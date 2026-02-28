　
生活

台北101點燈挨酸　賈永婕271字曝心聲：不替任何人翻案

記者黃翊婷／綜合報導

台北101董事長賈永婕27日表示，228當天晚間6點將在台北101外牆點燈，卻挨酸是否要替318事件點燈、賈德耀要不要罰坐。對此，賈永婕表示，歷史怎麼評價，是歷史學家的事，她不替任何人翻案，「正統不等於正義，所有不公不義的事情都必須譴責。」

▲▼台北101第十屆董事長及總經理上任媒體茶會-賈永婕。（圖／記者周宸亘攝）

▲賈永婕回應網友質疑。（資料照／記者周宸亘攝）

台北101將在228晚間點燈

賈永婕27日透過臉書發文表示，台北101將在28日晚間6點點燈，文字內容為「228和平紀念日，以愛撫慰傷痛。自由、民主、台灣。團結前行，HOPE＆LOVE」。此外，她也會捐出22萬8000元，支持民主教育及公民素養的推廣工作。

賈永婕正面回應爭議

然而，消息公布之後，賈永婕卻挨酸，「要不要替318事件點燈、賈德耀要不要罰坐？」對此，賈永婕28日凌晨在臉書發布一篇271字的文章回應，她表示，歷史上，當時的北洋政府總理是賈德耀，318事件發生後他請辭，執政者則是段祺瑞，「歷史怎麼評價，是歷史學家的事，我不替任何人翻案。」

至於要不要罰坐，賈永婕說，賈德耀並無銅像被供奉，也沒有公共空間替他立神話，所以沒辦法。賈永婕認為，北洋政府曾是國際承認的北京政府，那是歷史事實，她最近才知道以前都說是北洋軍閥，「但正統不等於正義，所有不公不義的事情都必須譴責。」

賈永婕表示，有些人說她數典忘祖，但她覺得賈家祖先應該揚眉吐氣、大鳴大放，「驕傲我這個也許跟他們時代不同，思想不同但是一身正氣漂亮的後代。」

318事件背景

318事件又稱318慘案，此案發生於1926年3月18日，當時的北洋政府使用武力鎮壓國共兩黨領導的示威群眾，造成47名學生及民眾被擊斃，受傷人數逾150人。

有人酸我： 要不要替 318 事件點燈？賈德耀要不要罰坐 歷史上，當時的北洋政府總理是 賈德耀。 事件發生後他請辭。 執政者是...

賈永婕的跑跳人生發佈於 2026年2月27日 星期五
輝達再跌4％！AI疑慮重挫美股521點　台積電ADR跌0.5
快訊／金錢豹董事長糖尿病離世　接班人選未決定

賈永婕

