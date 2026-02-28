　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園男拒檢逃逸「衝撞警車」！員警狂追逾30公里逮人

▲▼桃園街頭警匪追逐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園街頭警匪追逐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、柯振中／桃園報導

桃園市中壢區27日傍晚發生追逐案，47歲毒品通緝犯許姓男子駕車拒檢逃逸，途中衝撞巡邏車及路旁車輛，警方通報攔截圍捕，30分鐘內成功攔停逮捕，並查扣依托咪酯煙彈（俗稱喪屍煙彈）、海洛因等毒品，依法移送偵辦。

發現通緝犯上路　警攔查遭拒

桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所員警於27日傍晚5點20分左右，巡經新生路與九和一街口時，發現47歲許姓男子駕駛租賃自小客車上路。因許男為毒品通緝犯，員警隨即於慈惠三街上前攔查。未料許嫌拒絕受檢加速逃逸，警方立即通報勤務指揮中心實施攔截圍捕，並由青埔派出所支援警力投入查緝。

▼桃園街頭警匪追逐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園街頭警匪追逐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

永園路成功攔停　衝撞警車仍遭逮

警方持續通報協作，5點50分左右在永園路前順利攔停車輛，前後用時約30分鐘、追逐的距離則超過30公里。期間許嫌衝撞青埔派出所巡邏車及路旁停放車輛，最終仍遭員警壓制逮捕。附帶搜索後，警方在其身上及車內查獲依托咪酯煙彈10顆、海洛因4包及依托咪酯結晶1包等證物。

依多項罪嫌移送

全案警詢後，依毒品通緝、毒品、公共危險及妨害公務等罪嫌，移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。中壢警分局表示，本案展現各單位即時通報與協同作戰能力，未來將持續強化毒品及毒駕查緝量能，確保市民生命財產安全與道路秩序。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市
啦啦隊正妹暴瘦剩50公斤！　崩潰：快堅持不住
林氏璧赴日也被「撞人族」衝撞！　一查驚覺非個案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園男拒檢逃逸「衝撞警車」！員警狂追逾30公里逮人

快訊／高雄轎車晚間自撞3人受困　駕駛無呼吸心跳

男師強拉女童進廁所！「胸部貼OK繃」竟辯衛教　法官怒打臉重判

台北二寶爸偷吃美女直播主　變身男優「激戰」全程實況放送

快訊／伏擊醫美董座！23歲槍手11度變裝逃亡　檢聲押禁見獲准

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

才被冒名詐財騙！又遭恐嚇勒索5千萬　運彩公會理事長：絕不妥協

快訊／高雄豐裕里長家火警！超人力霸王提燈全燒光　緊急取消發送

駕駛人注意！桃園警強化交通安全執法　嚴查大型車輛6項違規　

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

傳奇球星餵球！陳偉殷認證費仔Power好：將是中華隊一大助力

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

怕被碰到！千萬法拉利「一車占兩格」遭質疑　車主：付2倍錢

桃園男拒檢逃逸「衝撞警車」！員警狂追逾30公里逮人

快訊／高雄轎車晚間自撞3人受困　駕駛無呼吸心跳

男師強拉女童進廁所！「胸部貼OK繃」竟辯衛教　法官怒打臉重判

台北二寶爸偷吃美女直播主　變身男優「激戰」全程實況放送

快訊／伏擊醫美董座！23歲槍手11度變裝逃亡　檢聲押禁見獲准

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

才被冒名詐財騙！又遭恐嚇勒索5千萬　運彩公會理事長：絕不妥協

快訊／高雄豐裕里長家火警！超人力霸王提燈全燒光　緊急取消發送

駕駛人注意！桃園警強化交通安全執法　嚴查大型車輛6項違規　

川普動作頻頻！KPMG示警：關稅仍是核心工具　貿易政策方向未鬆動

桃園男拒檢逃逸「衝撞警車」！員警狂追逾30公里逮人

北竿爆特權看診！鄉長要支援醫師「打點滴解宿醉」　本人道歉了

【當場下跪求饒】外送員搶快違規被警逮正著！情緒失控

社會熱門新聞

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

高雄轎車自撞3人受困　駕駛無呼吸心跳

台北二寶爸偷吃美女直播主　變身男優「激戰」全程實況放送

男師強拉女童進廁所　胸部貼OK繃辯衛教

桃園男拒檢逃逸撞警車！警追30公里逮人

伏擊醫美董座！23歲槍手聲押禁見獲准

快訊／里長家火警！　百個小提燈全燒毀

轟醫美董座4槍　槍手移送北檢

北市南京東、復興北路口3月起啟用科技執法

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

千萬法拉利一車占兩格　車主：管理員同意

彰化分署聯合拍賣會元宵節登場

更多熱門

相關新聞

女乘客北捷中山站外亮美工刀！警方逮人

女乘客北捷中山站外亮美工刀！警方逮人

台北市捷運中山站2號出口外26日晚間發生疑似持刀恫嚇案，黃姓男子與一名中年女子肢體碰撞後，對方疑持美工刀作勢威嚇離去。警方迅速鎖定周姓女子，27日晚間查獲到案，依恐嚇罪嫌移送偵辦。

調查官扮快遞員活捉　運毒男重判7年

調查官扮快遞員活捉　運毒男重判7年

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

婦科醫電腦藏兒少性影像　桃市衛生局回應了

婦科醫電腦藏兒少性影像　桃市衛生局回應了

桃園行人過平交道　遭自強號撞送醫

桃園行人過平交道　遭自強號撞送醫

關鍵字：

桃園毒品通緝犯追逐警方

讀者迴響

熱門新聞

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

即／美股開盤大跌！道瓊一度跌逾7百點

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

高雄轎車自撞3人受困　駕駛無呼吸心跳

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

獨／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！內幕曝光

啦啦隊希希暴瘦剩50公斤「快堅持不住」吐心聲

茶の魔手分店「沒吃你家大米」被炎上！　Google顯示歇業了

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死
「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面