省公路下午估15處易塞　清境、日月潭恐車多

▲今天是228紀念日，省公路預估仍有出遊車潮。（示意資料圖／新城警分局提供）

記者李姿慧／台北報導

今天（28日）是和平紀念日，也是連假第2天，公路局預估今天將有出遊車潮，下午可能有15處省公路易塞。

公路局表示，截至今上午9時，各省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段部分，包括主要城際道路台61線鳳鼻至香山、竹南路段、中彰大橋、台1線水底寮至楓港。

銜接國道路段包括台64線國3中和交流道、台74線快官路段西向、霧峰路段東向、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道東向及仁德系統東向等易塞。

主要幹道包括台3線大溪路段、台3線大湖路段、台3線古坑至梅山，以及台14甲線清境農場、台21線日月潭等路段，也將出現短暫車流。

公路局建議用路人出門前可先至公路局網站查詢路況，或下載「幸福公路」App，以避開塞車路段及時段。

根據統計，昨天(27日)西部國道客運共計行駛6,141班次，疏運123,982人；東部北宜線及北花線國道客運路線共計行駛1,561班次，疏運31,086人。

公路局表示，已請客運業者於228和平紀念日期期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。