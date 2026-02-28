川普AI政策大轉彎！　下令聯邦機構全面停用Anthropic

▲美國國防部長赫格塞斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）要求AI新創「Anthropic」在期限內開放美軍全面使用其技術，否則將強制徵調。該公司執行長阿莫戴（Dario Amodei）強硬回絕，擔憂缺乏人類控管的AI驅動武器將危及生命。此舉引發美國總統川普（Donald Trump）震怒，宣布各聯邦機構即刻停止與該公司合作。

五角大廈與AI巨頭爆發衝突 國家安全與道德底線正面對決

根據外媒報導，美國國防部長赫格塞斯於本月二十四日與「Anthropic」首席執行長阿莫戴會面，強硬要求該公司在二十七日前解除美軍使用AI技術的所有限制。若不從，軍方不排除將該公司列為供應鏈風險名單，甚至動用《國防生產法》（Defense Production Act）實施強制手段，力求將頂尖科技導入國防體系。

面對五角大廈的施壓，「Anthropic」於二十七日正式發表聲明拒絕。阿莫戴直言，任何威脅都無法動搖公司的倫理立場，他強調目前的AI系統穩定度尚不足以讓人完全信賴，若在沒有人類最終把關的情況下驅動致命武器，極可能對美軍及平民造成不可預知的傷害。他強調，公司無法在明知有風險的情況下，提供具備潛在危害的產品。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

川普祭出總統權限下逐客令 限期六個月淘汰否則追究刑責

這場科技與政治的博弈隨即引發白宮高度關注。美國總統川普隨後公開表示，已指示所有聯邦機構立即停止使用「Anthropic」研發的各項技術，並強調政府不需要也不想再與該公司有任何生意往來。針對目前已有使用該產品的軍方單位，美國總統宣布提供六個月的逐步淘汰緩衝期，要求其儘速尋找替代方案。

美國總統川普更發出嚴厲警告，要求「Anthropic」在汰換期間必須配合政府需求並提供協助，否則他將動用所有行政權力強制其遵守規範。若屆時仍拒絕服從，該公司不僅將失去所有政府標案，相關負責人還可能面臨重大的民事與刑事責任。這起事件也讓外界重新檢視，當先進科技與軍事國防利益產生衝突時，民間企業的自主權界線究竟在哪。