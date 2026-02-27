劉世芳外甥賺紅錢遭陸查處　學者：政府不能停留在輿論層面的攻防

▲內政部長劉世芳。（資料照／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

香港媒體《大公報》27日報導，內政部長劉世芳的外甥在大陸賺錢，並提供劉政治獻金；大陸國台辦隨即強調，正在依法依規查處相關問題。對此，前東海大學陸研中心副執行長洪浦釗晚間受訪表示，這起事件不是單一個案，而是中國這幾年對台施壓模式的延續；他認為，政府不能只停留在輿論層面的攻防，「要讓所有準備進入中國市場的人明白，現在除了商業風險，還有政治風險，而且這個風險可能是突發的，資訊透明，比言語攻防更有實質意義」。

洪浦釗表示，這起事件不是單一個案，而是中國這幾年對台施壓模式的延續。從公布「台獨頑固分子」清單，到限制入境、禁止合作，再到影響親屬與企業，中國已經逐步把政治立場和經濟活動綁在一起。

洪浦釗指出，當一個人的政治身分，可能影響家人能不能做生意、企業能不能在中國發展，這就代表赴中國經商的風險已經不只是市場問題，而是政治風險，「如今的現實是，政治標籤隨時可能轉化為實際處罰」。

洪浦釗表示，中國企圖透過這套機制實施長臂管轄，它不只是對特定個人表態，而是透過清單、分類與公開點名，把政治標籤向外延伸，形成帶有連坐意味的壓力效果。只要立場被貼上標籤，風險就可能牽連家人、企業，甚至合作夥伴。

洪浦釗認為，這種外溢式的威脅，不需要全面處罰，就足以產生心理壓力。當個人的政治立場可能影響整個家庭或企業的經濟空間時，自我設限自然會出現，寒蟬效應也隨之形成。

洪浦釗說，這樣的操作當然會對政府形成壓力，每一次個案都可能被放大處理，成為政治攻防的焦點。但真正需要警覺的，不是某一個人被點名，而是這種模式會不會成為常態。一旦政治分類被制度化，壓力就會變成日常風險，當風險日常化，自我審查就會跟著出現。

洪浦釗表示，面對這種情況，政府不能只停留在輿論層面的攻防，既然政治與經濟已經被綁在一起，風險就必須講清楚。他說，這不是要企業不要去中國，而是要讓所有準備進入中國市場的人明白，現在除了商業風險，還有政治風險，而且這個風險可能是突發的，資訊透明，比言語攻防更有實質意義。

洪浦釗認為，同時也不能讓個人單獨承擔這種壓力，如果政治立場可能波及家人或企業，政府就必須讓公職人員知道，他們不是孤身面對。否則時間一久，大家只會選擇少說話、少表態，當自我設限成為普遍現象，制度施壓的目的就真正完成。

洪浦釗說，更重要的是，這也不只是兩岸之間的問題，當政治標籤可以跨境影響企業與家庭時，這是一種治理工具向外延伸的表現。中國正在把行政權力與市場規模轉化為政治工具，把分類轉化為經濟成本。台灣有必要把這種現象說清楚，讓國際社會理解這不是零星個案，而是一種制度化的壓力模式，當運作方式被看見，威嚇效果自然會下降。

洪浦釗強調，這起事件印證的，不是誰對誰錯，而是中國已經把政治立場制度化、工具化。當制度本身成為壓力來源，台灣的回應也必須制度化，而不是臨時應付，唯有如此，才能在長期施壓之下維持穩定與主體性。