隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

▲隔熱紙，原圖重傳。（圖／記者張慶輝攝）

▲新車隔熱紙透光率新制今上路。（示意圖／記者張慶輝攝）

記者李姿慧／台北報導

為提升行車安全，汽車新車隔熱紙透光率今(28日)起納管上路，新車領牌時，前擋玻璃透光率須達70%以上，若違規且逾期未改善，最高可罰1800元，甚至面臨牌照被註銷的處分，目前已有517款隔熱紙產品取得合格標識，預估每年約有41萬輛新車適用新制，舊車則不溯及既往。

兩大標準：前擋70%、前側窗40%　計程車更嚴格

依新制規定，一般汽車新車若黏貼隔熱紙，前擋風玻璃可見光透過率須達70%以上，前側窗須達40%以上；計程車與幼童專用車的前擋風玻璃同樣須達70%以上，其餘車窗及後擋風玻璃則須達40%以上。透光率不足者將無法通過檢驗。

該標準在兼顧隔熱需求與行車安全前提下訂定，目的是確保駕駛人在各種天候與夜間行駛時，仍能維持足夠視線與清晰視野。

517款產品取得合格標識　張貼位置有規範

配合納管制度，隔熱紙產品須具備合格標識。根據車安中心公告隔熱紙合格產品資訊，目前已有517款型號取得合格標章，數量仍持續增加中。民眾可至車安中心「車輛安全資訊網」及監理服務網專區查詢合格廠牌與型號資訊。

▲▼隔熱紙納管2月29日起上路，公路局公布合格標識 。（圖／記者李姿慧攝）

▲隔熱紙合格標識需張貼前擋風玻璃右下角。（圖／記者李姿慧攝）

合格標識分為兩種方式，其一為業者在生產過程中自行將標識烙印於產品上，標識內容至少須包含廠牌、型號與可見光透過率；其二則由專業機構印製並核發，其中由財團法人車輛安全審驗中心核發的標識，須黏貼於車內前擋風玻璃右下角，原則為每一廠牌、每一型號貼一張。未貼附合格標識者，檢驗時將直接判定不合格。

僅新車適用　小客車5年後檢驗、計程車1年後檢驗

本次納管對象包括小客車、小貨車、大貨車、大客車、計程車與幼童專用車，但僅限115年2月28日後首次申領牌照的新車適用，並不溯及既往。

▲▼隔熱紙透光率新規定。（AI協作圖／記者李姿慧製作，經編輯審核）

▲隔熱紙透光率新規定。（AI協作圖／記者李姿慧製作，經編輯審核）

在定期檢驗時程方面，自用小客車領牌滿5年後須接受定期檢驗；計程車與幼童專用車則在領牌滿1年後即需檢驗。檢驗項目除量測透光率外，也將查驗是否張貼合格產品識別標識。

違規處罰最重註銷牌照　路檢防堵空窗漏洞

若車輛檢驗不合格，車主須於一個月內完成覆驗；仍不合格者可處新台幣900元至1,800元罰鍰。逾期一個月未覆驗將吊扣牌照，逾期六個月仍未改善者則註銷牌照。依《道路交通管理處罰條例》第17條規定，未依通知參加檢驗者，最高可處1,800元罰鍰。

▲▼隔熱紙納管2月29日起上路，公路局公布合格標識 。（圖／記者李姿慧攝）

▲新車隔熱紙納管2月28日起上路 。（圖／記者李姿慧攝）

針對新車領牌後若再貼不合格隔熱紙，可能出現5年才檢驗的空窗問題，公路局表示，將透過路上攔檢及民眾檢舉機制，通知車輛辦理臨時檢驗，即時防堵違規情形。

舊車暫不納管　未來採滾動式檢討

隔熱紙新規不溯及既往，既有車輛暫不納入管理。不過有學者建議研議落日條款，逐步將舊車納管，公路局表示，未來將視實施成效、社會共識與可行性進行滾動式檢討，審慎評估後續調整方向。

公路局也表示，民眾若有黏貼或更換隔熱紙之需要，務必注意選用合乎規範之隔熱紙，未來也將持續加強宣導，透過新制規定的實施，以打造更安全的行車環境。

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

義美「228限定綠豆潤」爆紅！只有今天賣　神祕標記意涵曝

配合桃機第三跑道興建　交部修法調整周邊限建範圍

國道上午防8處地雷　高公局：南下改午後出發

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

