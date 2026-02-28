　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

米蘭「電車出軌」撞進餐廳！釀2死38傷　現場慘狀曝光

▲▼義大利米蘭路面電車出軌。（圖／路透）

▲義大利米蘭路面電車出軌。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

義大利米蘭27日發生嚴重的路面電車出軌意外，一列黃白色電車疑似因超速及未切換軌道，失控撞進路邊一間餐廳，造成2人死亡、至少38人受傷，事發當時的驚悚畫面也隨之曝光。

電車高速轉彎側翻　外送員跳車死裡逃生

根據媒體曝光的監視器畫面顯示，這列長25公尺、編號黃白相間的路面電車，當時在市中心維托里奧．威尼托大道（Vittorio Veneto avenue）沿線高速行駛。

在經過一處銜接其他路線的軌道轉轍器時，列車並未減速，整輛車劇烈向一側傾斜、幾乎側翻，隨後猛力擺動後衝出軌道，先撞上路樹，再狠狠撞進一家餐廳的店面。

影片中可見，就在電車失控呼嘯而過時，路上一名外送員反應極快，立刻從腳踏車跳開，另一名行人也迅速閃身躲避，場面驚險萬分。目擊者安娜（Anna）描述，當時她在附近辦公室工作，「我只聽到一聲巨大的撞擊轟隆聲，接著就看到車頭已經衝進一間店裡了。」

現場慘不忍睹　老翁「滿身血」受困車底

事故發生後，米蘭市中心警報聲大作，數十輛救護車、消防車趕赴現場。目擊者加利奧內（Valerio Gaglione）告訴《法新社》，現場慘不忍睹，「有一名男子被壓在電車底下，整隻手臂都卡住了。車廂內還有很多人受傷，我看到一名老先生全身是血。」

一名當時在車上的乘客則透露，「我還以為是發生大地震，原本坐得好好的，結果整個人摔到地板上，其他乘客也倒成一團，真的太恐怖了。」消防員到場後，趕緊為飽受驚嚇的乘客披上急救保溫毯，並將重傷者緊急送醫。

市長懷疑人為因素　司機未切換軌道且「過站不停」

米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）第一時間抵達現場視察，他證實這起意外共造成2人死亡。其中一名死者為60多歲的義大利籍男子，在電車出軌瞬間遭到撞擊身亡；另一名死者則是塞內加爾籍男子，身分為車上乘客，在送醫途中宣告不治。其餘38名傷者目前暫無生命危險。

針對事故原因，薩拉指出，該輛電車屬於新車，司機雖然資歷豐富，但當天上班僅一小時就出事。

初步調查發現，司機疑似未啟動轉轍器切換軌道，導致列車無法保持直行，且事故前還錯過了上一個停靠站。薩拉直言，「目前看來不像是技術問題，而是與司機的操作有關。」

義大利總理哀悼　米蘭喜慶氣氛蒙陰影

對此，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）已表達「最深切的哀悼」。負責此案的檢察官維奧拉（Marcello Viola）形容，電車對建築物的撞擊力道具有「毀滅性」。

由於米蘭剛結束2026年冬奧慶典，正值米蘭時裝週期間，吸引全球遊客湧入，這起重大交通意外也讓歡慶的城市氣氛瞬間蒙上陰影。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄燕巢BMW自撞消防栓困3人　駕駛不治
摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責
米蘭「電車出軌」2死38傷！　撞進餐廳慘狀曝
旅日達人也遇過撞人族！釣出一票過來人　指1國也很嚴重
台積電2奈米被搶光！　爆「未來2年」產能幾乎訂空
台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台女童遭肘擊！澀谷撞人惡女疑現身發文　稱沒勇氣自首

米蘭「電車出軌」撞進餐廳！釀2死38傷　現場慘狀曝光

伊朗同意「永久放棄」囤核武材料　川普：將做出重大決定

英國研究：純素者罹腸癌風險比吃紅肉者高

關稅遭判違憲！　川普怒：有沒有可能重審？

川普：古巴經濟瀕臨崩潰　正討論「友善接管」

OpenAI出手洽談國防部合作　化解Anthropic僵局

輝達再跌4％！AI疑慮重挫美股521點　台積電ADR跌0.59％

川普AI政策大轉彎！　下令聯邦機構全面停用Anthropic

美國攻打伊朗　川普「有時候必須這麼做」：願重啟談判

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

台女童遭肘擊！澀谷撞人惡女疑現身發文　稱沒勇氣自首

米蘭「電車出軌」撞進餐廳！釀2死38傷　現場慘狀曝光

伊朗同意「永久放棄」囤核武材料　川普：將做出重大決定

英國研究：純素者罹腸癌風險比吃紅肉者高

關稅遭判違憲！　川普怒：有沒有可能重審？

川普：古巴經濟瀕臨崩潰　正討論「友善接管」

OpenAI出手洽談國防部合作　化解Anthropic僵局

輝達再跌4％！AI疑慮重挫美股521點　台積電ADR跌0.59％

川普AI政策大轉彎！　下令聯邦機構全面停用Anthropic

美國攻打伊朗　川普「有時候必須這麼做」：願重啟談判

國道上午防8處地雷　高公局：南下改午後出發

台女童遭肘擊！澀谷撞人惡女疑現身發文　稱沒勇氣自首

快訊／高雄燕巢BMW自撞消防栓！車內3人一度受困　駕駛送醫不治

彭博：SpaceX擬秘密IPO！最快3月申請　估值超過1.75兆美元

米蘭「電車出軌」撞進餐廳！釀2死38傷　現場慘狀曝光

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

孫女出生隔天失蹤　祖母苦尋31年心碎聲請死亡宣告

福馬同驫耀平溪　天燈祈福展新春

台積電改良無塵室空調設計　風機效能突破60%

2月28日星座運勢／牡羊座週六財運爆發　魔羯緊跟趨勢、天秤抓良機

Cardi B吃火雞麵的解辣方式 　「直接搬出一整桶冰塊」

國際熱門新聞

伊朗放棄囤核武材料　川普：將做出重大決定

鹿兒島居酒屋貼告示：中國遊客不許進入

AI疑慮、美伊緊張　道瓊重挫521點

川普AI政策大轉彎！　下令聯邦機構全面停用Anthropic

美軍福特號650個廁所集體罷工

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

美國攻打伊朗　川普「有時候必須這麼做」：願重啟談判

日本拍板「4月中旬」飛機禁用行動電源

關稅遭判違憲　川普怒：有沒有可能重審？

恐開打？美批准駐以使館部分人員離境

米蘭「電車出軌」撞進餐廳　釀2死38傷

川普：古巴經濟瀕臨崩潰　正討論「友善接管」

OpenAI出手洽談國防部合作　化解Anthropic僵局

5.9公斤巨嬰！一出生就穿「6月大尿布」

更多熱門

相關新聞

Gogoro台灣＆海外最新計畫曝

Gogoro台灣＆海外最新計畫曝

府城普濟燈會登場！台南燈藝跨足米蘭、日本走向國際

府城普濟燈會登場！台南燈藝跨足米蘭、日本走向國際

克服焦慮！余睿曝10公里自由式準備

克服焦慮！余睿曝10公里自由式準備

挺冬奧國手　蔡家福發激勵金

挺冬奧國手　蔡家福發激勵金

好市多充電費率調降　每度8元降至5.5元

好市多充電費率調降　每度8元降至5.5元

關鍵字：

米蘭電車

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

獨／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！內幕曝光

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！

即／美股開盤大跌！道瓊一度跌逾7百點

台積電最大客戶正式換人！蘋果被擠下神壇

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死
「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面