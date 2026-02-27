女乘客北捷中山站外「亮美工刀」！警方找到人了

▲女子在捷運中山站亮美工刀，警方將人帶回偵辦。（圖／記者邱中岳翻攝）
記者邱中岳、柯振中／台北報導
台北市捷運中山站2號出口外26日晚間發生疑似持刀恫嚇案，黃姓男子與一名中年女子肢體碰撞後，對方疑持美工刀作勢威嚇離去。警方迅速鎖定周姓女子，27日晚間查獲到案，依恐嚇罪嫌移送偵辦。
肢體碰撞引糾紛 女疑亮刀恫嚇
根據調查，警方26日晚間10點5分許接獲110報案，指稱捷運中山站2號出口外發生疑似持刀案件，員警立即趕赴現場處置。
報案人黃姓男子指出，當晚在捷運中山站2號出口外與一名中年女子發生肢體碰撞，對方踩到他的腳部後，疑似自包包內取出美工刀作勢恫嚇，隨後沿2號出口樓梯往下離去。
成立專案小組查緝 查扣美工刀送辦
警方隨即成立專案小組，並與捷運警察隊共同調閱站體及周邊監視器畫面，迅速鎖定涉案人為周姓女子，展開查緝。
警方27日5點50分左右發現周女現身，立即上前依法帶返派出所偵辦，並扣獲犯案工具美工刀1支。全案訊後將依恐嚇罪嫌移送台灣台北地方檢察署偵辦。中山分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿以危險物品恐嚇他人，以免觸法。
