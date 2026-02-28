今東半部有雨！明午後回暖　下週2地區變天降溫

▲228連假天氣狀況。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今天東半部降雨明顯，明天午後明顯回暖，下週一午後起又有一波鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫降雨，氣溫降。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(28)日鋒面層狀雲系(少對流性)籠罩，各地雲量多、有局部短暫雨的機率，東半部降雨較明顯。北台仍偏涼。各地區氣溫如下：北部16至24度、中部17至27度、南部18至30度、東部16至27度。

▲今(28日)晨4：40紅外線色調強化雲圖顯示，鋒面層狀雲系籠罩(左圖)。4：40雷達回波合成圖顯示，層狀雲系伴隨降水回波偏弱(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，東半部降雨較明顯(右圖)。（圖／洩天機教室）

明(1)日降雨區逐漸北移，上半天中部以北仍有局部短暫降雨的機率，明下午起至下週一(2日)上半天降雨停歇，為短暫空檔、天氣明顯回暖。

下週一下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫降雨，氣溫降；下週二(3日)鋒面雨帶由北而南移動、先後為各地帶來局部降雨的機率，再轉涼。下週三(4日)鋒面南移至巴士海峽，天氣略好轉、氣溫略升，局部地區偶有少量降雨的機率。下週四(5日)為短暫空檔、再回暖，北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率。

下週五(6日)東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。下週六(7日)至下下週一(9)日天氣轉乾，脫離短波盛行、易降雨的型態。不過，各國模式期末模擬差異很大，需再觀察其最新的調整。