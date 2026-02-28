　
社會 社會焦點 保障人權

黑金大咖狂吸上百億落跑！　跑路海外囂張嗆聲

百億賭王林秉文涉及八八會館負責人郭哲敏地下匯兌與詐欺案，林秉文2022年出席「111年廣播節慶祝活動」。（圖／報系資料照）

▲百億賭王林秉文涉及八八會館負責人郭哲敏地下匯兌與詐欺案，林秉文2022年出席「111年廣播節慶祝活動」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

詐騙與洗錢案一直以來都是台灣民眾的痛，政府雖然已將打詐列為重要政策，但相關的犯罪情形仍層出不窮，受害者也是叫苦連天。本刊整理10大逃犯，其中3個重大經濟案件逃犯尤為可惡，包括吸金130億元的兆富公司負責人劉錦華、幫助88會館案郭哲敏洗錢的林秉文、協助非法博弈業者洗錢的「台灣里國際有限公司」實際負責人簡坤松。

劉錦華為外逃通緝犯。（圖／翻攝外逃通緝犯查詢系統）

▲劉錦華為外逃通緝犯。

一、劉錦華

香港旭暉集團旗下的兆富財富管理顧問公司，曾於台灣違法銷售澳豐金融集團旗下基金，吸金逾130億元導致804人受害。台北地檢署於2024年7月18日偵結此案，依照銀行法、組織犯罪防制條例、證券投資信託及顧問法等罪嫌起訴兆富公司台灣區的負責人曾奎銘以及另名負責人劉錦華（76歲）等152人，此案目前仍由台北地院審理中。

根據起訴書，兆富公司由劉錦華以及曾奎銘於2020年所成立，後續召募共151名員工，兆富在未經金管會許可的情況下，販售澳豐金融集團旗下數家公司的債券以及基金，並聲稱年度投資報酬率高達8%至15%，所需承擔風險極低，以此吸引投資客。最終2023年2月有人發現無法贖回本金以及利息，才向檢調報案，檢方於此案共查扣13億元不法所得，而劉錦華則因未到案被通緝。

林秉文為外逃通緝犯。（圖／翻攝畫面）

▲林秉文為外逃通緝犯。

二、林秉文

博奕大亨郭哲敏因經營線上賭博網站獲利35億元與指派手下透過地下匯兌經手218億元，共計獲利1.2億元，總計不法獲利高達37億元，一審被判刑11年8月。其中，扮演第三方支付業者角色的通訊軟體「PGTalk」負責人林秉文（55歲）涉嫌配合洗錢遭到新北地檢署起訴，沒想到林秉文2024年12月開庭時竟未現身，被新北地院沒入300萬元的保證金後，發布通緝。

荒唐的是，林秉文被通緝後，於2025年1月透過臉書發文，不僅狂轟政客「大吼大叫影響司法運作」，還稱自己不是因為司法問題逃亡，且願意回台面對指控，但需要時間處理事情，甚至還和國民黨籍立委徐巧芯在臉書上演筆戰。當時徐巧芯在其貼文下方留言「棄保潛逃叫做不逃避、坦然接受？」林秉文則回嗆「司法有罪沒罪不是你定的，回去的時間是我自己來訂，什麼時候輪到你來幫我做主」。

簡坤松為外逃通緝犯。（圖／翻攝外逃通緝犯查詢系統） 

▲簡坤松為外逃通緝犯。

三、簡坤松

在台經營超過20年的第三方支付平台「台灣里Taiwan OpenPay」2001年提供代收服務，主打信用卡、ATM、超商取貨等線上代收款服務，負責人簡坤松2023年成立85家人頭公司，做為台灣里國際有限公司的特約店家，並以台灣里國際有限公司名義，收受非法博奕業者入金等款項來協助洗錢，且自2023年5月至2025年5月洗錢高達84億餘元。

而高雄地檢署2025年6月指揮調查局兵分12路搜索，拘提14人，並聲押另名負責人黃博菖等6人獲准。然而，調查局查出台灣里公司的實際負責人簡坤松（54歲）疑似早在東窗事發前潛逃境外，高雄地檢署於2025年6月18日發布通緝。

02/25 全台詐欺最新數據

322 1 7215 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

周刊王

