為女王登基鋪路！北韓公開金主愛「射擊照」　胞妹金與正核心地位曝

▲北韓官媒罕見公開，金主愛一人獨自入鏡的開槍射擊照。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓舉行朝鮮勞動黨第九次代表大會之際，北韓官媒今（28）日罕見公開金正恩愛女金主愛單獨持槍射擊照，引發外界關注。南韓專家分析，此舉帶有對內宣傳與培訓金正恩接班人的意涵。同時，金正恩胞妹金與正出任朝鮮勞動黨總務部長，掌握黨內政令傳達核心，權力版圖進一步擴張。

根據北韓官媒《朝中社》報導，金正恩昨（27）日在黨中央委員會總部召見主要黨政幹部與軍事指揮官，並親自頒贈由國防科學院研發生產的新型狙擊步槍。報導在列舉受贈名單時，首度點名「黨中央委員會總務部長金與正」，證實金與正已從過去的煽動宣傳部副部長，升任為總務部之要職。

▲北韓官媒公開金正恩胞妹金與正、金正恩前戀人玄松月的射擊照。（圖／達志影像／美聯社）

金與正23日已在黨中央委員會第9屆第1次全員會議擴大會議上，從副部長晉升為部長級幹部，並重返政治局候補委員。不過，北韓媒體當時並未說明她分管部門，此次透過授槍儀式報導，才揭露其擔任總務部長。

南韓媒體《韓聯社》分析，總務部在朝鮮勞動黨內屬於樞紐部門，負責傳達總書記指示、分發黨內文件並統籌執行情況。南韓國家安保戰略研究院資深研究委員金仁泰（音譯）指出，總務部因業務特性，與最高領導人金正恩接觸頻繁，核心任務在於確保指示即時、且無縫傳達至全黨組織。

▲金正恩帶著女兒金主愛在平壤會見高級官員與軍隊指揮官。（圖／路透）

南韓北韓大學院大學榮譽教授梁茂進則分析，總務部除了行政與文書職能外，還兼具過去行政部或保衛部般的安全管控功能，甚至整合書記室角色，意味黨內行政執行與命令窗口可能高度集中於金與正一人，顯示以「白頭血統」為核心的權力鞏固意圖。

授槍儀式中，金正恩逐一向黨政軍幹部頒發武器證書，並強調該步槍是個人特別準備的禮物，象徵對幹部抱有「絕對的信任」。

步槍受贈者除了政治局常委趙甬元（金正恩心腹）、被提拔為黨組織書記的常務委員金才龍外，也包括負責金正恩儀禮與接待的黨副部長玄松月，以及勞動黨中央軍事委員會委員、武力機關主要指揮官和人民軍聯合部隊長與護衛部隊指揮官等。

▲▼金正恩持新型步槍瞄準射擊，女兒金主愛則在旁用望遠鏡。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，金主愛全程陪同出席，並罕見被安排在核心畫面。北韓官媒甚至公開她身穿皮衣、單獨持槍瞄準射擊的照片，這是北韓首次對內外發布僅有金主愛一人入鏡的官方照片，相當罕見。此外，她也被拍到在金正恩射擊時以望遠鏡觀察目標，以及在授槍場合協助父親遞交武器證書。

梁茂進指出，北韓官媒公開金主愛射擊畫面具有對內宣傳效果，強調她具備軍事素養，暗示正在接受接班人訓練。

隨著朝鮮勞動黨第九次黨代表大會後核心幹部布局底定，金主愛出現在強化領導層凝聚的場合，被解讀為營造對「金氏父女」展現忠誠的政治氛圍。專家預期，未來她在國家級或軍事相關活動中的曝光頻率可能進一步增加。