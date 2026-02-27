　
228連假「3天天氣都不同」！氣象粉專提醒：到哪都要攜帶雨具

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,低溫,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲228連假天氣系統快速變動，各地都有降雨機率。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

228三天連假天氣變化明顯！天氣風險分析師廖于霆指出，27日起鋒面通過、東北季風接力增強，全台將轉為陰雨型態，北台灣氣溫明顯下滑，直到3月1日偏南風增強後，氣溫才會回升。連假期間天氣系統變動快速，各地都有降雨機率，外出務必攜帶雨具，北部與東北部民眾也要特別留意保暖。

週五鋒面南下　北部轉濕冷

廖于霆表示，週五（27日）清晨起鋒面接近並通過台灣，北部率先降雨，隨鋒面逐漸往南移動，中南部白天起也將轉為多雲時陰、偶有陣雨的天氣型態。

氣溫方面，中南部因雲量增多、高溫略降至25至29度，體感仍屬舒適。但北部與東北部受鋒面後方東北風冷空氣影響，高溫僅18至20度，較前一天明顯下滑，外出會感覺偏涼。

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲天氣風險分析師廖于霆提醒，228連假期間，無論到哪都要攜帶雨具。（示意圖／記者李毓康攝）

週六東北季風增強　西半部雨勢機率高

到了週六（28日），東北季風進一步增強，同時華南水氣移入，全台持續維持陰雨天氣，西半部降雨機率相對較高。

溫度分布與週五相近，北部及東北部高溫約18至20度，中南部及東南部高溫約25至30度，各地低溫普遍落在18至20度之間，早晚仍有涼意。

週日偏南風回溫　南部可望見陽光

週日（3月1日）起，偏南風增強，鋒面重回台灣北方海面，中部以北持續受華南雲系影響，仍有局部陣雨。東半部與南部則轉為多雲天氣，南部地區有機會見到陽光。

隨風向改變，各地氣溫明顯回升，北部及東北部高溫回升至24至25度，中南部與東南部約26至30度，整體體感將比前兩天溫暖不少。

連假天氣多變　雨具與保暖不可少

廖于霆提醒，三天連假天氣系統變化快速，每天風貌不同，無論前往何處活動，都建議攜帶雨具；若行程在北部或東北部，更要留意保暖。此外，由於南北溫差明顯，跨區移動的民眾也要特別注意溫度落差。

 
明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

未來一周天氣較不穩定，明天全台有雨，北部高溫略降，後天短暫回暖，但華南雲雨區持續影響，中部以北、東半部及恆春仍有局部短暫雨。下周一鋒面通過、東北季風增強，溫度明顯下降，全台降雨機率增加，且西半部有局部較大雨勢。

228連假悠遊台東不卡關！　東警佈署全方位交管

228連假悠遊台東不卡關！　東警佈署全方位交管

成功分局因應228連假　加強交通疏導與執法守護用路安全

成功分局因應228連假　加強交通疏導與執法守護用路安全

北東防較大雨勢　明起連6天全台濕答答

北東防較大雨勢　明起連6天全台濕答答

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂

