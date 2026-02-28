國道上午防8處地雷　高公局：南下改午後出發

▲228國道預估有出遊和收假車潮。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

今天（28日）是和平紀念日，也是連假第2天，清晨國道路況正常，不過越晚車將越多。高公局研判，上午國道將有8處易塞路段，建議西部國道南下中午後出發、北上趁9時前；國5南下改傍晚後再上國道、北上9時前先走。

國道今日將有出遊和北返車潮，0時到5時平均交通量為4.8百萬車公里，為平日年平均之1.2倍。目前全國道路況皆大致正常，預估今日交通量為107百萬車公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局預判，今日上午國道將有8處重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

▲228國道疏運措施。（圖／高公局提供）

國道今相關疏導措施，包括 5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。