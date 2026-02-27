　
熱炒店也能養生！醫點名「2神菜」抗發炎、穩血糖必吃

▲▼熱炒，餐飲店，小吃店。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲熱炒店「2菜」必吃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳香菱／綜合報導

熱炒店常見的過貓、山蘇，不只是清爽配菜，也是不少人忽略的營養來源。基因醫師張家銘指出，蕨類蔬菜含有多酚、黃酮類、類胡蘿蔔素與植物固醇，屬於天然活性成分，能幫助抗氧化、抗發炎，同時搭配可溶性膳食纖維，讓血糖變化更平穩，也有助維持腸道環境健康。

蕨類蔬菜有助讓「體內火氣」降溫

張家銘在臉書分享，全球可食用的蕨類超過90種，常見的過貓與山蘇就名列其中。研究顯示，這類蔬菜富含的不飽和脂肪酸與植化素，能調節活性氧化物，影響體內發炎訊號。當長期熬夜、壓力大或血糖起伏頻繁時，發炎反應容易失控，而蕨類蔬菜有助讓「體內火氣」降溫。

他進一步說明，過貓燙熟後出現的滑黏口感，來自水溶性多醣與植物黏液質，可延緩胃排空、保護腸道黏膜，對穩定血糖特別有幫助。山蘇同樣富含膳食纖維，進入腸道後會被好菌分解，產生短鏈脂肪酸，進一步支持腸道菌相平衡。

怎麼吃才健康？　醫師建議每週1-2次

張家銘建議，每週攝取過貓或山蘇約一到兩次即可，料理方式以汆燙或清炒為主，並搭配足夠蛋白質與健康油脂。同時提醒避免食用不明來源的蕨類萃取品，因部分品種具有毒性風險。

02/25 全台詐欺最新數據

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

