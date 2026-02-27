女乘客北捷中山站外「亮美工刀」！警方找到人了

台鐵今（26）日上午接獲民眾透過文字客服傳送恐嚇訊息，內容提及「要殺人」及「要放炸彈」，相關單位隨即啟動通報與應變機制，加強各車站巡邏與安全維護。鐵路警察及各分局已提高警戒，並呼籲內部人員注意訊息保密，避免引發不必要恐慌。