社會 社會焦點 保障人權

子女玩手機驚見媽外遇火辣對話　小王一句「都妳在用」成鐵證

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人夫控訴，妻子小美（化名）與男子阿強（化名）發生婚外情，子女在玩手機時意外發現兩人的鹹濕對話，包含「XX都妳在用」、「只能跟我使用」等等，讓他無法接受，憤而決定對兩人提告求償60萬元。雖然小美和阿強均矢口否認，但法官審理之後，仍判兩人應連帶賠償人夫50萬元較為適當。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲人夫控訴，妻子小美與阿強發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他與小美結婚超過10年，某天子女在使用小美的手機時，意外發現小美與阿強的鹹濕對話，包含「XX都妳在用」、「只能跟我使用」、「要注重乾淨，不能去碰別人」、「越講這話題越想要」等等，他這才知道小美曾在2024年11月、12月間與阿強發生性行為，憤而決定對兩人提告求償60萬元。

對於丈夫的控訴，小美辯稱，她因為經濟困窘才會從事夜場工作，並在工作場合結識阿強，為了獲取青睞以便賺錢，她才會與阿強保持聯繫，但過程中絕無踰矩；況且她和丈夫已簽署協議離婚，約定互不干涉對方的交往狀況，如今丈夫卻提告求償，顯然有違誠信原則。

阿強也辯稱，小美婚後負擔絕大部分家庭開支，反而是人夫毫無擔當，他雖然有意追求，但小美表明在解決婚姻問題之前不談感情，沒想到人夫反覆拖延，就是不辦理離婚，他認為人夫根本沒有理由提告。

不過，法官表示，經查，離婚證人表明，自己簽名時人夫不在現場，所以無法確認人夫是否有離婚的真意，也不清楚人夫是否同意協議書上的約定，可見證人是否適格，顯然有疑；此外，人夫與小美並未辦理離婚登記，所以雙方的婚姻關係仍然存在。

法官指出，小美在婚姻關係存續期間，與阿強互傳訊息談及性愛話題，用語明白露骨，顯見兩人在傳訊息之前曾合意發生性行為，小美甚至使用「老公」稱呼阿強，彼此噓寒問暖，互動親密，明顯已經超過普通交友的分際，確實侵害到人夫的配偶權。

最終，法官沒有採信小美和阿強的說詞，考量到雙方的財產收入狀況等因素，裁定兩人應連帶賠償50萬元給人夫，全案仍可上訴。

02/25 全台詐欺最新數據

322 1 7215 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／高雄燕巢BMW自撞消防栓困3人　駕駛不治
摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責
米蘭「電車出軌」2死38傷！　撞進餐廳慘狀曝
旅日達人也遇過撞人族！釣出一票過來人　指1國也很嚴重
台積電2奈米被搶光！　爆「未來2年」產能幾乎訂空
台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

婚外情外遇

