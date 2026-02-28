228連假次日「國道18處塞點」　國5北上堵到午夜

▲今國道預估有18處易塞路段。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今(28日)天是228紀念日，將有出遊和收假車潮，國道預估有18處易塞路段，其中國5北上路段可能塞到午夜。

今日為和平紀念日連假第2日，預估國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局研判國道有18處地雷路段，其中南向和東向部分，國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統等路段易塞。

北向和西向部分，易塞路段包括國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

國道今疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▼228國道疏運措施。（圖／高公局提供）