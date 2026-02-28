北竿爆特權看診！鄉長要支援醫師「打點滴解宿醉」　本人道歉了

▲北竿鄉長吳金平爆用特權打點滴。（圖／翻攝北竿鄉公所官網）



記者柯振中／綜合報導

馬祖北竿衛生所假日醫療支援爆出爭議。醫師張曉雯在社群平台發文指出，自己支援北竿衛生所緊急醫療時，遇到一對夫妻因飲酒過量嘔吐前來求診，要求施打點滴「解酒」，在被告知醫療量能有限、僅能先以止吐針處理後表達不滿。隨後她接獲衛生局長來電關切，才得知對方身分為鄉長及鄉長夫人。貼文曝光後引發外界討論，北竿鄉長吳金平也道歉了。

假日僅兩人值班 醫師：已有7名急診病患

張曉雯表示，當天衛生所僅她與一名護理師值班，護理師同時兼任掛號與藥師工作，現場一早已有7名急診病患待處理，人力相當吃緊。

該對夫妻到場後表示酒喝多了出現嘔吐，希望施打點滴。她評估情況後，建議可先以肌肉注射止吐針處理，但對方質疑「衛生所現在連打點滴的功能都沒有了嗎？」語氣相當不滿。

接獲局長來電 盼協助「稀釋酒精」

張曉雯指出，隨後接到馬祖衛生局局長電話，表示該對夫妻為當地鄉長與鄉長夫人，希望院方仍能替夫人打點滴「稀釋酒精、幫助解酒」。

她在文中質疑，偏鄉負責緊急醫療的衛生所，是否有義務為單純飲酒不適施打點滴？並詢問其他曾赴離島支援的醫師，是否也曾面臨類似的狀況。

北竿鄉長吳金平道歉

貼文引發爭議以後，吳金平也發布聲明，這次沒能充分體諒急診當下繁忙的情況，造成第一線醫護同仁的困擾與壓力，他表達最誠摯的歉意。因為個人的因素，沒能以更周全的態度面對現場的，造成醫療團隊的負擔，也令社會觀感不佳，他會深自檢討。

此外，吳金平也向張醫師、護理師表達感謝，謝謝醫療團隊在繁忙的情況下，仍秉持專業精神、提供妥善醫療照護。未來他也會更加謹慎區分公私角色、尊重制度與專業判斷，「再次向醫護同仁與所有鄉親致歉，也感謝大家的關心與指教。」