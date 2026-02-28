　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

配合桃機第三跑道興建　交部修法調整周邊限建範圍

▲▼桃園機場第三航廈機坪工程兼顧營運及航空保安，克服施工腹地及進出動線限制等挑戰。（圖／桃機公司提供）

▲配合第三跑道興建，交通部修正機場周邊限建範圍。（示意圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場第三跑道預估2032年完工，因應安全運作需要，交通部民航局修正「航空站飛行場助航設備四周禁止限制建築物及其他障礙物高度管理辦法」，新增第三跑道管制範圍，另針對蘭嶼、綠島機場周邊納入高度管制。

桃園機場運量屢創新高，第三跑道預計延至2032年完工，交通部民航局近日公告修正「航空站飛行場助航設備四周禁止限制建築物及其他障礙物高度管理辦法」第3條、第4條，為桃園機場增建第三跑道新增管制範圍；另為確保飛航安全，將蘭嶼、綠島機場周邊納入高度管制，後續將請相關直轄市、縣政府辦理公告實施相關作業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼交通部修法調整機場周邊限建範圍。（圖／交通部提供）

▲桃園航空站、蘭嶼航空站及綠島航空站起落地帶範圍。（圖／交通部提供）

民航局表示，為因應桃園航空站增建第三條跑道與安全運作需要，及蘭嶼、綠島航空站附近區域快速發展，參酌國際民用航空公約第14號附約，在兼顧周邊都市地區建設發展情況下，依民用機場設計暨運作規範，修正桃園航空站、蘭嶼航空站及綠島航空站的起落地帶、進場面、水平面及轉接面範圍，禁止或限制建築物及其他障礙物高度以維飛航安全。

根據「航空站飛行場助航設備四周禁止限制建築物及其他障礙物高度管理辦法」修正內容，桃園航空站跑道兩端及限制建築尺寸標準，原是配合軍事戰備需要，後來因桃園航空站南側的軍用機場已完成撤離，配合桃園航空城計畫推動，修正起落地帶範圍，由長為包括跑道全長及自跑道兩端延伸各60公尺，寬由跑道中心線向兩側各展150公尺所構成的矩形。

▲▼交通部修法調整機場周邊限建範圍。（圖／交通部提供）

▲桃園航空站進場面及水平面範圍。（圖／交通部提供）

另外，因應蘭嶼航空站、綠島航空站附近區域快速發展，為避免周遭建築物及其他障礙物高度影響飛航安全，新增2機場禁止建築的起落地帶，長為包括跑道全長及自跑道兩端延伸各60公尺，寬由跑道中心線向兩側各展40公尺所構成的矩形。

配合第三條跑道增建，此次修法也調整桃園航空站南、北跑道限制建築的進場面範圍；另因應蘭嶼航空站、綠島航空站附近區域快速發展，也新增2機場限制建築的進場面及轉接面範圍。

▲▼交通部修法調整機場周邊限建範圍。（圖／交通部提供）

▲增訂蘭嶼及綠島航空站進場面及轉接面範圍。（圖／交通部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機
快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　吳宗憲勝出
回家沒帶磁扣被碎念！住戶抓狂　保全慘被壓地上狂毆
5歲兒連假返鄉「墜嘉南大圳亡」！母心碎PO空床照：能不能說只
快訊／玉山下雪了「持續3小時」　積雪4公分
快訊／重大空難！運鈔機墜公路15死　玻利維亞民眾瘋搶鈔票
WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台女童澀谷被撞　母自責致歉！各國網友「接力聲援」：譴責暴力

男友有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」　全場傻眼

雪霸武陵櫻花盛開中！花海山林美景曝　預計將持續到三月中旬

快訊／玉山下雪了「持續3小時」　積雪4公分宛如銀白童話世界

男生哪種穿搭「絕對不踩雷？」　網點名這2種：不吃身材跟臉

省公路下午估15處易塞　清境、日月潭恐車多

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

義美「228限定綠豆潤」爆紅！只有今天賣　神祕標記意涵曝

配合桃機第三跑道興建　交部修法調整周邊限建範圍

國道上午防8處地雷　高公局：南下改午後出發

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

台女童澀谷被撞　母自責致歉！各國網友「接力聲援」：譴責暴力

男友有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」　全場傻眼

雪霸武陵櫻花盛開中！花海山林美景曝　預計將持續到三月中旬

快訊／玉山下雪了「持續3小時」　積雪4公分宛如銀白童話世界

男生哪種穿搭「絕對不踩雷？」　網點名這2種：不吃身材跟臉

省公路下午估15處易塞　清境、日月潭恐車多

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

義美「228限定綠豆潤」爆紅！只有今天賣　神祕標記意涵曝

配合桃機第三跑道興建　交部修法調整周邊限建範圍

國道上午防8處地雷　高公局：南下改午後出發

快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　藍委吳宗憲勝出

廢棄轉運站石棉瓦毀車破窗！民眾索國賠　縣府竟回：已禁止進入

1盤熱量抵便當！中式小點排行榜曝　水餃排第3「冠軍吸飽油脂」

台女童澀谷被撞　母自責致歉！各國網友「接力聲援」：譴責暴力

《10DANCE》結緣！竹內涼真爆熱戀土居志央梨　「家人已認證」

男友有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」　全場傻眼

瑞銀調降美股投資評級　憂三大風險正在上升

回家沒帶磁扣被碎念！醉住戶社區抓狂　保全慘被壓地上狂毆

雪霸武陵櫻花盛開中！花海山林美景曝　預計將持續到三月中旬

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市！空間大勝Camry、Altis

【一片漆黑】高雄義享天地大停電！　5樓飄燒焦味...民眾嚇壞急撤離

生活熱門新聞

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

台北101點燈挨酸　賈永婕271字曝心聲

林氏璧在日被故意撞　網指1國也很嚴重

茶の魔手分店「沒吃你家大米」被炎上！　Google顯示歇業了

228連假Day2大雨炸2區！　明短暫空檔下週再變天

清大2025年收到「美國捐款160萬」！源頭曝

醫點名「2神菜」熱炒店必吃！

228連假天氣一次看！氣象粉專：3天都不同

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

女乘客北捷中山站外亮美工刀！警方逮人

更多熱門

相關新聞

小人國模型又遭破壞「機翼破碎」！園方沉痛呼籲

小人國模型又遭破壞「機翼破碎」！園方沉痛呼籲

小人國主題樂園迷你世界設施再遭人為破壞！園方表示，「桃園機場動態飛機」模型近日再度受損，強調這並非單純設備耗損，而是涉及公共空間尊重與親子教育的重要議題。園方除啟動修復與檢討機制，也呼籲家長在陪伴孩子探索時，能示範界線與分寸，共同守護這座微縮世界。

美籍婦人行李夾藏海洛因　在台男下場慘曝

美籍婦人行李夾藏海洛因　在台男下場慘曝

桃機估228連假「日均運量14.7萬人次」　籲旅客提前3小時抵達

桃機估228連假「日均運量14.7萬人次」　籲旅客提前3小時抵達

春節首日　桃機出境人潮「排到手扶梯口」！畫面曝

春節首日　桃機出境人潮「排到手扶梯口」！畫面曝

桃機明天運量估爆16.7萬人次天量　創史上新高

桃機明天運量估爆16.7萬人次天量　創史上新高

關鍵字：

桃園機場第三跑道蘭嶼機場綠島機場

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

獨／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！內幕曝光

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死
「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面