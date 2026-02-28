英國研究：純素者罹腸癌風險比吃紅肉者高

▲素食。（示意圖／達志影像）

記者葉國吏／綜合報導

最新發表於《英國癌症雜誌》的大型研究指出，透過分析英、美、台、印四國逾180萬人數據發現，純素者罹患結直腸癌風險竟然比吃紅肉者更高，引發醫學界高度關注與討論。

這項研究將飲食習慣細分為五大類，包含吃紅肉、僅吃禽肉、僅吃魚肉、蛋奶素及純素者 。研究結果顯示，雖然蛋奶素者在胰臟癌、乳癌及前列腺癌等風險較低，但罹患食道鱗狀細胞癌的風險卻幾乎翻倍；而純素者在結直腸癌的表現上，也打破了過去認為不吃紅肉較健康的既定印象 。

▲印度素食。（示意圖／達志影像）

微量營養素缺乏成隱憂

英國阿伯丁大學（University of Aberdeen）羅威特研究所主任朱爾斯‧格里芬（Jules Griffin）推測，純素族群腸癌風險升高，可能與長期缺乏動物性食品中的微量營養素有關，例如鈣、維生素B12、維生素D、鋅或Omega-3脂肪酸 。專家提醒，飲食習慣若過於單一，容易造成身體營養失調。

針對素食者的健康規劃，專家建議應減少攝取加工素料，優先選擇豆腐、豆乾及豆漿等原型豆製品作為蛋白質來源 。若要補充鈣質，除了強化鈣質的植物奶，黑芝麻與豆製品也是優質選項；至於僅存在於魚類的Omega-3，則可透過藻油替代，維生素D則能藉由適度日曬補充 。

根據《中國時報》報導，國衛院副研究員邱雪婷進一步分析，鈣質對腸癌具備保護效果，而純素者若未從其他管道補充，容易面臨鈣質攝取不足的困境 。此外，營養師何埻安也指出，台灣常見的加工素料含有過多油脂與添加物，這些模仿肉類的產品容易導致身體發炎，進而增加罹癌風險，建議素食者應正視營養均衡問題。