國際

英國研究：純素者罹腸癌風險比吃紅肉者高

▲素食。（示意圖／達志影像）

▲素食。（示意圖／達志影像）

記者葉國吏／綜合報導　

最新發表於《英國癌症雜誌》的大型研究指出，透過分析英、美、台、印四國逾180萬人數據發現，純素者罹患結直腸癌風險竟然比吃紅肉者更高，引發醫學界高度關注與討論。

這項研究將飲食習慣細分為五大類，包含吃紅肉、僅吃禽肉、僅吃魚肉、蛋奶素及純素者 。研究結果顯示，雖然蛋奶素者在胰臟癌、乳癌及前列腺癌等風險較低，但罹患食道鱗狀細胞癌的風險卻幾乎翻倍；而純素者在結直腸癌的表現上，也打破了過去認為不吃紅肉較健康的既定印象 。

▲▼印度素食。（示意圖／達志影像）

▲印度素食。（示意圖／達志影像）

微量營養素缺乏成隱憂
英國阿伯丁大學（University of Aberdeen）羅威特研究所主任朱爾斯‧格里芬（Jules Griffin）推測，純素族群腸癌風險升高，可能與長期缺乏動物性食品中的微量營養素有關，例如鈣、維生素B12、維生素D、鋅或Omega-3脂肪酸 。專家提醒，飲食習慣若過於單一，容易造成身體營養失調。

針對素食者的健康規劃，專家建議應減少攝取加工素料，優先選擇豆腐、豆乾及豆漿等原型豆製品作為蛋白質來源 。若要補充鈣質，除了強化鈣質的植物奶，黑芝麻與豆製品也是優質選項；至於僅存在於魚類的Omega-3，則可透過藻油替代，維生素D則能藉由適度日曬補充 。

根據《中國時報》報導，國衛院副研究員邱雪婷進一步分析，鈣質對腸癌具備保護效果，而純素者若未從其他管道補充，容易面臨鈣質攝取不足的困境 。此外，營養師何埻安也指出，台灣常見的加工素料含有過多油脂與添加物，這些模仿肉類的產品容易導致身體發炎，進而增加罹癌風險，建議素食者應正視營養均衡問題。

快訊／高雄燕巢BMW自撞消防栓困3人　駕駛不治
摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責
米蘭「電車出軌」2死38傷！　撞進餐廳慘狀曝
旅日達人也遇過撞人族！釣出一票過來人　指1國也很嚴重
台積電2奈米被搶光！　爆「未來2年」產能幾乎訂空
台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

英國研究：純素者罹腸癌風險比吃紅肉者高

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

