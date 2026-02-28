　
國際

OpenAI出手洽談國防部合作　化解Anthropic僵局

▲▼OpenAI,ChatGPT。（圖／記者吳立言攝）

▲OpenAI。（圖／記者吳立言攝）

記者葉國吏／綜合報導　

美國人工智慧巨頭「OpenAI」正與國防部展開密集洽談，執行長阿特曼（Sam Altman）希望能在符合安全原則下，將模型部署於機密環境，並協助化解對手「Anthropic」與五角大廈間的對峙。阿特曼強調公司堅持模型不可用於大規模監控或自主致命武器，必須保有人類監督這道紅線，絕不容許非法用途進入雲端。

OpenAI擬攜手國防部突圍　技術手段守護安全紅線
根據《華爾街日報》（WSJ）報導，執行長阿特曼在致員工備忘錄中提到，「OpenAI」正評估維持既有安全護欄的前提下，讓模型進入機密場域。此舉主因是競爭對手「Anthropic」執行長阿莫戴（Dario Amodei）稍早宣布拒絕國防部要求，堅持保留禁止用於監控與攻擊武器的權利，導致雙方合作陷入僵局。

為了化解爭議，「OpenAI」提議透過技術手段落實紅線，例如限制模型僅在雲端環境運作，藉此提高濫用門檻，並協助研究人員取得安全許可，向政府清楚說明技術限制。阿特曼指出，目前雖尚未簽署任何正式合約，但他希望這套方案能成為產業參考指標，確保系統運作完全符合規範，並對盟國提供類似服務。

▲▼OpenAI Town Hall with Sam Altman。（圖／YT@OpenAI）

▲執行長阿特曼（Sam Altman）。（圖／YT@OpenAI）

控制權之爭引發民主論辯　美防部稱公民自由不容科技公司決定
阿特曼在備忘錄中直言，目前爭議核心在於「誰擁有控制權」。他認為私人企業不應凌駕於民選政府之上，雖然企業有影響力，但最終仍須致力於維護民主體制。他強調公司長期主張 AI 不應介入高風險的自動化決策，且在大規模監控議題上絕不退讓，這些都是談判中不可逾越的底線。

針對此風波，美國國防部研究與工程副部長麥可（Emil Michael）在社群平台強力回擊，指出大規模監控在憲法框架下本屬違法，國防部絕不會讓任何大型科技公司來決定美國人的公民自由。這場官民之間的科技博弈，不只考驗企業的道德標準，也挑戰政府對於國家安全與個人隱私之間的權力平衡。

更多新聞
輝達再跌4％！AI疑慮重挫美股521點　台積電ADR跌0.5
快訊／金錢豹董事長糖尿病離世　接班人選未決定

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

