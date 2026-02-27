不是只有贏球才愛他們！中華隊交流賽吞敗　賴清德勉勵：相信台灣隊

▲總統賴清德、行政院長卓榮泰與中華職棒會長蔡其昌、運動部長李洋，今到到巨蛋觀賞台日交流戰。（圖／取自賴清德臉書）



記者陳家祥／台北報導

台日交流賽進入第3天賽程，今（28日）由經典賽中華隊對戰日職北海道日本火腿鬥士隊，中華隊僅在第6局靠著林安可的適時安打跑回1分，終場1比6敗陣。今特別到場觀賽的總統賴清德晚間在臉書表示，「我們不是只有贏球才愛他們」，每場練習賽都是調整修正的機會，相信教練團與球員們會在正式比賽拿出最好的狀態，「相信台灣隊，就對了。3月經典賽，一起為我們的台灣英雄加油」。

「相信台灣，就對了！」賴清德表示，今天特別到大巨蛋探班，為備戰 WBC 經典賽的Team Taiwan加油，也頒發加菜金，替台灣英雄們補補元氣。走進休息室，看見球員士氣高昂、團結專注，讓他對這支球隊很有信心。

賴清德還說，特別歡迎今天剛加入集訓的「費仔」Stuart Fairchild，謝謝他願意為台灣出戰，相信他一定能感受到台灣球迷的熱情。

賴清德表示，今天交流賽結果有些可惜，「但我想，我們不是只有贏球才愛他們」，每一場練習賽，都是調整與修正的機會，相信教練團與球員們，會持續修正調整，在正式比賽拿出最好的狀態與手感。

賴清德也提到，這次經典賽是運動部成立後第一次迎來棒球一級國際賽事。從選訓到後勤，運動部與中華職棒全力支援，給予最高規格的支持，讓球員專心備戰。

賴清德說，除了有專業廚師與營養師負責補給、情蒐團隊，也邀請陳偉殷、郭泓志等重量級的前輩陪伴選手訓練，把經驗傳承給年輕球員，「接下來的賽事，相信教練團，相信球員，相信台灣隊，就對了。3月經典賽，一起為我們的台灣英雄加油」。