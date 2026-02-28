男生哪種穿搭「絕對不踩雷？」　網點名這2種：不吃身材跟臉

▲男生的不敗穿搭是什麼？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

合適的穿搭，能替自己加分。近日有一名網友發文探討男性服裝的話題，他先分享自己心中，對於女性完美穿著的定義，接著便好奇詢問大家，若是男性遇到急著出門的狀況時，是否有哪種服飾組合是絕對安全，且至少能夠獲得基本分數的萬用搭配呢？貼文曝光後，引起討論。

好奇男性不敗穿搭！萬用且不踩雷

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「男人的不敗穿搭是什麼？」為標題發文，提到他認為女性的不敗穿著就是長靴搭配高領毛衣與短裙，若再配上一些飾品點綴，堪稱滿分造型。因此他以此為對比，想探討男性是否也有類似的標準穿著法則？有沒有哪一套服飾組合，是男人公認最萬用且不踩雷的選擇呢？

網友喊出西裝、白T+牛仔褲

貼文曝光後，不少網友表示，「三件式西裝」、「合身西裝」、「西裝」、「休閒襯衫、西裝外套，不要太正式的」、「訂製西裝」、「全套西裝」。也有網友說，「白T+牛仔褲 永遠經典」、「認真回，白素T外搭藍襯衫（要燙）+合身的牛仔褲」、「白上衣加牛仔褲，我覺得最不吃身材跟臉」。

還有網友回應，「鑰匙圈跟信用卡」、「穿不清楚，搭的話就錢包塞滿現金跟黑卡」、「你看吊車大王需要考慮什麼穿搭嗎」、「口袋掉出來的信義區地契>>>>ALL」、「高級車鑰匙」、「臉啦，要問幾次」、「臉、香香、健身、頭髮」、「一張帥臉」。