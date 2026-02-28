伊朗同意「永久放棄」囤核武材料　川普：將做出重大決定

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

阿曼外交部長日前透露，伊朗已同意不再囤積濃縮鈾，這將是自2015年核協議以來最重大的讓步。然而，美國總統川普（Donald Trump）對此仍持保留態度，並直言伊朗長期從事惡意行為，他即將針對如何處置伊朗做出一個「重大的決定」。

阿曼外長曝伊朗重大讓步：同意「絕不」囤積核武材料

根據CNN報導，長期擔任美伊談判關鍵調停人的阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi），27日接受CBS節目《面對國家》專訪時表示，伊朗已同意不再囤積濃縮鈾，這意味著若能與美國達成協議，伊朗將永遠不會有足夠材料製造核武器。

阿布塞迪指出，根據這項共識，伊朗現有的庫存將被「稀釋到最低程度」並轉化為燃料，且該過程是不可逆的。

▲伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi，左）與阿曼外交部長阿布塞迪（右）會晤。（圖／路透）



此外，伊朗也承諾會讓聯合國核監察機構進行全面核實，一旦達成協議，國際原子能總署（IAEA）督察員將擁有完整權限進入核設施，他甚至有信心「美國督察員在過程中的某個時間點也能進入」。

這項提議標誌著伊朗立場的重大轉變，與川普第一任期內退出的2015年伊朗核協議有顯著不同。儘管阿布塞迪與副總統范斯（JD Vance）會面討論了最新進展，但目前尚不清楚川普政府是否認同這項「已達成共識」的說法。

川普直言「他們很難搞」：即將做出重大決定

面對阿曼方面的樂觀態度，美國總統川普則展現出強硬的一面。他在德州聖體市（Corpus Christi）推廣能源政策時向群眾坦言，「我們即將做出一個重大的決定。」川普直言這個抉擇並不容易，並指責伊朗47年來不斷從事惡意行為。

川普在搭乘空軍一號前往德州的途中，已與該州兩位共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）及柯寧（John Cornyn）進行商議。川普強調，他雖然更傾向以和平方式解決問題，但伊朗「是非常難搞的人」，除非能達成具有實質意義的協議，否則他不會輕易點頭。

外交手段vs軍事打擊？ 美方態度成最後關鍵

川普隨後對媒體表示，他對目前的談判現狀不滿意，認為伊朗並未交出美方必須得到的承諾。他堅持伊朗必須徹底停止鈾濃縮，以確保永遠無法研發核武。

當被問及這項新的讓步是否足以說服美國放棄採取軍事打擊時，阿曼外長阿布塞迪僅表示，「我希望如此。」目前白宮已將相關詢問轉由總統27日的發言為準，國務院則尚未對此做出正式回應。