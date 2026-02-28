　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

▲▼宜蘭餐廳菜單折到要求賠償480元，引起討論。（圖／翻攝Threads／boa19911028）

▲宜蘭餐廳菜單折到要求賠償480元，引起討論。（圖／翻攝Threads）

記者葉國吏／綜合報導　

一名網友日前帶孩子到宜蘭餐廳用餐，孩子不慎將菜單用出摺痕，遭店家索賠480元，引發社會熱議。業者隨後發表聲明致歉，並表示希望當事人聯繫退款。不過該名家長昨晚發文回應，表示願意為孩子的行為負責，並無打算申請退款。

業者解釋成本計算認做法不妥
業者在聲明中證實，當時確實向顧客收取480元賠償金。業者解釋店內菜單製作總費用為9600元，若以製作20份換算，單張平均成本約為480元。雖然當時以此標準要求賠償，但事後反省認為此種將設計費轉嫁成本的方式確實不妥，因此公開表達歉意，並請當事人看到聲明後，主動聯繫或親自前往領回這筆款項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼宜蘭餐廳菜單折到要求賠償480元，引起討論。（圖／翻攝Threads）

▲家長發文表示會虛心接受店家的計算方式，也沒打算申請退款。（圖／翻攝Threads）

然而業者的退款方式並未平息網友怒火，不少人質疑將稿費與設計費全數攤提在單張菜單並不合理。更有網友批評，業者要求客人專程跑一趟宜蘭領款缺乏誠意，質疑難道不能透過銀行轉帳處理，認為店家完全沒有考慮到消費者再次前往的交通與時間成本，批評聲浪持續在社群平台Threads吸引大量關注。

家長婉拒退款盼爭議就此告一段落
針對業者的道歉與退款提議，當事人家長27日晚間在Threads發文表示，當初發文只是單純分享用餐經驗，並未預料到會引發如此大的討論。對於業者公開說明賠償金的計算邏輯，她表示虛心接受並尊重對方的說法，同時也展現大度態度，明確表示不打算申請退款，認為孩子既然確實弄摺了菜單，理應由家長承擔責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄燕巢BMW自撞消防栓困3人　駕駛不治
摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責
米蘭「電車出軌」2死38傷！　撞進餐廳慘狀曝
旅日達人也遇過撞人族！釣出一票過來人　指1國也很嚴重
台積電2奈米被搶光！　爆「未來2年」產能幾乎訂空
台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國道上午防8處地雷　高公局：南下改午後出發

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

福馬同驫耀平溪　天燈祈福展新春

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

今東半部有雨！明午後回暖　下週2地區變天降溫

228連假次日「國道18處塞點」　國5北上堵到午夜

嫉妒別人怎麼辦？　人際關係專家教「3關鍵轉換視角」看強者

台北101點燈挨酸　賈永婕271字曝心聲：不替任何人翻案

228連假Day2大雨炸2區！　明短暫空檔下週再變天

林氏璧曝曾在日本被人故意撞！釣出一票過來人　指1國也很嚴重

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

國道上午防8處地雷　高公局：南下改午後出發

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

福馬同驫耀平溪　天燈祈福展新春

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

今東半部有雨！明午後回暖　下週2地區變天降溫

228連假次日「國道18處塞點」　國5北上堵到午夜

嫉妒別人怎麼辦？　人際關係專家教「3關鍵轉換視角」看強者

台北101點燈挨酸　賈永婕271字曝心聲：不替任何人翻案

228連假Day2大雨炸2區！　明短暫空檔下週再變天

林氏璧曝曾在日本被人故意撞！釣出一票過來人　指1國也很嚴重

國道上午防8處地雷　高公局：南下改午後出發

台女童遭肘擊！澀谷撞人惡女疑現身發文　稱沒勇氣自首

快訊／高雄燕巢BMW自撞消防栓！車內3人一度受困　駕駛送醫不治

彭博：SpaceX擬秘密IPO！最快3月申請　估值超過1.75兆美元

米蘭「電車出軌」撞進餐廳！釀2死38傷　現場慘狀曝光

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

孫女出生隔天失蹤　祖母苦尋31年心碎聲請死亡宣告

福馬同驫耀平溪　天燈祈福展新春

台積電改良無塵室空調設計　風機效能突破60%

2月28日星座運勢／牡羊座週六財運爆發　魔羯緊跟趨勢、天秤抓良機

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

生活熱門新聞

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

醫點名「2神菜」熱炒店必吃！

台北101點燈挨酸　賈永婕271字曝心聲

茶の魔手分店「沒吃你家大米」被炎上！　Google顯示歇業了

228連假Day2大雨炸2區！　明短暫空檔下週再變天

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

228連假天氣一次看！氣象粉專：3天都不同

林氏璧在日被故意撞　網指1國也很嚴重

女乘客北捷中山站外亮美工刀！警方逮人

清大2025年收到「美國捐款160萬」！源頭曝

林氏璧也曾被「撞人族」衝撞！一查驚覺非個案

小人國模型又遭破壞「機翼破碎」！園方沉痛呼籲

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

獨／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！內幕曝光

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！

即／美股開盤大跌！道瓊一度跌逾7百點

台積電最大客戶正式換人！蘋果被擠下神壇

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死
「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面