紫竹寺將自然美景與宗教人文融合，既能登山健行、親近花海，又能靜心禮佛、品嘗齋食，是老少咸宜的休閒好去處。228連假不必舟車勞頓，來一趟南化烏山，踏踏青、爬爬山，在粉紫花海中留下春天的足跡，也替自己充個電，再出發。