福馬同驫耀平溪　天燈祈福展新春

▲三盞福馬主燈冉冉升空代表驫字萬馬奔騰，祝福大家新的一年財源滾滾、福氣滿滿、大吉大利。

圖、文／新北市政府觀光旅遊局

被譽為「此生必遊」的全球知名節慶—「2026新北市平溪天燈節」，於昨（27）日晚間在平溪國中盛大登場，吸引眾多國內外旅客熱情參與。新北市市長侯友宜親臨現場，攜手多位國、內外貴賓，共同施放象徵福氣的三盞巨型福馬主燈，並首次展現「馬驫奔騰」光雕秀，見證福馬與天燈同驫的祈福盛典，祝福大家新的一年都能「馬祥厚運」！

新北市平溪天燈節除了是臺灣文化的重要展現，更是新北市向國際展現多元創意與文化底蘊的盛典，今年迎來新春馬年，活動特別以福馬為主題打造了3盞福馬天燈，賦予「馬驫奔騰，邁向成功」的吉祥寓意，金色福馬代表財富、紅色福馬代表福氣，橘色福馬代表大吉大利，祝福大家新的一年財源滾滾、福氣滿滿、大吉大利。而本次活動打造了專屬馬年的「馬驫奔騰」光雕秀，透過投影營造出隨著福馬奔馳而來，福氣也隨之而來的祝福意象。隨著福馬與百盞天燈在眾人的驚嘆聲中冉冉升空，天燈的溫暖光輝與絢爛的光雕投影相互輝映，不僅閃耀了平溪山城的夜空，更將臺灣深厚的祈福文化與對未來的期盼，傳遞至全世界。

▲新北市市長侯友宜與林裔綺議員、觀光旅遊局局長楊宗珉以及軍中情人方季惟、歌手于冠華及國內外嘉賓，共同施放福馬主燈。



「2026新北市平溪天燈節」以傳承與創新的祈福內容向國際展現臺灣獨特的文化傳承與創新活力，同時也為全球觀眾展現一場難忘的國際文化融合盛典，活動第二波主燈施放特別由新北市市長侯友宜與林裔綺議員及觀光旅遊局局長楊宗珉共同在馬年福馬主燈上題字，更邀請28國的駐臺使節與14國的國際交換學生於當天活動一起施放百盞天燈，充分展現新北市平溪天燈節的國際化魅力！ 此外，活動更體現公私協力的正向能量，由平溪國中攜手攸惜關懷協會，以專業高壓清洗技術改善活動場地濕滑隱憂，為這場國際盛事打造出安心、安全的活動場域。

▲全球矚目的國際文化節慶「2026新北市平溪天燈節」由平溪國中十鼓隊揭開序幕。

當晚舞台演出陣容同樣星光熠熠，除了平溪國中十鼓隊，亦邀請歌手方季惟、于冠華、兆群及MazBar&Lalan等蒞臨現場獻唱，以膾炙人口的歌曲帶動全場氣氛，與現場民眾一同見證天燈升空的感動時刻。除了精彩演出，知名品牌鬍鬚張、十分好運及手信坊亦共襄盛舉，於本次天燈節推出限定聯名商品，讓民眾在享受視聽饗宴之餘，也能感受豐富的節慶喜悅。

下週元宵節當（3）日也將迎來第二場天燈施放活動，活動將於十分廣場盛大登場，邀請大家一起來感受龍馬精神、活力滿滿的氛圍，新北市政府觀光旅遊局也溫馨呼籲欲前往2026新北市平溪天燈節活動會場的民眾善加利用大眾運輸交通工具或活動接駁車，更多「2026新北市平溪天燈節」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁、新北旅客官方IG或「2026新北市平溪天燈節」官方網站查詢。