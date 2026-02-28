　
暨大緬甸特輔班114學年度上路　接收台師大145僑生擴大全國招收量能

▲暨大特輔班去年上路，左起專案助理員厲志光、張同學與尹同學。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

▲暨大特輔班去年上路，左起專案助理員厲志光、張同學與尹同學。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

緬甸地區申請就讀114學年度僑生先修部人數接近1200人，創下歷年新高，遠超過臺師大僑先部的容納上限；教育部為確保緬甸僑生順利入學，去年責成海外聯合招生委員會與臺師大僑先部協調，由國立暨南國際大學開辦「僑生先修部114學年度緬甸特別輔導班」、接收145名超額新生，並提供完善的專業課程與學習資源。

暨大指出，開學第一天學校即安排緬甸僑生進行華語聽力與閱讀能力測驗，後續依學生測驗結果分班教學，以達到最佳的教學成果；本項特別輔導班的目標在於透過整合華語文教學碩士學位學程及語文教學中心的專業量能，配合相關系所師資的熱心投入，有效提升緬甸特輔班僑生的華語文能力。

▲「緬」向未來！暨大特輔班啟航，擴大僑生招收量能。（圖／國立暨南國際大學提供）

另該特輔班結合暨大多年參與教育部海外聯合招生的經驗與資源，各處室也全力動員，由國際處串連在學緬甸碩博士生組成學長姐服務團、學務處與秘書室提供生活扶助、教務處與語文教學中心投入課業輔導、總務處迅速完成校園整備，凝聚全校資源為緬甸學生打造安心、穩定的生活與學習環境；此次特輔班的隨班服務人員厲志光，更是暨大公行系培育出的優秀僑生校友，如今以「過來人」的身分回到母校，主動協助新來的緬甸學生適應生活與課業。

參加此次特輔班的尹同學與張同學說，暨大校園環境優美，是專心求學的絕佳場所，他們希望在提升華語文能力後，能順利考取理想大學，並留在台灣發展工作。

暨大校長武東星表示，該校自創校以來即深耕僑教、厚植文化傳承，打造出尊重多元、包容共榮的國際化校園，更建置完善的僑外生學習與生活設施及專業輔導體系，同時匯聚堅實的華語師資與優質課程資源，可讓特輔班的學生們能迅速適應台灣生活、精進華語能力；而設置特輔班除有效紓解緬甸僑先部新生超額問題，也同步擴增我國招收僑生的整體規模。

關鍵字：

暨大緬甸僑生特輔班

