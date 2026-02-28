　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男生哪種穿搭「絕對不踩雷？」　網點名這2種：不吃身材跟臉

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲男生的不敗穿搭是什麼？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

合適的穿搭，能替自己加分。近日有一名網友發文探討男性服裝的話題，他先分享自己心中，對於女性完美穿著的定義，接著便好奇詢問大家，若是男性遇到急著出門的狀況時，是否有哪種服飾組合是絕對安全，且至少能夠獲得基本分數的萬用搭配呢？貼文曝光後，引起討論。

好奇男性不敗穿搭！萬用且不踩雷

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「男人的不敗穿搭是什麼？」為標題發文，提到他認為女性的不敗穿著就是長靴搭配高領毛衣與短裙，若再配上一些飾品點綴，堪稱滿分造型。因此他以此為對比，想探討男性是否也有類似的標準穿著法則？有沒有哪一套服飾組合，是男人公認最萬用且不踩雷的選擇呢？

網友喊出西裝、白T+牛仔褲

貼文曝光後，不少網友表示，「三件式西裝」、「合身西裝」、「西裝」、「休閒襯衫、西裝外套，不要太正式的」、「訂製西裝」、「全套西裝」。也有網友說，「白T+牛仔褲 永遠經典」、「認真回，白素T外搭藍襯衫（要燙）+合身的牛仔褲」、「白上衣加牛仔褲，我覺得最不吃身材跟臉」。

還有網友回應，「鑰匙圈跟信用卡」、「穿不清楚，搭的話就錢包塞滿現金跟黑卡」、「你看吊車大王需要考慮什麼穿搭嗎」、「口袋掉出來的信義區地契>>>>ALL」、「高級車鑰匙」、「臉啦，要問幾次」、「臉、香香、健身、頭髮」、「一張帥臉」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機
快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　吳宗憲勝出
回家沒帶磁扣被碎念！住戶抓狂　保全慘被壓地上狂毆
5歲兒連假返鄉「墜嘉南大圳亡」！母心碎PO空床照：能不能說只
快訊／玉山下雪了「持續3小時」　積雪4公分
快訊／重大空難！運鈔機墜公路15死　玻利維亞民眾瘋搶鈔票
WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台女童澀谷被撞　母自責致歉！各國網友「接力聲援」：譴責暴力

男友有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」　全場傻眼

雪霸武陵櫻花盛開中！花海山林美景曝　預計將持續到三月中旬

快訊／玉山下雪了「持續3小時」　積雪4公分宛如銀白童話世界

男生哪種穿搭「絕對不踩雷？」　網點名這2種：不吃身材跟臉

省公路下午估15處易塞　清境、日月潭恐車多

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

義美「228限定綠豆潤」爆紅！只有今天賣　神祕標記意涵曝

配合桃機第三跑道興建　交部修法調整周邊限建範圍

國道上午防8處地雷　高公局：南下改午後出發

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

台女童澀谷被撞　母自責致歉！各國網友「接力聲援」：譴責暴力

男友有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」　全場傻眼

雪霸武陵櫻花盛開中！花海山林美景曝　預計將持續到三月中旬

快訊／玉山下雪了「持續3小時」　積雪4公分宛如銀白童話世界

男生哪種穿搭「絕對不踩雷？」　網點名這2種：不吃身材跟臉

省公路下午估15處易塞　清境、日月潭恐車多

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

義美「228限定綠豆潤」爆紅！只有今天賣　神祕標記意涵曝

配合桃機第三跑道興建　交部修法調整周邊限建範圍

國道上午防8處地雷　高公局：南下改午後出發

快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　藍委吳宗憲勝出

廢棄轉運站石棉瓦毀車破窗！民眾索國賠　縣府竟回：已禁止進入

1盤熱量抵便當！中式小點排行榜曝　水餃排第3「冠軍吸飽油脂」

台女童澀谷被撞　母自責致歉！各國網友「接力聲援」：譴責暴力

《10DANCE》結緣！竹內涼真爆熱戀土居志央梨　「家人已認證」

男友有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」　全場傻眼

瑞銀調降美股投資評級　憂三大風險正在上升

回家沒帶磁扣被碎念！醉住戶社區抓狂　保全慘被壓地上狂毆

雪霸武陵櫻花盛開中！花海山林美景曝　預計將持續到三月中旬

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市！空間大勝Camry、Altis

Cardi B吃火雞麵的解辣方式 　「直接搬出一整桶冰塊」

生活熱門新聞

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

台北101點燈挨酸　賈永婕271字曝心聲

林氏璧在日被故意撞　網指1國也很嚴重

茶の魔手分店「沒吃你家大米」被炎上！　Google顯示歇業了

228連假Day2大雨炸2區！　明短暫空檔下週再變天

清大2025年收到「美國捐款160萬」！源頭曝

醫點名「2神菜」熱炒店必吃！

228連假天氣一次看！氣象粉專：3天都不同

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

女乘客北捷中山站外亮美工刀！警方逮人

更多熱門

相關新聞

《臥底洪小姐》姜諾拉傻白甜千金穿搭

《臥底洪小姐》姜諾拉傻白甜千金穿搭

隨著Netflix韓劇《臥底洪小姐》的熱度逐漸升高，飾演傻白甜集團千金的「姜諾拉」憑藉單純、靈動的性格大大圈粉！她在劇中的穿搭不僅打破財閥女高冷的刻板印象，反而可愛又有親和力，這樣的特質也在她的穿搭風格中展現

台灣、日本「泡湯1習慣」差很大？

台灣、日本「泡湯1習慣」差很大？

親戚送孩進私校！他嘆「公立國中只剩窮人、8＋9」

親戚送孩進私校！他嘆「公立國中只剩窮人、8＋9」

「突然被甩一下！」　各地網友：非常有感

「突然被甩一下！」　各地網友：非常有感

New Balance聯手大谷翔平引領新風潮！潮人必學二刀流質感穿搭

New Balance聯手大谷翔平引領新風潮！潮人必學二刀流質感穿搭

關鍵字：

穿搭PTT

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

獨／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！內幕曝光

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死
「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面