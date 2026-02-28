　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／民進黨迎戰高虹安！　傳新竹市徵召「信賴」醫師

總統賴清德（圖）對2026年底選將布局頗有自己的想法。（圖／方萬民攝）

▲總統賴清德（圖）對2026年底選將布局頗有自己的想法。（圖／CTWANT攝）

圖、文／CTWANT

懸缺已久的民進黨2026新竹市長選將有譜！據傳將由具備眼科醫師專業的新竹市信賴台灣之友會理事長吳國治出選，最快下周黨內中執會就可能會正式徵召，對上爭取連任的新竹市長高虹安。地方綠營直指，這棋由總統賴清德全權處理，繞過了新竹市出身的重量級立委柯建銘意見，是繼柯建銘在中央立法院「被拔」總召大位後，「德意志」大刀直接揮向「老柯」本陣風城「簡直是刨根」。

2026年底百里侯選舉進入倒數9個月，握有中央執政權的民進黨卻有不少選區還沒個定案，讓基層是憂心忡忡。以綠營基本盤並不差的新竹市來講，究竟誰問鼎百里侯近月地方「花式點將」，從曾角逐立委惜敗的陽交大教授林志潔、前民進黨發言人李妍慧、資深市議員施乃如等人都被提過一輪卻沒個下文，因此「奇兵角逐」甚或跨黨派合作的可能耳語也一再在風城議壇流竄。

稍早消息傳出，民進黨將徵召新竹「信賴」成員吳國治，66歲的他在竹市東門市場旁開設眼科診所多年，是綠營地方醫界的堅定支持者，曾參與百位醫師力挺綠營的活動，像2018年地方選戰前全台颳起「韓流」（時任高雄市長參選人韓國瑜）風潮時，頻有消息傳出向來偏綠者較多的醫界鬆動，那時吳國治還以中華民國醫師公會全國聯合會理事身分出面「洗地」為綠營聲量辯駁，「鐵桿綠」熱情可見一斑。

地方綠營幕僚直指，這波操作從農曆年前便已大致底定，然而有別於過去新竹市重要選將可見柯建銘穿梭，這次吳國治獲青睞「柯建銘完全插不了嘴」，加上立法院本屆第5會期24日開議時柯建銘已卸下了總召大位，後頭地方選情柯建銘也漸漸失去了主導權。

另一名出身小黨的地方人士分析，過去新竹前市長林智堅能披綠袍當選又連任，除了柯建銘穿梭外，前議長謝文進草創的「新民意問政聯盟」力量也是關鍵。他直指，林智堅首度參選時謝文進是全力支持，後頭爭取連任時謝文進看似和柯建銘齟齬，謝文進因而自己跳出來選市長是「小罵大幫忙」，因為這成功地阻止「新民盟」支持票源灌到藍營選將許明財身上，林智堅因而能連任成功。

2026年底風城新竹市百里侯一戰牽動藍綠地方版圖質變。圖為新竹市政府。（圖／報系資料照）

▲2026年底風城新竹市百里侯一戰牽動藍綠地方版圖質變。圖為新竹市政府。

該人士續指，如今獲藍營禮讓的現任市長高虹安預計以無黨籍爭取連任，早就已經獲得謝文進與現任議長許修睿全力支持，連任「只是票好不好看的問題」，私下各方早已改關注議員席次消長。他坦言，或許綠營層峰已知這次要搶新竹市長寶座難上加難，不如就此盤整新竹勢力，讓柯建銘「總代理」逐漸退場，改由「直營」的信賴者直接經營，「只能說老柯（柯建銘）的時代真的過去了」。

未具名綠營議員向CTWant坦言柯建銘力量式微已是「時代的眼淚」，也證實吳國治將獲徵召一事，直指吳國治是首屆新竹市信賴之友會理事長，絕對能獲得賴清德百分百信任，加上長期在地耕耘，獲得徵召滿符合賴清德選才邏輯，不大令人意外。民進黨中央則尚未對此徵召案進一步發表回應。

甫卸任民進黨團總召的立委柯建銘（中）如今面臨丟失老巢風城新竹市選舉布局話語權的危機。（圖／周志龍攝）

▲甫卸任民進黨團總召的立委柯建銘（中）如今面臨丟失老巢風城新竹市選舉布局話語權的危機。

02/25 全台詐欺最新數據

