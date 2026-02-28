林氏璧曝曾在日本被人故意撞！釣出一票過來人　指1國也很嚴重

▲台灣小女孩在日本街頭遭「撞人族」猛撞，引發關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名台灣媽媽近日帶著國小女兒前往東京澀谷知名十字路口打卡，遭到一名日本女子蓄意衝撞，當場狠摔在地，引起熱論，許多網友紛紛在網路上分享類似經歷，日本旅遊達人林氏璧也表示，這次事件並非個案，日本近年確實存在這種撞人的社會現象，但也有人說，「撞人族」在南韓更嚴重。

林氏璧在臉書「日本自助旅遊中毒者」表示，這是台灣小女孩在澀谷被撞，引起了很大的關注。「我印象很模糊，但仔細回想，我和妻子近20年在日本旅途好像各被撞過一次吧， 我指的是那種明顯感受是刻意的衝撞，然後都是急急走掉不會停下道歉或查看的，一般不小心撞到，肯定都會和對方示意，道歉或是查看一下」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他查閱日文維基發現，「撞人男」作為社會現象約在2018年5月受到廣泛關注，當時一段於新宿車站拍攝的影片在X（當時為Twitter）瘋傳，畫面顯示一名男子刻意偏離行進路線，連續撞擊多名女性，引發媒體報導。

林氏璧引述統計網站的資訊稱，自2016年5月至2025年7月，類似通報已逾百件。除「撞人男」外，亦有「撞人大媽」（ぶつかりおばさん）、「衝撞女」（体当たり女）與「撞人老人」（ぶつかり老人）等稱呼，多數受害者以女性為主。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「我也在日本街頭被路人撞過，感受就是對方是故意的，因為附近很空曠」、「太太在函館的便當店被一壯漢惡意撞過，當時我忍不了，叫他到外面單挑，他也只敢怒目而視邊走邊逃」、「這個月在心齋橋也遇到，本來以為是不小心碰撞，當下明顯感覺碰撞力道很大，發現他一路只要是跟他錯身的人，都刻意用手肘及肩膀撞」。

也有人說，「我在日本是沒遇過，但在韓國有，只是我跟朋友兩個人被撞了後，直覺就反撞回去」、「全世界最愛撞人的是韓國人，有一半的人趕路時都如入無人之境，跟台灣三寶有得比，雖然感覺不是故意的，只是走路很急，去韓國沒有被撞過的人很幸運」。

不過，另一位在南韓生活的網紅「不奇而遇 Steven & Sia」曾解釋，「在韓國，撞到人不道歉，就是一種生活習慣，除非是很明顯、很大力的碰撞，否則他們不會特地停下來說對不起」、「所以不是韓國人討厭你、針對你，也不是他們沒禮貌，而是他們本來就這樣生活了幾十年」、「甚至我們有時候還會用『撞到人會不會說對不起』，來判斷對方是不是韓國人。」