生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

228連假Day2大雨炸2區！　明短暫空檔下週再變天

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象署）

▲花東大雨特報。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

受華南雲雨區東移，氣象署針對花蓮、台東發佈大雨特報。今天北部、宜花地區濕涼，明天東北季風減弱，不過下週一（2日）又有一波鋒面來襲，全台再度轉為有雨的天氣型態。

今天（28日）東北季風影響及華南雲雨區東移至台灣，北部、宜蘭及花蓮溫度下降，天氣濕涼，整日溫度約在17-23度，中南部及東南部早晚也偏涼，低溫約19-21度，高溫仍可達24-296度；天氣方面，春雨綿綿，各地雲量偏多，且有不定時局部短暫陣雨，但降雨強度並不至於太強。

3/1(日) 東北季風減弱，各地早晚仍涼；華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，南部平地為多雲。

3/2(一) 鋒面影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

3/1-3/2低溫預測:台灣各地及澎湖17-22度，金門15-17度，馬祖13度；高溫預測:台灣各地及澎湖25-32度，金門20-24度，馬祖18-19度。

▲228連假天氣狀況。（圖／中央氣象署）

3/3(二)鋒面通過及東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼；西半部有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區有局部短暫陣雨。

3/4(三)-3/6(五)東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；3/4-3/5華南雲雨區東移，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部平地亦有零星短暫陣雨；3/6雨勢趨緩，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲。

3/3-3/6低溫預測:台灣各地及澎湖15-19度，金門13-14度，馬祖11-12度；3/3高溫預測:北部、宜蘭17-19度，中部、花蓮及澎湖21-22度，南部及台東24-26度，金門19度，馬祖15度；3/4-3/6高溫預測:北部、宜蘭、澎湖及金門19-22度，花東23-25度，中南部24-29度，馬祖15度。

