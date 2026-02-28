逆風也要踩下去！　柯文哲隔一年再戰一日北高笑稱「怕怕的」

▲民眾黨創黨主席柯文哲再度參與一日北高活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲自台北市長任內，從2016年起每年228都騎自行車挑戰一日北高。去年柯因京華城案遭關押看守所無法參與，由黨主席黃國昌率小草延續這項傳統，今年，柯交保後，重回一日北高活動行列。他在致詞時說，只要有信念就能踩著踏板前進，再遠的距離都能越過、再大的困難都會克服，「只要有信念，路就還在」。由於時隔一年再參與活動，加上年紀大，柯也笑說，「實在是怕怕的」。

民眾黨今舉辦一日北高活動，為創黨主席柯文哲出獄後，睽違1年再度參與。活動開始前，柯、黨主席黃國昌以及黨公職、黨內幹部等，照例先到關渡宮參拜，接著再到廟前的廣場進行暖身與合照環節。由於今清晨氣溫偏低，加上僅穿著輕薄車衣，柯多次有雙手抱胸、搓手臂等動作。

此次民眾黨規劃台灣隊、民眾隊的競賽方式，增加活動趣味性，除了黃國昌以及部分議員參選人、黨職人員等將騎全程外，柯文哲預計採分段方式參與，但仍會到各地與小草支持者們互動。

柯文哲受訪時說，去年在看守所沒辦法親自參加，他也要謝謝黃國昌帶領民眾黨，聽說那次從土城看守所出發，再到關渡宮後再繼續一日北高的行程，這個就是所謂一個人騎得快，但一群人才騎得遠。

柯文哲表示，「還是要謝謝黃國昌在最困難的時候帶領台灣民眾黨，也謝謝所有小草在那段時間大家的凝聚，讓我們可以一起走到現在」。柯笑說，不過是這樣，因為年紀更大了，實在是怕怕的。

▲民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲準備出發一日北高活動。（圖／記者林敬旻攝）



而在開始長征之前，柯文哲致詞說，從2016年開始，每年都會在228騎自行車從台北到高雄。對台灣而言，228是一個反省歷史、珍惜民主的日子，但也不要一直停留在悲情，儘管被羈押了一年，儘管在這一年中，民眾黨遭到嚴重的政治壓迫，「但我仍然相信，面對挫折打擊不是最困難的，最困難的是面對挫折打擊沒有失去對人世的熱忱」。

「我沒有失去對人世的熱情，我希望大家也沒有。」柯文哲說，去年這時候他被羈押在土城看守所，後來才知道小草在黃國昌主席帶領下，從土城出發，以大隊接力方式到關渡、再一路到高雄，「雖然少了我的參與，但國昌主席帶領大家完成這挑戰，這是一種宣示，一個人騎得快，但一群人才騎得遠，我們不是一人政黨，我們現在是一群人有共同的信念組成的團隊」。

柯文哲說，今年他再次回到團隊中，證明只要有信念，就能一步一步踩著踏板前進，再遠的距離都能越過去、再大的困難都會克服，「今天我們次證明，民眾黨不會被打垮，要改變台灣只有一條路，那就是堅定的行動，就算疲勞也要踩下去，就算逆風也要踩下去，就算孤單、有人嘲笑，我們還是要繼續踩下去」。

柯文哲說，民眾黨會一起向前走，「只要你們不放棄，阿北就不會放棄；倒過來，只要阿北不放棄，你們也不要放棄，只要信念還在，路就還在」。

▲民眾黨黃國昌、柯文哲出席一日北高行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）



▲似乎因天冷，柯文哲頻出現搓手的動作。（圖／記者林敬旻攝）