國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台女童遭肘擊！澀谷撞人惡女疑現身發文　稱沒勇氣自首

▲▼台女童遭肘擊！澀谷惡女疑現身　發文辯「趕時間」沒有惡意。（圖／翻攝自Thread）

▲撞人女子疑發文辯只是趕時間。（圖／翻攝自Thread）

記者張方瑀／綜合報導

一名台灣女童日前在東京澀谷十字路口遭惡意肘擊重摔，引發全台日網友公憤，現在疑似該名「撞人女子」的帳號被網友肉搜浮出水面，該帳號不僅在社群平台坦承「就是我」，更稱當時是因為「趕時間」才動手，甚至表示自己沒勇氣自首，要求網友「直接檢舉我」。不過，目前網友仍質疑該帳號的真實性。

10秒連撞3人　藍衣女「惡意肘擊」畫面曝光

根據社群平台瘋傳的影片顯示，當時一名台灣女童正開心地在澀谷十字路口準備拍照打卡，不料後方一名身穿水藍色大衣、戴著口罩的婦人走近時，竟突然加速並刻意使出「右肘」，狠狠將小女孩撞倒在地。

女童當場失去重心重摔，該名女子卻頭也不回地快步離去。

更令人震驚的是，這名女子在撞倒女童前的短短10秒內，就已經先用手肘攻擊了一名穿黑外套的男子，隨後又衝撞另一名與母親牽手的小孩。這種針對弱小的無差別攻擊行徑，讓目擊者與網友直呼「太惡劣」。

疑似本人現身　冷血回：沒勇氣自首請通報我

事件爆發後，憤怒的日本網友發起肉搜，隨即在社群平台發現疑似當事人的帳號「mitsu01314」。有網友轉發該女子的照片並痛批「這傢伙真的非常不妙」，沒想到竟釣出本人親自回覆。

該帳號「mitsu01314」在下方冷靜回應，「是我，我那時候很趕時間。因為我沒有自首的勇氣，所以請檢舉（通報）我。」 這種毫無悔意且推卸責任的態度，讓原本就氣憤的網友更加火大，紛紛留言痛罵「趕時間就能撞小孩嗎？」、「真的太自私了」。

不過，也有不少網友質疑該帳號的真實性，認為極有可能是刻意吸引關注的反串帳號、「這應該是假帳號吧？想趁機騙點閱？」、「感覺是反串，故意想引戰的釣魚帳號」。

日網氣炸怒批恥辱：這是「傷害罪」等級

大批日本網友也留言譴責，對於在知名觀光勝地發生這種事感到相當羞愧。有網友直言，「身為日本人感到很恥辱！雖然拍照擋路可能讓人煩躁，但動手絕對不行，更何況連正常走路的小孩都撞。」

也有不少網友從法律角度指出，這種帶有肉體痛苦意圖的行為，已涉嫌觸犯日本法律的「暴行罪」或「傷害罪」，呼籲受害者務必報警，不要讓這種「撞人慣犯」繼續消遙法外。

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5歲兒連假返鄉「墜嘉南大圳亡」！母心碎PO空床照：能不能說只
快訊／玉山下雪了「持續3小時」　積雪4公分
快訊／重大空難！運鈔機墜公路15死　玻利維亞民眾瘋搶鈔票
WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球
台北東區「最難訂位」義大利麵　無預警宣布熄燈
5歲童在哥哥面前墜入嘉南大圳　找到已成冰冷遺體

