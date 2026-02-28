　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

逆風也要踩下去！　柯文哲隔一年再戰一日北高笑稱「怕怕的」

▲民眾黨黃國昌、柯文哲出席一日北高行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨創黨主席柯文哲再度參與一日北高活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲自台北市長任內，從2016年起每年228都騎自行車挑戰一日北高。去年柯因京華城案遭關押看守所無法參與，由黨主席黃國昌率小草延續這項傳統，今年，柯交保後，重回一日北高活動行列。他在致詞時說，只要有信念就能踩著踏板前進，再遠的距離都能越過、再大的困難都會克服，「只要有信念，路就還在」。由於時隔一年再參與活動，加上年紀大，柯也笑說，「實在是怕怕的」。

民眾黨今舉辦一日北高活動，為創黨主席柯文哲出獄後，睽違1年再度參與。活動開始前，柯、黨主席黃國昌以及黨公職、黨內幹部等，照例先到關渡宮參拜，接著再到廟前的廣場進行暖身與合照環節。由於今清晨氣溫偏低，加上僅穿著輕薄車衣，柯多次有雙手抱胸、搓手臂等動作。

此次民眾黨規劃台灣隊、民眾隊的競賽方式，增加活動趣味性，除了黃國昌以及部分議員參選人、黨職人員等將騎全程外，柯文哲預計採分段方式參與，但仍會到各地與小草支持者們互動。

柯文哲受訪時說，去年在看守所沒辦法親自參加，他也要謝謝黃國昌帶領民眾黨，聽說那次從土城看守所出發，再到關渡宮後再繼續一日北高的行程，這個就是所謂一個人騎得快，但一群人才騎得遠。

柯文哲表示，「還是要謝謝黃國昌在最困難的時候帶領台灣民眾黨，也謝謝所有小草在那段時間大家的凝聚，讓我們可以一起走到現在」。柯笑說，不過是這樣，因為年紀更大了，實在是怕怕的。

▲民眾黨黃國昌、柯文哲出席一日北高行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲準備出發一日北高活動。（圖／記者林敬旻攝）

而在開始長征之前，柯文哲致詞說，從2016年開始，每年都會在228騎自行車從台北到高雄。對台灣而言，228是一個反省歷史、珍惜民主的日子，但也不要一直停留在悲情，儘管被羈押了一年，儘管在這一年中，民眾黨遭到嚴重的政治壓迫，「但我仍然相信，面對挫折打擊不是最困難的，最困難的是面對挫折打擊沒有失去對人世的熱忱」。

「我沒有失去對人世的熱情，我希望大家也沒有。」柯文哲說，去年這時候他被羈押在土城看守所，後來才知道小草在黃國昌主席帶領下，從土城出發，以大隊接力方式到關渡、再一路到高雄，「雖然少了我的參與，但國昌主席帶領大家完成這挑戰，這是一種宣示，一個人騎得快，但一群人才騎得遠，我們不是一人政黨，我們現在是一群人有共同的信念組成的團隊」。

柯文哲說，今年他再次回到團隊中，證明只要有信念，就能一步一步踩著踏板前進，再遠的距離都能越過去、再大的困難都會克服，「今天我們次證明，民眾黨不會被打垮，要改變台灣只有一條路，那就是堅定的行動，就算疲勞也要踩下去，就算逆風也要踩下去，就算孤單、有人嘲笑，我們還是要繼續踩下去」。

柯文哲說，民眾黨會一起向前走，「只要你們不放棄，阿北就不會放棄；倒過來，只要阿北不放棄，你們也不要放棄，只要信念還在，路就還在」。

▲民眾黨黃國昌、柯文哲出席一日北高行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨黃國昌、柯文哲出席一日北高行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨黃國昌、柯文哲出席一日北高行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲似乎因天冷，柯文哲頻出現搓手的動作。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄燕巢BMW自撞消防栓困3人　駕駛不治
摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責
米蘭「電車出軌」2死38傷！　撞進餐廳慘狀曝
旅日達人也遇過撞人族！釣出一票過來人　指1國也很嚴重
台積電2奈米被搶光！　爆「未來2年」產能幾乎訂空
台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／民進黨迎戰高虹安！　傳新竹市徵召「信賴」醫師

妻陳佩琪臉書粉專消失又復活　柯文哲：我完全不知道發生什麼事

逆風也要踩下去！　柯文哲隔一年再戰一日北高笑稱「怕怕的」

李四川捲胞弟環保蟑螂爭議　黃國昌：選舉潑髒水行為要檢討

陳佩琪39萬追蹤臉書帳號復活！　粉絲狂刷一排「加油」

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查　黃國昌：兩岸人民工作投資常見「沒必要做文章」

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查處　學者：政府不能停留在輿論層面的攻防

柯文哲妻子陳佩琪臉書帳號突消失！搜尋顯示「無法查看內容」

不是只有贏球才愛他們！中華隊交流賽吞敗　賴清德勉勵：相信台灣隊

遭爆外甥在陸經商收政治獻金　藍黨團提3質疑要劉世芳出來面對

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

獨／民進黨迎戰高虹安！　傳新竹市徵召「信賴」醫師

妻陳佩琪臉書粉專消失又復活　柯文哲：我完全不知道發生什麼事

逆風也要踩下去！　柯文哲隔一年再戰一日北高笑稱「怕怕的」

李四川捲胞弟環保蟑螂爭議　黃國昌：選舉潑髒水行為要檢討

陳佩琪39萬追蹤臉書帳號復活！　粉絲狂刷一排「加油」

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查　黃國昌：兩岸人民工作投資常見「沒必要做文章」

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查處　學者：政府不能停留在輿論層面的攻防

柯文哲妻子陳佩琪臉書帳號突消失！搜尋顯示「無法查看內容」

不是只有贏球才愛他們！中華隊交流賽吞敗　賴清德勉勵：相信台灣隊

遭爆外甥在陸經商收政治獻金　藍黨團提3質疑要劉世芳出來面對

台女童遭肘擊！澀谷撞人惡女疑現身發文　稱沒勇氣自首

快訊／高雄燕巢BMW自撞消防栓！車內3人一度受困　駕駛送醫不治

彭博：SpaceX擬秘密IPO！最快3月申請　估值超過1.75兆美元

米蘭「電車出軌」撞進餐廳！釀2死38傷　現場慘狀曝光

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

孫女出生隔天失蹤　祖母苦尋31年心碎聲請死亡宣告

福馬同驫耀平溪　天燈祈福展新春

台積電改良無塵室空調設計　風機效能突破60%

2月28日星座運勢／牡羊座週六財運爆發　魔羯緊跟趨勢、天秤抓良機

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

【被自己帥到了啦】炸雞勾油炸網險掉地...店員神夾住救回！

政治熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

獨／民進黨迎戰高虹安！　傳新竹市徵召「信賴」醫師

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查處　學者：政府不能停留在輿論層面的攻防

柯文哲妻子陳佩琪　臉書帳號突消失

不是只有贏球才愛他們！中華隊交流賽吞敗　賴清德勉勵：相信台灣隊

時隔一年再戰一日北高　柯文哲笑稱「怕怕的」

遭爆外甥在陸經商收政治獻金　藍黨團提3質疑要劉世芳出來面對

劉世芳外甥遭指賺紅錢　黃國昌：兩岸人民工作投資常見

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

陳佩琪臉書帳號復活　粉絲狂刷加油

李四川捲胞弟環保蟑螂爭議　黃國昌：選舉潑髒水行為要檢討

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

李四川秀權狀切割親弟　四叉貓「比對地號」打臉：這樣解釋比較好？

妻陳佩琪臉書粉專消失又復活　柯文哲：完全不知發生什麼事

更多熱門

相關新聞

陳佩琪臉書帳號復活　粉絲狂刷加油

陳佩琪臉書帳號復活　粉絲狂刷加油

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪經常透過臉書針砭時事，但她擁有39萬人追蹤的臉書帳號昨日（27日）突然無預警消失，直到深夜11時許才恢復正常。不少支持者紛紛湧入陳佩琪的臉書留言，「加油」、「明天見」、「小草沒有倒，小草沒有散，我們都在」。

柯文哲妻子陳佩琪　臉書帳號突消失

柯文哲妻子陳佩琪　臉書帳號突消失

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

小草：黃國昌禮讓才當選　賴品妤「嗆戰神文」翻出

小草：黃國昌禮讓才當選　賴品妤「嗆戰神文」翻出

蔣萬安試辦育兒減少工時　許甫提醒3現實盲點

蔣萬安試辦育兒減少工時　許甫提醒3現實盲點

關鍵字：

柯文哲民眾黨黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

獨／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！內幕曝光

即／美股開盤大跌！道瓊一度跌逾7百點

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！

台積電最大客戶正式換人！蘋果被擠下神壇

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死
「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面