　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

曾搭27次私人專機！　柯林頓堅稱：不知艾普斯坦犯罪

▲▼ 美國司法部19日公開已故富商、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）大量檔案照片。（圖／路透）

▲艾普斯坦檔案中，有不少柯林頓的照片。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國前總統柯林頓27日針對已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案，前往眾議院監督委員會進行閉門作證。柯林頓在開場白中嚴正表示，他對艾普斯坦的罪行「毫不知情」，並強調兩人的往來中自己「沒做錯任何事」，更以自身童年遭遇家暴的背景發誓，若早知情絕對會親手檢舉。

揭童年家暴陰影　柯林頓：知情絕對會檢舉

根據《衛報》報導，柯林頓（Bill Clinton）在作證聲明中表示，他對艾普斯坦（Jeffrey Epstein）所犯下的罪行一無所知，並提到自己是在充滿家庭暴力的環境中長大，「身為一個在家暴家庭成長的人，如果我對他的所作所為有絲毫察覺，我絕對不會搭他的飛機，甚至會親自檢舉他，讓正義制裁他的罪行，而不是讓他獲得私下優待。」

▲▼前美國總統柯林頓（Bill Clinton）、麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）以及淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／路透）

▲柯林頓與艾普斯坦、其女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）合影。（圖／路透）

柯林頓直言，即使現在以「後見之明」回顧過去，當時也完全沒有發現任何讓他起疑的跡象，並指責是因為艾普斯坦隱瞞得太好，才會讓所有人受騙。他堅稱，早在2008年艾普斯坦的罪行因認罪協商曝光前，他就在2005年左右斷絕了與對方的往來。

搭機27次、造訪白宮17次　關係成攻防焦點

儘管柯林頓否認涉案，但委員會主席卡默（James Comer）指出，證據顯示雙方往來頻繁。紀錄顯示，艾普斯坦在柯林頓執政期間曾造訪白宮17次，而柯林頓本人則搭乘過艾普斯坦的私人飛機至少27次。

▲▼ 美國司法部19日公開已故富商、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）大量檔案照片。（圖／路透）

▲柯林頓與艾普斯坦、以及一名身分被遮蔽的女性在熱水按摩池中的合照。（圖／路透）

此外，最近公開的文件中還包含一張柯林頓與艾普斯坦、以及一名身分被遮蔽的女性在熱水按摩池中的合照。柯林頓過去雖曾被指控性行為不端，但他均予以否認，且目前並未因艾普斯坦案面臨任何刑事指控或違法起訴。

希拉蕊批「政治作秀」　提問扯出UFO、披薩門

在前一天的聽證會中，前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）也出席作證，她憤怒批評這場訴訟是黨派政治作秀，更是「對美國人民的侮辱」。

希拉蕊堅稱從未見過艾普斯坦，並抱怨委員會的問題不斷重複，甚至離譜地問到關於幽浮和暗示她經營兒童性販運組織的「披薩門」陰謀論。

共和黨籍議員梅斯（Nancy Mace）則反嗆希拉蕊在回答時「歇斯底里」且不斷吼叫；對此，民主黨籍議員加西亞（Robert Garcia）駁斥這是惡意抹黑，要求共和黨公開未經剪輯的錄影帶。

「柯林頓規則」誕生？　民主黨喊話傳喚川普

隨著柯林頓成為自1983年福特（Gerald Ford）以來首位在國會作證的前總統，民主黨議員康納（Ro Khanna）指出，這創下了「柯林頓規則」，即當國會發出傳票時，前總統及其家屬必須配合。

民主黨人也藉此要求委員會應同樣傳喚川普（Donald Trump）出面說明對艾普斯坦案的了解。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機
快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　吳宗憲勝出
回家沒帶磁扣被碎念！住戶抓狂　保全慘被壓地上狂毆
5歲兒連假返鄉「墜嘉南大圳亡」！母心碎PO空床照：能不能說只
快訊／玉山下雪了「持續3小時」　積雪4公分
快訊／重大空難！運鈔機墜公路15死　玻利維亞民眾瘋搶鈔票
WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾搭27次私人專機！　柯林頓堅稱：不知艾普斯坦犯罪

玻利維亞「運鈔軍機」墜毀15死！民眾無視大片屍體　瘋搶鈔票

台女童遭肘擊！澀谷撞人惡女疑現身發文　稱沒勇氣自首

米蘭「電車出軌」撞進餐廳！釀2死38傷　現場慘狀曝光

伊朗同意「永久放棄」囤核武材料　川普：將做出重大決定

英國研究：純素者罹腸癌風險比吃紅肉者高

關稅遭判違憲！　川普怒：有沒有可能重審？

川普：古巴經濟瀕臨崩潰　正討論「友善接管」

OpenAI出手洽談國防部合作　化解Anthropic僵局

輝達再跌4％！AI疑慮重挫美股521點　台積電ADR跌0.59％

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

曾搭27次私人專機！　柯林頓堅稱：不知艾普斯坦犯罪

玻利維亞「運鈔軍機」墜毀15死！民眾無視大片屍體　瘋搶鈔票

台女童遭肘擊！澀谷撞人惡女疑現身發文　稱沒勇氣自首

米蘭「電車出軌」撞進餐廳！釀2死38傷　現場慘狀曝光

伊朗同意「永久放棄」囤核武材料　川普：將做出重大決定

英國研究：純素者罹腸癌風險比吃紅肉者高

關稅遭判違憲！　川普怒：有沒有可能重審？

川普：古巴經濟瀕臨崩潰　正討論「友善接管」

OpenAI出手洽談國防部合作　化解Anthropic僵局

輝達再跌4％！AI疑慮重挫美股521點　台積電ADR跌0.59％

快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　藍委吳宗憲勝出

廢棄轉運站石棉瓦毀車破窗！民眾索國賠　縣府竟回：已禁止進入

1盤熱量抵便當！中式小點排行榜曝　水餃排第3「冠軍吸飽油脂」

台女童澀谷被撞　母自責致歉！各國網友「接力聲援」：譴責暴力

《10DANCE》結緣！竹內涼真爆熱戀土居志央梨　「家人已認證」

男友有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」　全場傻眼

瑞銀調降美股投資評級　憂三大風險正在上升

回家沒帶磁扣被碎念！醉住戶社區抓狂　保全慘被壓地上狂毆

雪霸武陵櫻花盛開中！花海山林美景曝　預計將持續到三月中旬

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市！空間大勝Camry、Altis

Cardi B吃火雞麵的解辣方式 　「直接搬出一整桶冰塊」

國際熱門新聞

台女童遭肘擊　澀谷撞人惡女疑現身發文

伊朗放棄囤核武材料　川普：將做出重大決定

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

鹿兒島居酒屋貼告示：中國遊客不許進入

AI疑慮、美伊緊張　道瓊重挫521點

運鈔軍機墜毀15死！民眾無視屍體　瘋搶鈔票

米蘭「電車出軌」撞進餐廳　釀2死38傷

川普AI政策大轉彎！　下令聯邦機構全面停用Anthropic

關稅遭判違憲　川普怒：有沒有可能重審？

美軍福特號650個廁所集體罷工

美國攻打伊朗　川普「有時候必須這麼做」：願重啟談判

日本拍板「4月中旬」飛機禁用行動電源

川普：古巴經濟瀕臨崩潰　正討論「友善接管」

OpenAI出手洽談國防部合作　化解Anthropic僵局

更多熱門

相關新聞

伊朗放棄囤核武材料　川普：將做出重大決定

伊朗放棄囤核武材料　川普：將做出重大決定

阿曼外交部長日前透露，伊朗已同意不再囤積濃縮鈾，這將是自2015年核協議以來最重大的讓步。然而，美國總統川普（Donald Trump）對此仍持保留態度，並直言伊朗長期從事惡意行為，他即將針對如何處置伊朗做出一個「重大的決定」。

關稅遭判違憲　川普怒：有沒有可能重審？

關稅遭判違憲　川普怒：有沒有可能重審？

「地獄景象」防衛藍圖　助台不靠美軍取勝

「地獄景象」防衛藍圖　助台不靠美軍取勝

5.9公斤巨嬰！一出生就穿「6月大尿布」

5.9公斤巨嬰！一出生就穿「6月大尿布」

德州漢考克堡空域關閉　傳美無人機遭擊落

德州漢考克堡空域關閉　傳美無人機遭擊落

關鍵字：

艾普斯坦柯林頓北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

獨／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！內幕曝光

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死
「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面