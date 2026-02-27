228連假「3天天氣都不同」！氣象粉專提醒：到哪都要攜帶雨具

▲228連假天氣系統快速變動，各地都有降雨機率。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

228三天連假天氣變化明顯！天氣風險分析師廖于霆指出，27日起鋒面通過、東北季風接力增強，全台將轉為陰雨型態，北台灣氣溫明顯下滑，直到3月1日偏南風增強後，氣溫才會回升。連假期間天氣系統變動快速，各地都有降雨機率，外出務必攜帶雨具，北部與東北部民眾也要特別留意保暖。

週五鋒面南下 北部轉濕冷

廖于霆表示，週五（27日）清晨起鋒面接近並通過台灣，北部率先降雨，隨鋒面逐漸往南移動，中南部白天起也將轉為多雲時陰、偶有陣雨的天氣型態。

氣溫方面，中南部因雲量增多、高溫略降至25至29度，體感仍屬舒適。但北部與東北部受鋒面後方東北風冷空氣影響，高溫僅18至20度，較前一天明顯下滑，外出會感覺偏涼。

▲天氣風險分析師廖于霆提醒，228連假期間，無論到哪都要攜帶雨具。（示意圖／記者李毓康攝）



週六東北季風增強 西半部雨勢機率高

到了週六（28日），東北季風進一步增強，同時華南水氣移入，全台持續維持陰雨天氣，西半部降雨機率相對較高。

溫度分布與週五相近，北部及東北部高溫約18至20度，中南部及東南部高溫約25至30度，各地低溫普遍落在18至20度之間，早晚仍有涼意。

週日偏南風回溫 南部可望見陽光

週日（3月1日）起，偏南風增強，鋒面重回台灣北方海面，中部以北持續受華南雲系影響，仍有局部陣雨。東半部與南部則轉為多雲天氣，南部地區有機會見到陽光。

隨風向改變，各地氣溫明顯回升，北部及東北部高溫回升至24至25度，中南部與東南部約26至30度，整體體感將比前兩天溫暖不少。

連假天氣多變 雨具與保暖不可少

廖于霆提醒，三天連假天氣系統變化快速，每天風貌不同，無論前往何處活動，都建議攜帶雨具；若行程在北部或東北部，更要留意保暖。此外，由於南北溫差明顯，跨區移動的民眾也要特別注意溫度落差。