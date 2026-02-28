　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪39萬追蹤臉書帳號復活！　粉絲狂刷一排「加油」

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪經常透過臉書針砭時事，但她擁有39萬人追蹤的臉書帳號昨日（27日）突然無預警消失，直到深夜11時許才恢復正常。不少支持者紛紛湧入陳佩琪的臉書留言，「加油」、「明天見」、「小草沒有倒，小草沒有散，我們都在」。

▲▼柯文哲、陳佩琪夫婦,2018縣市長選舉,柯文哲,選前之夜,現場照,支持者,柯P選前之夜群眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳佩琪。（資料照／記者湯興漢攝）

陳佩琪時常透過臉書發文分享自己對時事的看法，柯文哲曾感嘆「她每天在家寫臉書，我很頭痛」。然而，陳佩琪擁有39萬人追蹤的臉書帳號，27日突然無預警消失，不僅無法在臉書的搜尋功能找到，透過Google查找帳號，也只顯示「目前無法查看此內容」。

陳佩琪臉書帳號恢復

不過，陳佩琪的臉書帳號已在27日深夜11時許恢復正常，雖然她目前尚未對此做出回應，但仍有許多支持者湧入她的臉書，在過往文章底下留言鼓勵，「小草沒有倒，小草沒有散，我們都在，佩琪姐加油」、「一路向前！加油」、「佩琪醫師明天見」。

▲民眾黨黃國昌、柯文哲出席一日北高行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌、柯文哲參與「一日北高」共騎活動。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲參加民眾黨228一日北高活動

此外，民眾黨將在228當天進行「一日北高」共騎活動，今年的總里程為380公里，預計將在隔日（3月1日）凌晨1時左右抵達高雄228公園。黨主席黃國昌25日在行前記者會中提到，期盼能與柯文哲共同完成挑戰，只是過去1年柯待在土城看守所，肌肉量掉了很多，體力可能無法支撐全程，但仍會盡力而為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
輝達再跌4％！AI疑慮重挫美股521點　台積電ADR跌0.5
快訊／金錢豹董事長糖尿病離世　接班人選未決定

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李四川捲胞弟環保蟑螂爭議　黃國昌：選舉潑髒水行為要檢討

陳佩琪39萬追蹤臉書帳號復活！　粉絲狂刷一排「加油」

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查　黃國昌：兩岸人民工作投資常見「沒必要做文章」

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查處　學者：政府不能停留在輿論層面的攻防

柯文哲妻子陳佩琪臉書帳號突消失！搜尋顯示「無法查看內容」

不是只有贏球才愛他們！中華隊交流賽吞敗　賴清德勉勵：相信台灣隊

遭爆外甥在陸經商收政治獻金　藍黨團提3質疑要劉世芳出來面對

李四川秀權狀切割親弟　四叉貓「比對地號」打臉：這樣解釋比較好？

政院封殺李貞秀索資　翁曉玲轟卓榮泰打嘴炮：虛張聲勢罷了

李四川捲惡霸弟爭議　議員小雞幫發聲：抹黑手法越來越粗糙

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

傳奇球星餵球！陳偉殷認證費仔Power好：將是中華隊一大助力

李四川捲胞弟環保蟑螂爭議　黃國昌：選舉潑髒水行為要檢討

陳佩琪39萬追蹤臉書帳號復活！　粉絲狂刷一排「加油」

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查　黃國昌：兩岸人民工作投資常見「沒必要做文章」

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查處　學者：政府不能停留在輿論層面的攻防

柯文哲妻子陳佩琪臉書帳號突消失！搜尋顯示「無法查看內容」

不是只有贏球才愛他們！中華隊交流賽吞敗　賴清德勉勵：相信台灣隊

遭爆外甥在陸經商收政治獻金　藍黨團提3質疑要劉世芳出來面對

李四川秀權狀切割親弟　四叉貓「比對地號」打臉：這樣解釋比較好？

政院封殺李貞秀索資　翁曉玲轟卓榮泰打嘴炮：虛張聲勢罷了

李四川捲惡霸弟爭議　議員小雞幫發聲：抹黑手法越來越粗糙

台積電2奈米被搶光！　爆「未來2年」產能幾乎訂空

川普：古巴經濟瀕臨崩潰　正討論「友善接管」

中華隊備戰經典賽最後階段　宮崎兩戰看老天臉色

OpenAI出手洽談國防部合作　化解Anthropic僵局

李四川捲胞弟環保蟑螂爭議　黃國昌：選舉潑髒水行為要檢討

陳佩琪39萬追蹤臉書帳號復活！　粉絲狂刷一排「加油」

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查　黃國昌：兩岸人民工作投資常見「沒必要做文章」

輝達再跌4％！AI疑慮重挫美股521點　台積電ADR跌0.59％

今東半部有雨！明午後回暖　下週2地區變天降溫

川普AI政策大轉彎！　下令聯邦機構全面停用Anthropic

【被自己帥到了啦】炸雞勾油炸網險掉地...店員神夾住救回！

政治熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查處　學者：政府不能停留在輿論層面的攻防

柯文哲妻子陳佩琪　臉書帳號突消失

不是只有贏球才愛他們！中華隊交流賽吞敗　賴清德勉勵：相信台灣隊

遭爆外甥在陸經商收政治獻金　藍黨團提3質疑要劉世芳出來面對

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

幕後／藍擋軍購「疑美論」發酵　韓國瑜盧秀燕接連出手挽劣勢

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

港媒爆劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　內政部：譴責威嚇干預民主行徑

李四川秀權狀切割親弟　四叉貓「比對地號」打臉：這樣解釋比較好？

小草：黃國昌禮讓才當選　賴品妤「嗆戰神文」翻出

轟228是「政府貪腐無能」！　鄭麗文：國民黨要保台才對得起英靈

更多熱門

相關新聞

柯文哲妻子陳佩琪　臉書帳號突消失

柯文哲妻子陳佩琪　臉書帳號突消失

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪時常透過臉書發文針砭時事，讓柯曾感嘆「她每天在家寫臉書，我很頭痛」。不過27日晚間陳佩琪的臉書帳號突然無預警消失，不但無法在臉書的搜尋功能找到，透過Google查找帳號，也只會顯示「目前無法查看此內容」。

藍白政黨合作協議「重中之重」　黃國昌：與柯文哲、黨內密切討論

藍白政黨合作協議「重中之重」　黃國昌：與柯文哲、黨內密切討論

黃國昌選到底？　柯文哲重申「照規則」：民調、合作模式一包處理

黃國昌選到底？　柯文哲重申「照規則」：民調、合作模式一包處理

苗栗火旁龍盛會登場　鍾東錦、柯文哲連袂點睛祈福

苗栗火旁龍盛會登場　鍾東錦、柯文哲連袂點睛祈福

初選爆冷勝出遭質疑綠營反串　陳彥廷：加入民眾黨就是因為柯文哲

初選爆冷勝出遭質疑綠營反串　陳彥廷：加入民眾黨就是因為柯文哲

關鍵字：

柯文哲陳佩琪

讀者迴響

熱門新聞

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

即／美股開盤大跌！道瓊一度跌逾7百點

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

高雄轎車自撞3人受困　駕駛無呼吸心跳

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！

他喉嚨痛…醫夾出「2.5cm菱形骨」！ 誤吞5類異物恐穿孔

台積電最大客戶正式換人！蘋果被擠下神壇

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死
「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面