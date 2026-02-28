陳佩琪39萬追蹤臉書帳號復活！　粉絲狂刷一排「加油」

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪經常透過臉書針砭時事，但她擁有39萬人追蹤的臉書帳號昨日（27日）突然無預警消失，直到深夜11時許才恢復正常。不少支持者紛紛湧入陳佩琪的臉書留言，「加油」、「明天見」、「小草沒有倒，小草沒有散，我們都在」。

▲陳佩琪。（資料照／記者湯興漢攝）

陳佩琪時常透過臉書發文分享自己對時事的看法，柯文哲曾感嘆「她每天在家寫臉書，我很頭痛」。然而，陳佩琪擁有39萬人追蹤的臉書帳號，27日突然無預警消失，不僅無法在臉書的搜尋功能找到，透過Google查找帳號，也只顯示「目前無法查看此內容」。

陳佩琪臉書帳號恢復

不過，陳佩琪的臉書帳號已在27日深夜11時許恢復正常，雖然她目前尚未對此做出回應，但仍有許多支持者湧入她的臉書，在過往文章底下留言鼓勵，「小草沒有倒，小草沒有散，我們都在，佩琪姐加油」、「一路向前！加油」、「佩琪醫師明天見」。

▲黃國昌、柯文哲參與「一日北高」共騎活動。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲參加民眾黨228一日北高活動

此外，民眾黨將在228當天進行「一日北高」共騎活動，今年的總里程為380公里，預計將在隔日（3月1日）凌晨1時左右抵達高雄228公園。黨主席黃國昌25日在行前記者會中提到，期盼能與柯文哲共同完成挑戰，只是過去1年柯待在土城看守所，肌肉量掉了很多，體力可能無法支撐全程，但仍會盡力而為。