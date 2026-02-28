配合桃機第三跑道興建　交部修法調整周邊限建範圍

▲配合第三跑道興建，交通部修正機場周邊限建範圍。（示意圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場第三跑道預估2032年完工，因應安全運作需要，交通部民航局修正「航空站飛行場助航設備四周禁止限制建築物及其他障礙物高度管理辦法」，新增第三跑道管制範圍，另針對蘭嶼、綠島機場周邊納入高度管制。

桃園機場運量屢創新高，第三跑道預計延至2032年完工，交通部民航局近日公告修正「航空站飛行場助航設備四周禁止限制建築物及其他障礙物高度管理辦法」第3條、第4條，為桃園機場增建第三跑道新增管制範圍；另為確保飛航安全，將蘭嶼、綠島機場周邊納入高度管制，後續將請相關直轄市、縣政府辦理公告實施相關作業。

▲桃園航空站、蘭嶼航空站及綠島航空站起落地帶範圍。（圖／交通部提供）

民航局表示，為因應桃園航空站增建第三條跑道與安全運作需要，及蘭嶼、綠島航空站附近區域快速發展，參酌國際民用航空公約第14號附約，在兼顧周邊都市地區建設發展情況下，依民用機場設計暨運作規範，修正桃園航空站、蘭嶼航空站及綠島航空站的起落地帶、進場面、水平面及轉接面範圍，禁止或限制建築物及其他障礙物高度以維飛航安全。

根據「航空站飛行場助航設備四周禁止限制建築物及其他障礙物高度管理辦法」修正內容，桃園航空站跑道兩端及限制建築尺寸標準，原是配合軍事戰備需要，後來因桃園航空站南側的軍用機場已完成撤離，配合桃園航空城計畫推動，修正起落地帶範圍，由長為包括跑道全長及自跑道兩端延伸各60公尺，寬由跑道中心線向兩側各展150公尺所構成的矩形。

▲桃園航空站進場面及水平面範圍。（圖／交通部提供）

另外，因應蘭嶼航空站、綠島航空站附近區域快速發展，為避免周遭建築物及其他障礙物高度影響飛航安全，新增2機場禁止建築的起落地帶，長為包括跑道全長及自跑道兩端延伸各60公尺，寬由跑道中心線向兩側各展40公尺所構成的矩形。

配合第三條跑道增建，此次修法也調整桃園航空站南、北跑道限制建築的進場面範圍；另因應蘭嶼航空站、綠島航空站附近區域快速發展，也新增2機場限制建築的進場面及轉接面範圍。

▲增訂蘭嶼及綠島航空站進場面及轉接面範圍。（圖／交通部提供）