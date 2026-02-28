　
嫉妒別人怎麼辦？　人際關係專家教「3關鍵轉換視角」看強者

▲屬蛇的朋友，在職場中容易出現溝通上的摩擦和誤解，請保持良好的心態和能量，並學會換位思考，避免糾紛擴大。（示意圖／視覺中國CFP）

▲專家認為，所有人際關係，都是覺察自己的機會。（示意圖／視覺中國CFP）

作者／王宏嘉／米克Mick、陳卓凡／麥可Michael
摘自／天下文化《人際關係的思維槓桿：打造深刻連結的26個支點

●從關係中覺察，邁向內在自由

當我們與人交流時，往往將重點放在情感連結的加深、資訊的傳遞，或是關係的維繫上。然而，或許最寶貴的瞬間，並不是外界給予的回應，而是你在每一次互動中，得以觀察自己內在的念想與情緒。

人類無法單獨生活，原因不僅是孤獨令人難耐，更深層的意義在於，我們需要透過他人這面「鏡子」，來完成對自己的認識。從他人的行為中，我們可以瞥見自己的影子。甚至， 從他人難以理解的舉止中， 幫助我們看見自己尚未接納的那個世界。因此，每一次交流不僅是建立關係的過程，更是一場深刻的自我探索之旅。

●覺察的雙刃劍：對外審視與向內反思

然而，細膩的觀察力是一把雙刃劍。當我們將這份敏銳投向外部，用來審視和檢視他人的瑕疵時，每一分洞察都有可能成為刺痛內心的利器。我們可能因他人的錯誤而憤怒，因他人的優秀而嫉妒，甚至因他人的冷漠而受傷。這種「向外追求」的模式，讓我們的內心充滿評論與批判，最終受困於外界的評價與行為。

反之，當我們將目光轉向內在，將每一次的敏銳化做對自己的反思，那些原本可能引發痛苦的時刻，便能轉化為成長的契機。在與人的交流中，若能學會不評價、不批判，而是單純地觀察，將注意力聚焦於「自己為何會有這樣的感受」，我們就能在情感的波動中找到平靜，並進一步了解自己真正需要的是什麼。

真正的交流，不只是兩個靈魂的碰撞，更是一場與自己深層對話的修行。你看見了他人，同時也看見了自己， 從而讓自己變得更加完整與自由。或許我們對人際渴望的，不只是交流，更是內在的自由。

在人際互動中，有幾種根深柢固的念想與情緒，常常在不知不覺中，剝奪了我們的內在自由。接下來我分享幾種我在不同關係互動中的覺察。

●覺察自己：對他人的嫉妒

覺察嫉妒，是為了看清自己在意什麼。嫉妒背後常常不是惡意，而是比較之後浮現的匱乏、失落、恐懼與自卑。我們只看見別人亮眼的成果，卻看不見那些成果背後的代價。若把世上所有人的痛苦堆成一堆，讓你重新選擇，大多數人依然會選擇自己的那一份。

因為每份光亮的背後都有其代價，而我們總是習慣放大他人的光亮。與其否認或壓抑自己的嫉妒，不如承認它，因為它其實在提醒你：那些讓你刺痛的人、事、物，就是你真正渴望的方向。

查理．蒙格（Charlie Munger）說得很直白：「嫉妒是一種愚蠢的罪惡，因為它讓你永遠得不到任何樂趣；它只有痛苦，沒有快感。你為什麼要自願搭上這輛電車？」

過去的我也常困在嫉妒裡面，混合著自我批判與對世界不公平的抱怨，卻沒有把這股力量拿來使自己前進。現在的我轉換了一種視角看待那些走在我前面的人：

有人已經做到，代表這條路是可行的。它不是幻想，是可被複製的現實。
有人走在前面，等於我擁有可以模仿、縮短路徑的範本。
世界不是零和賽局，他人成功並不代表我失敗。

光是這三點，就足以讓我用喜悅而非敵意，面對比我優秀的人。我甚至會在心裡對他們送上真誠的祝福，因為能夠遇見值得學習的典範，本身就是一種幸運。

●覺察自己：是否過度在乎他人的眼光

太多時候，我們會以為大家都在看我們，彷彿聚光燈都打在我們身上，因此害怕嘗試、害怕出糗、害怕失敗，甚至害怕展現出自己的真實樣貌。但實際上，沒有人這麼在乎我們出糗的樣子，因為他們人生中的主角不是我們，我們可能甚至連配角都稱不上。

我是在一次公開發言的經驗裡，才真正理解這件事。有次我在台下緊張得心跳加速，擔心自己等一下的發言和提問會不會太愚蠢。這時，我問自己一個問題：「等我今天回家睡一覺後，我還記得上一位發言的人是誰、說了什麼嗎？」

答案很清楚：我根本不會記得。既然如此，我又何必為了一個別人根本不會記得的瞬間而焦慮，甚至因為過度焦慮而失常，事後再不斷苛責自己？放下「大家都在看我」的執念之後，我反而能更自在地走進陌生場合，也更能坦然面對他人的眼光。因為我知道：多數時候，沒有人會真正盯著我看，即使有，那些眼光也不應該左右我的人生。

●覺察自己：太想要別人依照自己的期待回應

當我們期望別人照著自己的劇本行動，本質上是在尋求對他人的控制。然而，我們真正能控制的只有自己。這種對外在的控制慾，只要失敗（而它終將失敗），就會立刻轉化成失望、憤怒、挫敗或委屈。很多人也因為以下原因而不快樂：

伴侶沒有主動做家事、沒有即時回訊息、沒有用浪漫回應我的付出。
孩子沒有聽從建議、選擇了自己不認同的科系或工作、沒有達到我預期的理想標準。
朋友沒有立刻支持、同事或下屬沒有採納自己的方案、沒有主動感謝自己的幫忙。

上述這些情緒的共通結構是：「只要別人不照我的預期，那我就不快樂」。一旦採用這種邏輯過生活，你不快樂的機率一定遠高於快樂。因為這種期待，是把他人看成滿足自己需求的延伸，而不是一個擁有自由意志的獨立個體，也讓關係承受沉重的壓力與傷害。

後來我理解一件事：沒有人有義務照著我的期待回應我。同樣地，除非是工作有契約義務，否則我也沒有責任要照著誰的期待行動。當我們在心裡預設「別人應該要⋯⋯」，那麼：

對方達成了，我以為那只是理所當然。
對方沒達成，我就用負面的情緒懲罰自己，並將負面情緒展露給別人。

而當我放下這個「應該」之後，我發現：

別人做到了，我感到欣喜。 別人沒做到，我理解這是合理情況。用這樣的角度，不只自己和別人會活得更自在，與人互動時，也不會讓人感受到一股莫名的壓力與框架。

▲▼《人際關係的思維槓桿：打造深刻連結的26個支點》。（圖／天下文化）

★本文摘自天下文化《人際關係的思維槓桿：打造深刻連結的26個支點》，作者王宏嘉／米克Mick，一名熱愛將書中的知識與生活洞見分享出去的創作者，陳卓凡／麥可Michael，一名持續探索人性、情緒與生活洞見的創作者。所有的人際，都是你的自我映照。進行一場梳理自我的旅程，從關係中覺察自己，練習更懂自己、更懂他人，成為一個能連結、能感受、能愛的人。

分享給朋友：

追蹤我們：

