摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

一名網友日前帶孩子到宜蘭餐廳用餐，孩子不慎將菜單用出摺痕，遭店家索賠480元，引發社會熱議。業者隨後發表聲明致歉，並表示希望當事人聯繫退款。不過該名家長昨晚發文回應，表示願意為孩子的行為負責，並無打算申請退款。

業者解釋成本計算認做法不妥

業者在聲明中證實，當時確實向顧客收取480元賠償金。業者解釋店內菜單製作總費用為9600元，若以製作20份換算，單張平均成本約為480元。雖然當時以此標準要求賠償，但事後反省認為此種將設計費轉嫁成本的方式確實不妥，因此公開表達歉意，並請當事人看到聲明後，主動聯繫或親自前往領回這筆款項。

然而業者的退款方式並未平息網友怒火，不少人質疑將稿費與設計費全數攤提在單張菜單並不合理。更有網友批評，業者要求客人專程跑一趟宜蘭領款缺乏誠意，質疑難道不能透過銀行轉帳處理，認為店家完全沒有考慮到消費者再次前往的交通與時間成本，批評聲浪持續在社群平台Threads吸引大量關注。

家長婉拒退款盼爭議就此告一段落

針對業者的道歉與退款提議，當事人家長27日晚間在Threads發文表示，當初發文只是單純分享用餐經驗，並未預料到會引發如此大的討論。對於業者公開說明賠償金的計算邏輯，她表示虛心接受並尊重對方的說法，同時也展現大度態度，明確表示不打算申請退款，認為孩子既然確實弄摺了菜單，理應由家長承擔責任。