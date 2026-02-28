伊朗風險劇增！中駐伊使領館凌晨再發緊急提醒：嚴禁拍攝敏感區域

▲伊朗首都德黑蘭街頭，老百姓面對著未知的不安與迷茫。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中東局勢動盪，伊朗外部安全風險顯著上升。中國駐伊朗使領館於今天北京時間（28）日凌晨2時05分再次發布重要公告，提醒在伊中國公民必須密切關注安全形勢變化，並強化防範意識。使館特別叮囑，公民切勿拍攝政府機構、軍事設施等敏感場所，務必留意「禁止拍照」標識，避免因誤拍或誤入相關區域引發法律風險。

中駐伊使領館指出，有乘飛機旅行計劃的人員隨時注意航班信息。「如遇緊急情況，請及時向當地警方報警，並與駐伊朗使領館聯繫。」

中國外交部與駐伊使領館昨27日也同步發出警示，正式提醒中國公民現階段應「暫勿前往」伊朗；至於目前仍在當地的中國公民，應立即加強安全防範並視情況「儘快撤離」。

中國駐伊朗及其周邊國家的使領館已做好準備，將為中國公民透過商業航班或陸路轉移提供必要的協助與保護。如遇緊急狀況，應第一時間向當地警方報警，並與使領館取得聯繫。

此項緊急提醒的背後，反映了當前波斯灣地區一觸即發的緊張氛圍。近期美伊談判陷入僵局，雙方針對核協議與地區安全議題的博弈已瀕臨破裂邊緣，軍事對峙的煙硝味愈發濃厚。

隨著雙方外交調解空間縮減，區域衝突隨時可能因突發事件而全面引爆。這種「一觸即發」的戰爭背景，促使各國外交部門紛紛提高警戒層級，預防可能的軍事行動對平民安全造成衝擊。