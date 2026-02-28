米蘭「電車出軌」撞進餐廳！釀2死38傷　現場慘狀曝光

▲義大利米蘭路面電車出軌。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

義大利米蘭27日發生嚴重的路面電車出軌意外，一列黃白色電車疑似因超速及未切換軌道，失控撞進路邊一間餐廳，造成2人死亡、至少38人受傷，事發當時的驚悚畫面也隨之曝光。

電車高速轉彎側翻 外送員跳車死裡逃生

根據媒體曝光的監視器畫面顯示，這列長25公尺、編號黃白相間的路面電車，當時在市中心維托里奧．威尼托大道（Vittorio Veneto avenue）沿線高速行駛。

在經過一處銜接其他路線的軌道轉轍器時，列車並未減速，整輛車劇烈向一側傾斜、幾乎側翻，隨後猛力擺動後衝出軌道，先撞上路樹，再狠狠撞進一家餐廳的店面。

Two dead and around 40 injured after a tram derailed in central Milan today.



The tram, one of the newest models in operation in the city, came off the tracks in viale Vittorio Veneto, close to the city’s Central Station, crashing into a shop window.pic.twitter.com/kUepoYCJ3b — Massimo (@Rainmaker1973) February 27, 2026

影片中可見，就在電車失控呼嘯而過時，路上一名外送員反應極快，立刻從腳踏車跳開，另一名行人也迅速閃身躲避，場面驚險萬分。目擊者安娜（Anna）描述，當時她在附近辦公室工作，「我只聽到一聲巨大的撞擊轟隆聲，接著就看到車頭已經衝進一間店裡了。」

現場慘不忍睹 老翁「滿身血」受困車底

事故發生後，米蘭市中心警報聲大作，數十輛救護車、消防車趕赴現場。目擊者加利奧內（Valerio Gaglione）告訴《法新社》，現場慘不忍睹，「有一名男子被壓在電車底下，整隻手臂都卡住了。車廂內還有很多人受傷，我看到一名老先生全身是血。」

一名當時在車上的乘客則透露，「我還以為是發生大地震，原本坐得好好的，結果整個人摔到地板上，其他乘客也倒成一團，真的太恐怖了。」消防員到場後，趕緊為飽受驚嚇的乘客披上急救保溫毯，並將重傷者緊急送醫。

市長懷疑人為因素 司機未切換軌道且「過站不停」

米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）第一時間抵達現場視察，他證實這起意外共造成2人死亡。其中一名死者為60多歲的義大利籍男子，在電車出軌瞬間遭到撞擊身亡；另一名死者則是塞內加爾籍男子，身分為車上乘客，在送醫途中宣告不治。其餘38名傷者目前暫無生命危險。

針對事故原因，薩拉指出，該輛電車屬於新車，司機雖然資歷豐富，但當天上班僅一小時就出事。

初步調查發現，司機疑似未啟動轉轍器切換軌道，導致列車無法保持直行，且事故前還錯過了上一個停靠站。薩拉直言，「目前看來不像是技術問題，而是與司機的操作有關。」

義大利總理哀悼 米蘭喜慶氣氛蒙陰影

對此，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）已表達「最深切的哀悼」。負責此案的檢察官維奧拉（Marcello Viola）形容，電車對建築物的撞擊力道具有「毀滅性」。

由於米蘭剛結束2026年冬奧慶典，正值米蘭時裝週期間，吸引全球遊客湧入，這起重大交通意外也讓歡慶的城市氣氛瞬間蒙上陰影。