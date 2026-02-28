清境農場與泰國農學重鎮簽署合作備忘錄　臺泰農業交流再添新頁

▲清境農場與梅州大學締結合作備忘錄。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

清境農場於去年底由退輔會副主任委員傅正誠率團前往泰北清邁府，與功利的梅州大學（Maejo University，泰語มหาวิทยาลัยแม่โจ้）農學院正式簽署合作備忘錄（MOU），象徵臺泰在農業合作領域邁入新的交流階段。

簽約儀式12月12日在梅州大學舉行，由清境農場場長王仁助與農學院院長Phutthisun Kruekum代表簽署，傅正誠、退輔會本部代表及武陵、福壽山農場場長都在場見證；合作備忘錄內容涵蓋農業技術、人才培育與學術研究等面向，雙方並期待在COVID-19疫情後恢復學生跨國實習交流，邀請梅州大學學生再度來臺農場進行實務訓練。

清境農場指出，梅州大學創立於1934年，與泰國「皇家計畫基金會」（Royal Project Foundation）長期合作，在高山農業試驗與推廣領域擔任重要夥伴，並以農業教育、研究與社區服務聞名，並設有理學院、工程與農產業學院、旅遊發展學院、漁業與水產資源技術單位、工商管理學院、經濟學院、文學院、行政管理科學學院、農業研究與推廣單位及研究生院等多元學術單位；該校近年來持續推動智慧農業、永續農業及農業技術創新等研究方向，並透過合作計畫與示範性教學活動，提升農業人才培育與研究能量。

而退輔會與泰國的合作淵源深厚，早年曾參與泰王山地計畫，協助當地高山農業推展，雙方因此建立長期友誼；王仁助亦曾參與退輔會與梅州大學的後續交流，並曾參與指導梅州大學學生的海外實習，為提升雙方互動奠定基礎，他表示此次簽署合作備忘錄，是強化臺泰農業交流的重要一步，未來將在智慧農業、永續發展與青年培育等領域持續深化合作，共同推動跨國農業發展與技術交流。