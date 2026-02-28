桃園男拒檢逃逸「衝撞警車」！員警狂追逾30公里逮人

▲桃園街頭警匪追逐。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、柯振中／桃園報導

桃園市中壢區27日傍晚發生追逐案，47歲毒品通緝犯許姓男子駕車拒檢逃逸，途中衝撞巡邏車及路旁車輛，警方通報攔截圍捕，30分鐘內成功攔停逮捕，並查扣依托咪酯煙彈（俗稱喪屍煙彈）、海洛因等毒品，依法移送偵辦。

發現通緝犯上路 警攔查遭拒

桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所員警於27日傍晚5點20分左右，巡經新生路與九和一街口時，發現47歲許姓男子駕駛租賃自小客車上路。因許男為毒品通緝犯，員警隨即於慈惠三街上前攔查。未料許嫌拒絕受檢加速逃逸，警方立即通報勤務指揮中心實施攔截圍捕，並由青埔派出所支援警力投入查緝。

永園路成功攔停 衝撞警車仍遭逮

警方持續通報協作，5點50分左右在永園路前順利攔停車輛，前後用時約30分鐘、追逐的距離則超過30公里。期間許嫌衝撞青埔派出所巡邏車及路旁停放車輛，最終仍遭員警壓制逮捕。附帶搜索後，警方在其身上及車內查獲依托咪酯煙彈10顆、海洛因4包及依托咪酯結晶1包等證物。

依多項罪嫌移送

全案警詢後，依毒品通緝、毒品、公共危險及妨害公務等罪嫌，移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。中壢警分局表示，本案展現各單位即時通報與協同作戰能力，未來將持續強化毒品及毒駕查緝量能，確保市民生命財產安全與道路秩序。