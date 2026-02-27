金沙元宵小市集登場！手搓湯圓、限量馬年燈籠吸人潮　沙美商圈熱鬧滾滾

▲沙美商圈手搓湯圓、限量馬年燈籠吸人潮。（圖／記者鄭逢時攝／下同）

記者鄭逢時／金門報導

迎接元宵佳節，金門縣金沙鎮公所今（27）日在沙美市區金沙戲院前舉辦「2026慶元宵小市集」，從上午10時一路熱鬧到下午18時。美食文創攤位、舞台表演、猜燈謎及手搓湯圓DIY輪番登場，加上限量馬年造型燈籠發放，吸引不少鄉親攜家帶眷到場同樂，沙美商圈人潮滿滿、年味十足。

現場集結近20攤在地特色攤商，從章魚燒、糖葫蘆到燒酒螺、臭豆腐應有盡有，還有彈珠台等童趣體驗，讓大小朋友邊逛邊吃。應景活動「手搓湯圓DIY」分別於上午11時30分及下午14時30分舉行，每場限量48人，活動前10分鐘發放號碼牌，吸引民眾提早排隊。公所提醒，湯圓材料未添加防腐劑，也未提供現場烹煮，民眾領取後須自行妥善保存。

下午13時30分舉行開幕儀式，李文良副縣長、張瑞心秘書長及吳有家鎮長等人出席。李文良表示，元宵是農曆新年重要的團圓日子，今天早上金門下雨，擔心會影響活動的舉辦，結果到了活動時間天氣就放晴，是好兆頭的象徵，祝福鄉親馬年行大運、馬上成功、馬上順利。

張瑞心指出，整修後的金沙戲院重新亮相，期盼藉由活動持續為沙美商圈注入人潮與活水，未來縣府也將與鎮公所攜手推動更多活動，帶動地方經濟；吳有家則說，元宵是「小過年」，也是新一年打拚的開始，鎮公所將持續振興沙美商圈、活化戲院空間，讓老街風華再現。

此外，下午14時30分起現場發放約500多個馬年造型燈籠，送完為止；鎮公所也已提前將燈籠分送至學區學校，讓學童提燈歡慶。隨著舞台演出與歡笑聲此起彼落，金沙元宵小市集在團圓氣氛中，為沙美老街再添一波熱度。