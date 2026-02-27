　
地方 地方焦點

五歲童在哥哥面前墜入嘉南大圳　警消4小時接力找到冰冷遺體

▲▼ 嘉南大五歲男童救溺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉南大圳 5歲男童溺水意外 警消4小時接力搜救最後仍不幸罹難，將報請檢察官相驗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保市北港路嘉南大圳，今日（27日）傍晚發生一起不幸的墜水意外。一名年僅五歲的男童於傍晚 5 時 20 分許，與年長三歲的哥哥在嘉太加油站後方的水圳旁遊玩時，疑似不慎失足墜入大圳。儘管警義消人員全力徹夜搜救，仍於晚間不幸尋獲男童遺體。全案將由嘉義縣警察局民雄分局報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

事發當時，男童家屬心急如焚，透過臉書社團發出哀慟祈求，縣議員賴瓊如也透過個人臉書，呼籲附近民眾能幫忙留意水面狀況。嘉義縣消防局接獲報案後立即成立搜救指揮所，出動多名搜救人員、橡皮艇，並在黑夜中架設探照燈，沿著嘉南大圳下游展開地毯式搜索。

▲▼ 嘉南大五歲男童救溺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

由於時值冬末夜晚，水溫極低且大圳水流湍急，搜救環境十分艱困。搜救行動持續至晚間 9 時 40 分左右，搜救人員於下游處發現一具疑似男童的遺體，經家屬指認確認為失蹤的五歲男童，現場氣氛哀戚萬分。

警方初步調查，男童當時與胞兄在圳邊玩耍，因不明原因落水。目前警方已完成初步現場採證與筆錄，由轄區民雄分局將相關卷證彙整，於明日（28日）報請嘉義地檢署檢察官進行相驗程序，由法醫確認死亡原因。

消防局表示，本(27)日17時39分縣警局轉報於太保市北港路二段附近疑似有民眾落水，立即派遣分隊前往，抵達後回報為1名男童(年約5歲)不慎落水，立即採岸際搜索及下水搜尋，於21時許發現溺者，協助搬運上岸已呈現OHCA，後續交由家屬及員警處理，呼籲民眾於水域附近活動時，應注意自身安全。

▲▼ 嘉南大五歲男童救溺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

關鍵字：

嘉南大圳救溺

