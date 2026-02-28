　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

伊朗風險劇增！中駐伊使領館凌晨再發緊急提醒：嚴禁拍攝敏感區域

▲▼伊朗首都德黑蘭街頭瀰漫著肅殺氣氛。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗首都德黑蘭街頭，老百姓面對著未知的不安與迷茫。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中東局勢動盪，伊朗外部安全風險顯著上升。中國駐伊朗使領館於今天北京時間（28）日凌晨2時05分再次發布重要公告，提醒在伊中國公民必須密切關注安全形勢變化，並強化防範意識。使館特別叮囑，公民切勿拍攝政府機構、軍事設施等敏感場所，務必留意「禁止拍照」標識，避免因誤拍或誤入相關區域引發法律風險。

中東局勢動盪加劇，伊朗面臨的外部安全風險近期顯著上升。中國駐伊朗使領館於今28日凌晨2時05分在官網發布重要訊息，近日，伊朗面臨外部安全風險顯著上升，提醒在伊中國公民密切關注安全形勢變化，加強防範意識，切勿拍攝政府機構、軍事設施等敏感場所，留意「禁止拍照」等標識，避免誤拍、誤入有關區域。

中駐伊使領館指出，有乘飛機旅行計劃的人員隨時注意航班信息。「如遇緊急情況，請及時向當地警方報警，並與駐伊朗使領館聯繫。」

中國外交部與駐伊使領館昨27日也同步發出警示，正式提醒中國公民現階段應「暫勿前往」伊朗；至於目前仍在當地的中國公民，應立即加強安全防範並視情況「儘快撤離」。

中國駐伊朗及其周邊國家的使領館已做好準備，將為中國公民透過商業航班或陸路轉移提供必要的協助與保護。如遇緊急狀況，應第一時間向當地警方報警，並與使領館取得聯繫。

此項緊急提醒的背後，反映了當前波斯灣地區一觸即發的緊張氛圍。近期美伊談判陷入僵局，雙方針對核協議與地區安全議題的博弈已瀕臨破裂邊緣，軍事對峙的煙硝味愈發濃厚。

隨著雙方外交調解空間縮減，區域衝突隨時可能因突發事件而全面引爆。這種「一觸即發」的戰爭背景，促使各國外交部門紛紛提高警戒層級，預防可能的軍事行動對平民安全造成衝擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機
快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　吳宗憲勝出
回家沒帶磁扣被碎念！住戶抓狂　保全慘被壓地上狂毆
5歲兒連假返鄉「墜嘉南大圳亡」！母心碎PO空床照：能不能說只
快訊／玉山下雪了「持續3小時」　積雪4公分
快訊／重大空難！運鈔機墜公路15死　玻利維亞民眾瘋搶鈔票
WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

伊朗風險劇增！中駐伊使領館凌晨再發緊急提醒：嚴禁拍攝敏感區域

快訊／國台辦高層人事異動！　經濟局長彭慶恩升副主任

習近平主持中共中央政治局會議　討論「十五五」規劃綱要草案稿

大陸央行：下調外匯風險準備金率至0

港媒指劉世芳外甥「賺紅錢」　陸委會：赤裸裸「跨境鎮壓」

新華社最新禁用詞 　不得用「兩岸三地」「中台」

陸女闖入網咖脫褲！亂摸男客人「緊抱不放手」

前江蘇台辦主任練月琴　被罷免全國人大代表

港媒指劉世芳外甥在大陸「賺紅錢」　曾提供政治獻金

快訊／港媒稱劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　國台辦：正查處相關問題

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

伊朗風險劇增！中駐伊使領館凌晨再發緊急提醒：嚴禁拍攝敏感區域

快訊／國台辦高層人事異動！　經濟局長彭慶恩升副主任

習近平主持中共中央政治局會議　討論「十五五」規劃綱要草案稿

大陸央行：下調外匯風險準備金率至0

港媒指劉世芳外甥「賺紅錢」　陸委會：赤裸裸「跨境鎮壓」

新華社最新禁用詞 　不得用「兩岸三地」「中台」

陸女闖入網咖脫褲！亂摸男客人「緊抱不放手」

前江蘇台辦主任練月琴　被罷免全國人大代表

港媒指劉世芳外甥在大陸「賺紅錢」　曾提供政治獻金

快訊／港媒稱劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　國台辦：正查處相關問題

高薪誘惑！272迦納人「被俄羅斯騙上戰場」　55人慘死烏克蘭前線

為女王登基鋪路！北韓公開金主愛「射擊照」　胞妹金與正核心地位曝

快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　藍委吳宗憲勝出

廢棄轉運站石棉瓦毀車破窗！民眾索國賠　縣府竟回：已禁止進入

1盤熱量抵便當！中式小點排行榜曝　水餃排第3「冠軍吸飽油脂」

台女童澀谷被撞　母自責致歉！各國網友「接力聲援」：譴責暴力

《10DANCE》結緣！竹內涼真爆熱戀土居志央梨　「家人已認證」

男友有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」　全場傻眼

瑞銀調降美股投資評級　憂三大風險正在上升

回家沒帶磁扣被碎念！醉住戶社區抓狂　保全慘被壓地上狂毆

金采源喝到珍珠奶茶後　當場大跳《Bubble Pop!》

大陸熱門新聞

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

快訊／港媒稱劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　國台辦：正查處相關問題

75歲劉曉慶再演少女「擁吻小30歲男演員」

伊朗風險劇增！中駐伊使領館凌晨再發緊急提醒

新華社最新禁用詞 　不得用「兩岸三地」

陸女闖入網咖脫褲！亂摸男客人

16人判死刑！緬北電詐2大集團徹底覆滅

快訊／國台辦高層人事異動！　經濟局長彭慶恩升副主任

習近平主持政治局會議　討論「十五五」規劃

前江蘇台辦主任練月琴　被罷免全國人大代表

港媒指劉世芳外甥賺紅錢　陸委會譴責

大陸央行：下調外匯風險準備金率至0

港媒指劉世芳外甥在大陸「賺紅錢」

5年漲100%！陸CCD收藏家嘆：漲幅比黃金狠

更多熱門

相關新聞

美媒：川普考慮「斬首」哈米尼父子！

美媒：川普考慮「斬首」哈米尼父子！

美國總統川普正面臨攸關中東局勢的重大抉擇。根據美國媒體Axios報導，五角大廈已向川普提交多項軍事打擊伊朗的方案，其中最激進的選項是直接「斬首」伊朗最高領袖哈米尼及其子穆吉塔巴，徹底剷除伊朗神權統治集團。與此同時，川普政府也釋出願意考慮伊朗進行「象徵性」核濃縮的談判空間，但前提是必須完全杜絕伊朗製造核武的可能性。

川普放話「間接參與」美伊核武談判！

川普放話「間接參與」美伊核武談判！

衛星照曝！美軍中東基地「愛國者」上發射車

衛星照曝！美軍中東基地「愛國者」上發射車

為攻擊伊朗鋪路？美軍12軍艦集結中東

為攻擊伊朗鋪路？美軍12軍艦集結中東

美對伊真出手？「2戰術」研擬打擊伊朗政權

美對伊真出手？「2戰術」研擬打擊伊朗政權

關鍵字：

伊朗安全中東局勢中國使館公民提醒撤離指引

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

獨／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！內幕曝光

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死
「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面