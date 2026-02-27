熱炒店也能養生！醫點名「2神菜」抗發炎、穩血糖必吃



▲熱炒店「2菜」必吃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者陳香菱／綜合報導



熱炒店常見的過貓、山蘇，不只是清爽配菜，也是不少人忽略的營養來源。基因醫師張家銘指出，蕨類蔬菜含有多酚、黃酮類、類胡蘿蔔素與植物固醇，屬於天然活性成分，能幫助抗氧化、抗發炎，同時搭配可溶性膳食纖維，讓血糖變化更平穩，也有助維持腸道環境健康。

蕨類蔬菜有助讓「體內火氣」降溫



張家銘在臉書分享，全球可食用的蕨類超過90種，常見的過貓與山蘇就名列其中。研究顯示，這類蔬菜富含的不飽和脂肪酸與植化素，能調節活性氧化物，影響體內發炎訊號。當長期熬夜、壓力大或血糖起伏頻繁時，發炎反應容易失控，而蕨類蔬菜有助讓「體內火氣」降溫。

他進一步說明，過貓燙熟後出現的滑黏口感，來自水溶性多醣與植物黏液質，可延緩胃排空、保護腸道黏膜，對穩定血糖特別有幫助。山蘇同樣富含膳食纖維，進入腸道後會被好菌分解，產生短鏈脂肪酸，進一步支持腸道菌相平衡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

怎麼吃才健康？ 醫師建議每週1-2次



張家銘建議，每週攝取過貓或山蘇約一到兩次即可，料理方式以汆燙或清炒為主，並搭配足夠蛋白質與健康油脂。同時提醒避免食用不明來源的蕨類萃取品，因部分品種具有毒性風險。