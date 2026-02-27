　
國際

美軍福特號爆「屎料未及」危機！650個廁所集體罷工4天堵塞205次

▲▼ 全球最大航艦福特號（USS Gerald R. Ford）抵達希臘克里特島索達灣美國海軍基地。（圖／路透）

▲ 全球最大航艦福特號（USS Gerald R. Ford）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

造價超過130億美元（約新台幣4100億元）的美軍最強核動力航母福特號（USS Gerald R. Ford, CVN-78），近期在執行海外任務期間爆出嚴重的「馬桶危機」，艦上約650個廁所高達9成頻繁故障，官兵排隊如廁竟要等上45分鐘，生理需求無法順利解決，讓艦上人員瀕臨崩潰邊緣。

問題根源出在福特號所採用的真空收集、儲存與傳輸系統（VCHT），這套系統以負壓方式將廢水與排泄物抽送至處理設備，但疑似因管線設計過於狹窄，加上長期高強度使用，堵塞情況層出不窮。早在2020年美國政府問責署（GAO）報告就曾示警，福特號排污管線難以應付艦上4000多名官兵的使用量，短短4天內竟發生205起故障阻塞紀錄，須安排多達19個班別進行特別處置。

根據美國《全國公共廣播電台》（NPR）報導，福特號近三年累計42次因馬桶問題請求外援，光是2025年就高達32次。為了疏通管線，海軍甚至得動用特殊酸性化學藥劑，每次沖洗成本高達40萬美元。美國艦隊司令部發言人卡特證實，平均每天發生1次維修通報，主因是「不當物品投入系統」所致，但他也補充，單次維修時間約30分鐘到2小時，多屬個別事件，不至於影響整體作戰能力。

然而這場馬桶風波發生的時間點格外敏感。當前中東情勢持續升溫，伊朗與美國日前在瑞士日內瓦展開核談判，軍事專家研判若談判結果不如美國總統川普預期，美軍很可能對伊朗發動小規模空襲。

福特號目前已抵達希臘港口進入東地中海區域，根據《紐約時報》與英國《每日郵報》報導，此舉被解讀為強化區域威懾、對伊朗釋出戰略訊號的重要布局。但福特號自2025年6月起持續執行海外任務，先是部署地中海，去年10月又轉往加勒比海支援扣押油輪及配合針對委內瑞拉總統馬杜羅的抓捕行動，隨後再橫越大西洋重返中東，原定6個月的例行部署多次延長，官兵在海上時間已接近11個月。

02/25 全台詐欺最新數據

322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美軍福特號爆「屎料未及」危機！650個廁所集體罷工4天堵塞205次

美軍福特號爆「屎料未及」危機！650個廁所集體罷工4天堵塞205次

【還敢偷笑】狗狗被訓話眼神狂飄 看到救兵忍不住偷笑

福特號航艦核動力馬桶故障美軍

