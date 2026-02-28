曾搭27次私人專機！　柯林頓堅稱：不知艾普斯坦犯罪

▲艾普斯坦檔案中，有不少柯林頓的照片。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國前總統柯林頓27日針對已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案，前往眾議院監督委員會進行閉門作證。柯林頓在開場白中嚴正表示，他對艾普斯坦的罪行「毫不知情」，並強調兩人的往來中自己「沒做錯任何事」，更以自身童年遭遇家暴的背景發誓，若早知情絕對會親手檢舉。

揭童年家暴陰影 柯林頓：知情絕對會檢舉

根據《衛報》報導，柯林頓（Bill Clinton）在作證聲明中表示，他對艾普斯坦（Jeffrey Epstein）所犯下的罪行一無所知，並提到自己是在充滿家庭暴力的環境中長大，「身為一個在家暴家庭成長的人，如果我對他的所作所為有絲毫察覺，我絕對不會搭他的飛機，甚至會親自檢舉他，讓正義制裁他的罪行，而不是讓他獲得私下優待。」

▲柯林頓與艾普斯坦、其女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）合影。（圖／路透）

柯林頓直言，即使現在以「後見之明」回顧過去，當時也完全沒有發現任何讓他起疑的跡象，並指責是因為艾普斯坦隱瞞得太好，才會讓所有人受騙。他堅稱，早在2008年艾普斯坦的罪行因認罪協商曝光前，他就在2005年左右斷絕了與對方的往來。

搭機27次、造訪白宮17次 關係成攻防焦點

儘管柯林頓否認涉案，但委員會主席卡默（James Comer）指出，證據顯示雙方往來頻繁。紀錄顯示，艾普斯坦在柯林頓執政期間曾造訪白宮17次，而柯林頓本人則搭乘過艾普斯坦的私人飛機至少27次。

▲柯林頓與艾普斯坦、以及一名身分被遮蔽的女性在熱水按摩池中的合照。（圖／路透）



此外，最近公開的文件中還包含一張柯林頓與艾普斯坦、以及一名身分被遮蔽的女性在熱水按摩池中的合照。柯林頓過去雖曾被指控性行為不端，但他均予以否認，且目前並未因艾普斯坦案面臨任何刑事指控或違法起訴。

希拉蕊批「政治作秀」 提問扯出UFO、披薩門

在前一天的聽證會中，前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）也出席作證，她憤怒批評這場訴訟是黨派政治作秀，更是「對美國人民的侮辱」。

希拉蕊堅稱從未見過艾普斯坦，並抱怨委員會的問題不斷重複，甚至離譜地問到關於幽浮和暗示她經營兒童性販運組織的「披薩門」陰謀論。

共和黨籍議員梅斯（Nancy Mace）則反嗆希拉蕊在回答時「歇斯底里」且不斷吼叫；對此，民主黨籍議員加西亞（Robert Garcia）駁斥這是惡意抹黑，要求共和黨公開未經剪輯的錄影帶。

「柯林頓規則」誕生？ 民主黨喊話傳喚川普

隨著柯林頓成為自1983年福特（Gerald Ford）以來首位在國會作證的前總統，民主黨議員康納（Ro Khanna）指出，這創下了「柯林頓規則」，即當國會發出傳票時，前總統及其家屬必須配合。

民主黨人也藉此要求委員會應同樣傳喚川普（Donald Trump）出面說明對艾普斯坦案的了解。